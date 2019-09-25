Зона «русского мира»

Кремль прокатили с «формулой Штайнмайера». В окружение Путина разборки из-за Донбасса

В Кремле обострилась борьба между кураторами ОРДЛО Козаком и Сурковым, после того как Украина не приняла навязываемые Россией условия по Донбассу.

После интервью помощника президента Украины по международным делам Ермака, которое он дал Сони Кошкиной, а также категорических высказываний Вадима Пристайко в двух последних интервью на «Общественном» и «Европейской правде», близкий к Путину Владислав Сурков запустил свою «тяжелую артиллерию». Поскольку «клиент уезжает, а гипс – снимают», пишет редакция в Telegram-канала «Черговий по країні».

«Российский политтехнолог Чеснаков – болтливый песик Суркова – даже задает риторический вопрос «чего это Ермаку более комфортно работать с Козаком?». Таким образом, он как бы инспирирует предположение, что Козак мог «продаться хохлам и жидобандеровцам»! И такой вот контекст радостно репостит Незыгарь, который еще вчера упорно атаковал Венедиктова – козаковского «промоутера», который присоединился к переговорам и озвучиванию воли Козака через украинские СМИ», – говорится в сообщении.

По словам пользователя, все это не вызывает никакого удивления.

«Сначала Зе-команда обошла Суркова с вопросами обмена пленными, который чуть не был сорван манипулятивными сообщениями Незыгаря, которые радостно разносили украинские дебиловы-журналисты. А потом, Ермак-Пристайко еще и «прокатили» Суркова с его «формуле Штайнмайера» на переговорах. Все это привело к нынешнему рейтингу Суркова перед Путиным – «околонуля»», – пишет «Черговий по країні».

В дополнение, сурковская петрушка Денис Пушилин сегодня опубликовал сообщение, что украинская сторона (и лично Кучма), якобы, сорвали процесс переговоров в Минске 18 сентября. Но 1 октября, когда они вернутся в Минск на следующий раунд – они непременно заставят Кучму подписать документы, описывающие «формулу Штайнмайера» и особый статус Донбасса.

«В тот же момент, как этот бред была опубликован, Чеснаков начал ее разносить по информпространству. Ну, и, между делом, не поленился потролить Гончарука за его «чашку», – подытожил пользователь.

Напомним, что идеолог «новороссии» Павел Губарев заявил, что главу группировки «ДНР» Дениса Пушилина в 2014 году «выгнали в Москву» из Донецка. Однако тот вернулся благодаря помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Источник Черговий по країні
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