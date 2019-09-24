Угроза призрака «легитимного». Почему нельзя допустить возвращение Януковича?

Интересно, что своим юристам Янукович ставит не правовые, а политические задачи – привлечь к ответственности тех, кто виновен в «сдаче Крыма» и «антиконституционном захвате власти», пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Вероятно, именно расправа с политиками, которые поддержали народ на Майдане и пришли к власти после бегства Януковича, станет частью операции «реставрация» – ведь после этого отменить обвинительные приговоры самому бывшему президенту не составит никакого труда», – пишет публицист.

Желание Януковича только неискушенным в политике может показаться скверным анекдотом. Ведь любой свидетель событий 2014 года вспомнит, что Сергей Аксенов был назначен председателем совета министров АРК по представлению, которое незаконно подписал именно Янукович.

«А замена главы правительства стала первым юридическим шагом к проведению «референдума» и аннексии полуострова Россией. Любой свидетель событий 2014 года знает, что Янукович не выполнил условий соглашения с Майданом и покинул Украину при посредничестве президента страны, которая и организовала аннексию Крыма и войну на Донбассе», – подчеркивает Портников.

И, кстати, Янукович, который обвиняет других в «сдаче Крыма», преспокойно в этой стране проживает. Именно Путин – гарант его безопасности.

«Но в том-то и дело, что все эти трезвые размышления больше не имеют никакого значения. Мы с вами живем в государстве, где все решения принимаются одним человеком, вернее – одним центром выработки решений, «коллективным Зеленским», – отмечает Портников.

И если этот «коллективный Зеленский» решит, что Майдан был государственным переворотом, а в аннексии Крыма виновны не Путин и Янукович, а Турчинов и Парубий, то с этим согласится любой суд, это расскажут по олигархическому телевидению, а поклонники Зеленского будут возбужденно рукоплескать этой «новой реальности», как поклонники Путина до сих пор возбужденно рукоплещут любому решению своего кумира, любой его выдумке, любому новому витку бесправия. Такова логика авторитаризма.

Другое дело, что мы пока что не знаем, зачем «коллективному Зеленскому» Янукович. Возможно, с помощью его реабилитации ползучий реванш, за который проголосовали украинцы в 2019 году, сможет окончательно расправиться с национал-демократическими силами и обеспечить капитуляцию перед Россией.

«Возможно, все намного проще – Янукович может стать важным фактором в решающем сражении олигархов за то, кто из них в результате станет полновластным хозяином крепостных, которые все еще воображают себя гражданами. А, возможно, Янукович просто обманывает сам себя, неправильно истолковывает результаты своих разговоров с «важными людьми», – подчеркивает Портников.

Примерно так, как обманывает себя Зеленский. Как обманывает себя Коломойский. Как обманывают себя все люди, которые бесконечно далеки от народа и привыкли жить в мире собственных амбиций.

«В любом случае украинцы должны сделать все, чтобы он не вернулся», – резюмировал Портников.