Устранить не нужны свидетелей. Россия зачищает следы в деле отмывания финансов в Европе

Россия давно оказалась в самом центре масштабного финансового скандала, связанного с отмыванием криминальных денег в европейских банках. Масштабы этого «стихийного бедствия» вызывают шок у добропорядочных европейцев и Кремль начал операцию по зачистке всех улик ведущих напрямую к нему, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Если кто позабыл, то в Европе сейчас полным ходом движется дело в отношении отмывания десятков миллиардов долларов из России европейскими банками. Причем, скандал с отмыванием российских денег европейскими банками скосил уже ни одно уважаемое финансовое учреждение, среди которых: немецкий Deutsche Bank; шведский Swedbank; австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA; голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland – ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S», – пишет военно-политический обозреватель.

Собственно, дело движется – расследование продолжается, но, похоже, Россия с выжидающей позиции, перешла к активным действиям.

«Так, стало известно, что без вести пропал топ-менеджер эстонского филиала Danske Bank, через который было отмыто $150 млрд из России, Айвар Рехе. Причем именно Рехе является одним из основных свидетелей по уголовному делу о мошенничестве в Danske Bank», – отмечает Коваленко.

Исчезновение столь важного свидетеля уж точно не может быть простым совпадением. Тем более что речь идет о немалых суммах, которые были отмыты при его содействии, а развитие самого скандала и следствия изрядно вредит принимавшим участие в схеме банкам. Финансовые потери уже идут на десятки миллиардов евро, а репутационные и вовсе несоизмеримы.

«Вот и не удивительно, что Россия, в лучших традициях страны-гопника, начинает устранять свидетелей своих преступлений. И это, следует отметить, лишний повод желающим завести дела с россиянами подумать дважды. Ведь все заканчивается, как показывает время, одинаково, растоптанной репутацией, либо переработкой в корм для рыб», – подытожил Коваленко.