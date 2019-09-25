Зона «русского мира»

Переговоры о мире с Москвой. Что Киев может предложить путинской России?

Когда украинские политики говорят о переговорах с Москвой, у меня лишь один вопрос. А что они могут предложить?

Две столицы продолжают спорить о формуле возвращения Донбасса. Кремль хочет, чтобы Украина амнистировала боевиков, легализовала их при помощи выборов и закрепила особый статус Донбасса в конституции, пишет на страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

«Это требование остается неизменным последние несколько лет. Предыдущая власть отвергала этот алгоритм — и очень быстро в Москве ее объявили «враждебной». Новые обитатели Банковой начали с того, что заявили о планах вернуться за стол переговоров. Вернуть территории, пленных и политзаключенных. И у активной части общества возникли подозрения», – пишет публицист.

Эти подозрения сложно назвать необоснованными. Потому что переговоры предполагают обмен. Каждая сторона должна дать другой то, что она хочет. А сами переговоры должны лишь скорректировать «обменный курс».

«Впрочем, последние дни официальный Киев говорит о том, что не собирается поступаться в принципиальных вещах. Настаивает, что выборы невозможны без вывода войск и передачи контроля над границей. Подчеркивает, что сперва доступ на оккупированные территории должны получить украинские законы, СМИ и политические партии. Украинские власти уверяют, что лишь с этих позиций намерены вести переговоры с агрессором. И в этот момент у меня только один вопрос», – отмечает Казарин.

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«А что в этом случае Киев намерен Москве предложить?», – задает свой вопрос он.

Отмену западных санкций? Но этот вариант у Москвы был изначально. Кремлю достаточно было остановить дестабилизацию на Донбассе, чтобы вновь вернуться на европейские рынки.

«Вместо этого Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности, переложила бремя издержек на собственных граждан и продолжает наращивать золотовалютную устойчивость. Санкции лишь ухудшили быт российского обывателя, но этот самый обыватель никак не влияет на политический курс своей страны», – подчеркивает Казарин.

Отмену украинских санкций? Смешно. Эти ограничения вводились в качестве ответной меры на российские санкции против Украины.

«Их отмена может быть принципиальна лишь для той части отечественного бизнеса, который завязан на российский рынок, но уж никак не для Москвы», – отмечает Казарин.

Возвращение Москвы в мировую политику? Так она оттуда и не уходила.

«А вопрос доступа российских делегаций в международные организации прекрасно решается и без учета позиции Киева. Что недавно продемонстрировала парламентская ассамблея Совета Европы», – подчеркивает Казарин.

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Добрососедские отношения? А это невозможно по причине аннексии Крыма. Судьбу полуострова Москва отказывается обсуждать, а Киев не может вывести ее за скобки. Банковая может попытаться торговать темой украинского полуострова, но это чревато внутренней дестабилизацией.

«Можно и дальше перебирать немногочисленные варианты, но это все не имеет смысла. Особенность в том, что Киеву нечего предложить Москве. Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе — то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима», – отмечает Казарин.

А потому я не верю в перспективу подобных переговоров. То, что мы наблюдаем — это битва взаимоисключающих сценариев. Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот.

«В 2014 году Россия отобрала у нас территории. Ответом стало обретение Украиной суверенитета. Спустя пять лет Москва пытается совершить обратный обмен. Предлагает вернуть часть украденных территорий в обмен на суверенитет. И я понятия не имею, зачем Украине на это соглашаться», – подытожил Казарин.

Автор Павел Казарин
Источник Крым.Реалии
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