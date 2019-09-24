Путинские влажные мечты об империи. Россия старательно хоронит наследие СССР

Современная Россия активно борется с советским наследием, чтобы не повторить судьбу Советского Союза. И в первую очередь идет всяческая зачистка всего национального наследия, рассказывает в своем видеоблоге на телеканале «ICTV» журналист и публицист Павел Казарин.

«10 сентября Альберт Разин сжег себя заживо, протестуя против языковой политики России», – рассказывает публицист.

Кремль вряд ли позволит заметить это самопожертвование за пределами республики.

«Но Альберт Разин, который принес себя в жертву своей родине, напомнил всем о том, чем Российская Федерация не является», – отмечает Казарин.

Следует особо подчеркнуть, чем все-таки стала путинская Россия на сегодняшний день.

«Она не является федерацией. Все ссылки на ее федеративное устройство, все разговоры о 21-й республике в составе – обыкновенная ложь. Всего лишь наследство, доставшееся России от Советского Союза. То самое, от которого Кремль теперь пытается всеми силами избавиться. Быть может не де-юре, но уж точно – де-факто», – подчеркнул Казарин.

Российский обыватель приучен рассуждать о коварстве большевиков, «даровавших» Украине и другим национальным республикам собственную государственность. Мол, именно Владимир Ленин заложил те внутренние границы, по которым 70 лет спустя распадется Советский Союз. Обитателя мавзолея принято ругать за национальную политику и объявлять примером недальновидности.

На самом деле, все строго наоборот.

«Распад Российской империи сопровождался ростом национального самосознания окраин. Все потому, что профильная политика империи была дискриминационной. Например, с 1889 года мусульманин, получивший диплом юриста, мог поступить в коллегию адвокатов только после получения специального разрешения министра юстиции», – отмечает Казарин.

«В воинских частях доля шведов, немцев, финнов, латышей, эстонцев, армян и финнов не должна была превышать 20% от общего числа офицеров. В те же годы были установлены квоты для евреев в университетах. Русифицировались католические храмы Беларуси. В результате, когда имперский кляп ослаб – начали звучать те голоса, которые Санкт-Петербург прежде старался заглушить», – добавил он.

Когда большевики начали из фрагментов восстанавливать империю – эта новая реальность дала о себе знать. Им пришлось воевать не только на классовом фронте – оказалось, что центральной власти противостоят еще и национальные идентичности. Те самые, которые восприняли крах Российской Империи как возможность для создания национальных государств.

«Ленин был вполне рационален. Национальная политика большевиков была лишь попыткой выбить почву из-под ног у «национальных сепаратистов». Всего лишь попытка сократить их базу поддержки. Мол, зачем вам национальная независимость, если Советский Союз готов предоставить все необходимое, включая язык и культуру?», – отмечает Казарин.

Большевики не создавали национальные республики. Они лишь согласились с их фактическим появлением на карте. Это был тот необходимый компромисс, который позволил им удержать расползающиеся территории. На смену унитарной империи пришла союзная. Пусть и чисто формально.

«Впрочем, большевикам удалось лишь задержать историческую логику, но не отменить ее. 1991 год вновь запустил процессы, которые в двадцатые годы были поставлены на паузу. Клей рассохся – и страна начала расползаться по швам. Формальные границы стали фактическими. Спящие идентичности начали просыпаться», – подчеркнул Казарин.

И Москва сумела вынести из всего этого урок.

Отныне Кремль последовательно выхолащивает из федеративной идеи любое содержание. В национальных республиках остается все меньше национального. Да, в конституции Удмуртии может быть записано, что это «государство в составе Российской Федерации». Что удмуртская нация реализует право на государственную власть на своей исторической территории. Что отнюдь не мешает Москве выхолащивать смысл этих фраз.

Напомним, что летом прошлого года Кремль отменил обязательное преподавание национальных языков в субъектах федерации. Школьники в Удмуртии, Татарстане, Башкирии и остальных восемнадцати национальных республиках отныне изучают родной язык в том же объеме, что и иностранный.