Зона «русского мира»

Новые хакерские атаки на Украину. Яворовский полигон под ударом российских фейкометов

Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворовский полигон, подвергся очередной информационной атаке.

В конце августа на ряд украинских СМИ были осуществлены однотипные хакерские атаки: взломали пароль одного из пользователей административной панели и задним числом разместили одну и ту же фейкову новость, которая дискредитирует украинскую армию в контексте сотрудничества с западными союзниками, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Юрий Васильченко.

«Фейковая новость вышла под заголовком «Украинские военнослужащие – главная проблема Яворивского учебного центра» и имела признаки перевода на украинский язык с иностранного через онлайн-переводчик с характерными ошибками. По странному стечению обстоятельств, эту новость оперативно подхватили и начали активно распространять российские и пророссийские СМИ и страницы в социальных сетях», – пишет журналист.

Тогда жертвами данного информационного теракта стали интернет издание «Depo.ua», «Новое Время» и «112-Украина». Редакция «Depo.ua» оперативно удалила фейковую новость, провела внутреннее расследование, по итогам которого приняла превентивные меры по усилению защиты админпанели, а также обратилась в СБУ и МВД. Кроме того, по информации издания, этой историей заинтересовалась СММ ОБСЕ.

«Это было в конце августа, и вот, почти через месяц, украинский интернет потряс новый скандал аналогичного характера – на сайтах нескольких украинских изданий появилась публикация о том, что во Львовской области на учениях застрелили украинского солдата из 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (он же – Яворовский полигон) и полиция подозревает в убийстве польского военнослужащего. К новости были прикреплены скриншоты – якобы с официального сайта Главного управления Национальной полиции во Львовской области», – подчеркивает Васильченко.

Новостная лента.

Отдел коммуникации Национальной полиции в Львовской области и пресс-служба командования 184-го Учебного центра опровергли эту информацию, однако фейк активно распространили российские и польские сайты, акцентируя внимание на том, что это международный скандал.

«Распространили эту информацию и некоторые украинские издания с пророссийской позицией. В частности, «Страна.UA», «Facenews», «Донбасс сегодня», «Вести.UA» и другие (позже некоторые из них подали опровержение)», – подчеркивает Васильченко.

Первой же информацию о якобы убийстве военнослужащего возле одного из кафе в селе Старычи, где расположен командный пункт учебного центра, обнародовала утром на своем сайте львовская газета «Ратуша». Она же разместила уже упомянутый скриншот будто бы официального сообщения полиции, в котором говорится, что украинец был убит из огнестрельного оружия, а в убийстве подозревают польского военнослужащего.

Скрин новости.

Впоследствии в редакции «Ратуши» сообщили, что их сайт был взломан.

«Сообщаем, что редакция газеты «Ратуша» эту информацию на сайте не размещала. Предполагаем, что на наш сайт произошла хакерская атака, в результате чего появилась эта фейковая новость», – заявили в «Ратуше».

Можно сделать вывод, что все эти хакерские атаки имеют российское происхождение и преследуют общую цель – дискредитировать Международный центр миротворчества и безопасности, более известный, как Яворовский полигон, вбить клин в сотрудничество Украины и стран НАТО, а заодно и украинские СМИ. Что характерно, если в первый раз хакеры взломали известные всеукраинские сайты, то вчера – малоизвестный региональный сайт. Очевидно, принятые топовыми сайтами меры безопасности дали свой результат.

«Почему именно Яворовский полигон? Хотя бы потому, что сегодня он является одним из двух в Украине полигонов (вместе с Широколановским), доступных для проведения международных военных учений. Начиная с 1995 года, на территории полигона Украиной и НАТО совместно проводятся международные военные учения, а с 2014 года, после начала вооруженной агрессии России против Украины, здесь активно проводят тренировки подразделения ВСУ и Нацгвардии. Причем, в отличие от некоторых других полигонов, здесь бойцы действительно заняты делом, а не отбывают «трудодни», – подчеркивает Васильченко.

Кроме того, на базе полигона создан Международный центр миротворчества и безопасности, который, по сути, является центром базирования инструкторов и военнослужащих НАТО в Украине. Именно сюда в свое время прибыли из США противотанковые комплексы Javelin и именно здесь украинские бойцы учились ими пользоваться.

«Ну а непосредственно в эти дни на Яворовском полигоне продолжаются военные учения «Rapid Trident» – самые масштабные совместные сухопутные учения подразделений ВСУ, других военных формирований Украины и военных подразделений иностранных государств. Среди прочих в них принимают участие и польские военные, поэтому последний фейк, судя по всему, имел целью «столкнуть лбами» украинских и польских военнослужащих», – подчеркивает Васильченко.

«Ну а если взглянуть на тему более глобально, то за этими фейками просматриваются попытки навязать украинскому обществу меседжи о том, что с НАТО нам не по пути: мол, то американские инструкторы унижают наших бойцов, то польские военные их вообще убивают. Особенно подозрительно это выглядит на фоне осторожных заявлений новоназначенных украинских чиновников о том, что Украину в НАТО не ждут…», – подытожил он.

Автор васил
Источник Depo.Весь мир
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