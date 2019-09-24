Зона «русского мира»

Голос еще живого «легитимного». Зачем Янукович напомнил о себе?

Янукович и его кураторы в России занимаются тем, чем и всегда, – спорадически раскачивают ситуацию в Украине. Когда Кремль считает это целесообразным.

Беглый Виктор Янукович, пока шестой президент Украины Владимир Зеленский прогуливается по зданию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, решил подать признаки жизни, через посреднические уста «обрадовав» украинцев возможностью в скором времени лично лицезреть всю его политическую мощь, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

«Сперва, 23 сентября, его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева объявил о начале рассмотрения судом семи ходатайств защиты относительно отмены приговора Януковичу. Мало того, бесславно окончивший свой президентский срок клиент Сердюка хочет «обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота», – пишет журналист.

И, вообще, по словам Сердюка, Янукович планирует вернуться в Украину. Правда, адвокат об этом говорит по несколько раз в год. В общем, все уже привыкли к анонсам Сердюка.

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«Но на следующий день спикер сына президента-беглеца Александра Юрий Кирасир на своей странице в Facebook с триумфом возвестил о решении «Европейского суда от 24.09.2019 г.» отменить санкции в отношении Януковича за 2018-2019 гг. Это решение, пишет Кирасир, является «подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе», – отмечает Гирман.

Далее пресс-секретарь Александра Януковича заявляет, что, мол, все страны ЕС и Швейцария официально подтвердили: активов и банковских счетов на нашей территории нет; а ГПУ констатировала, что Янукович не является обвиняемым в совершении экономического или коррупционного преступления.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ОТМЕНИЛ САНКЦИИ ЕС В ОТНОШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА В.Ф. ЯНУКОВИЧА Решение Европейского суда от 24.09.2019г. об…

Geplaatst door Yury Kirasir op Dinsdag 24 september 2019

«Что же касается обвинения в госизмене, то Кирасир пытается убедить всех, что и с этим защита управится в ходе рассмотрения апелляции, а истинные злодеи – архитекторы «госпереворота» – вскорости поплатятся. И весь этот песочный замок выстраивается на базе решения европейского суда. При этом точное название суда Кирасир в своем сообщении в FB не приводит. А суд-то не один», – подчеркивает Гирман.

Правда, тут его «подставило» агентство «Интерфакс», которое смогло ознакомиться с письмом Кирасира, и сообщило, что речь идет о Европейском суде общей юрисдикции (General Court of the European Union, GCEU). Что важно, ведь его вердикты могут быть в кассационном порядке обжалованы в высшей инстанции Суда ЕС – Европейском суде (Court of Justice of the European Union). Так что точка в вопросе санкций в принципе не поставлена.

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«Однако ставить ее и нет необходимости, ведь, как выяснилось, Янукович по-прежнему находится под санкциями – его активы и средства заморожены. Согласно данному решению GCEU, которое есть в распоряжении «Европейской правды», суд отменил санкции, продленные 5 марта 2018 г. до марта 2019 г. В то же время 4 марта 2019 г. Совет Европы продлил до 6 марта санкции в отношении Януковича и 11 бывших чиновников из его ближнего круга», – отмечает Гирман.

На выходе получается просто пшик. Но зачем было затевать весь этот сыр-бор? По одной простой причине: Янукович и его кураторы в РФ занимаются тем, чем и всегда, а именно спорадически раскачивают ситуацию в Украине, выбирая правильный момент. Будь-то важное внутриполитическое событие или же внешнеполитическое.

«Тем более сейчас, когда Банковая намеревается перезапустить отношения с Вашингтоном, становится очевидно, что Зеленский не друг ни России, ни, тем более, Януковичу, хотя их связывают шуточки «Квартала». Поэтому Янукович и компания пытаются проектировать сомнительную ситуацию и писать картину очередной зрады с обещанием реванша», – подытожил Гирман.

Автор Владислав Гирман
Источник Деловая Столица
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