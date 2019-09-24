Зона «русского мира»

Устранить не нужны свидетелей. Россия зачищает следы в деле отмывания финансов в Европе

В масштабном деле об отмывании денег Россией через европейские банки стали пропадать свидетели.

Россия давно оказалась в самом центре масштабного финансового скандала, связанного с отмыванием криминальных денег в европейских банках. Масштабы этого «стихийного бедствия» вызывают шок у добропорядочных европейцев и Кремль начал операцию по зачистке всех улик ведущих напрямую к нему, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Если кто позабыл, то в Европе сейчас полным ходом движется дело в отношении отмывания десятков миллиардов долларов из России европейскими банками. Причем, скандал с отмыванием российских денег европейскими банками скосил уже ни одно уважаемое финансовое учреждение, среди которых: немецкий Deutsche Bank; шведский Swedbank; австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA; голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland – ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S», – пишет военно-политический обозреватель.

Собственно, дело движется – расследование продолжается, но, похоже, Россия с выжидающей позиции, перешла к активным действиям.

«Так, стало известно, что без вести пропал топ-менеджер эстонского филиала Danske Bank, через который было отмыто $150 млрд из России, Айвар Рехе. Причем именно Рехе является одним из основных свидетелей по уголовному делу о мошенничестве в Danske Bank», – отмечает Коваленко.

Исчезновение столь важного свидетеля уж точно не может быть простым совпадением. Тем более что речь идет о немалых суммах, которые были отмыты при его содействии, а развитие самого скандала и следствия изрядно вредит принимавшим участие в схеме банкам. Финансовые потери уже идут на десятки миллиардов евро, а репутационные и вовсе несоизмеримы.

«Вот и не удивительно, что Россия, в лучших традициях страны-гопника, начинает устранять свидетелей своих преступлений. И это, следует отметить, лишний повод желающим завести дела с россиянами подумать дважды. Ведь все заканчивается, как показывает время, одинаково, растоптанной репутацией, либо переработкой в корм для рыб», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
Тоже интересно
Зона «русского мира»

Путинские влажные мечты об империи. Россия старательно хоронит наследие СССР

Зона «русского мира»

Откровения Шойгу. Почему Россия теряет оборонный потенциал?

Зона «русского мира»

Голос еще живого «легитимного». Зачем Янукович напомнил о себе?

Зона «русского мира»

Угроза призрака «легитимного». Почему нельзя допустить возвращение Януковича?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Путинские влажные мечты об империи. Россия старательно хоронит наследие СССР

Откровения Шойгу. Почему Россия теряет оборонный потенциал?

Голос еще живого «легитимного». Зачем Янукович напомнил о себе?

1 из 662