Подготовка к сдаче Путина в Гаагу. Шойгу прорабатывает свое алиби

Похоже, что соратники Путина собираются топить его, обеливая при этом себя любимых.

Нет хуже врага для Украины, чем человек с украинскими корнями. Доказано в очередной раз в интервью с Сергеем Шойгу, пишет на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

«Этот министр агрессии Российской Федерации в первом обширном интервью «не представляет себе войну с Украиной», потому что у него, мол, «родственники по маме украинцы…», – пишет журналист.

Однако при этом Шойгу очень скромничает насчет своей роли в российской агрессии против Украины.

«Но при этом эта дрянь специально умалчивает об отправке на войну против Украинской на Донбассе своих подчиненных – псковских и рязанских десантников, бурятских танкистов, снайперов и курсантов-артиллеристов, новой техники которую там испытывают на нас и т.п.», – подчеркивает Соловей.

«А кто отправил БУК-1М из Курской бригады ПВО на Донбасс, чтобы сбить малайзийский МН17 и убить 298 человек? Забыли, Сергей Куджегетович?», – добавил он.

Молчит Шойгу и об участии его армейцев в мобилизации и обеспечены оружием различной уголовной и идеологической нечисти из путинского Мордора, которую отправляли на Донбасс через военкоматы и различные тайные вербовочные центры ГРУ.

«Министр Шойгу разрешил нам подкалымить…», – так объяснял один знакомый Игоря Соловья россиянин свое участие в вербовке наемников против Украины.

Интересно, что впоследствии «награда нашла героя»: этот же режим, на который этот знакомый Игоря Соловья «калымил», посадил его в тюрьму! (Но уже совсем другая история).

«И теперь он, сидя за решеткой, пишет статьи с критикой путинизма. Как говорит другой российский министр – глава МИД Сергей Лавров:«Дебилы, бля!», – отмечает Соловей.

ШОЙГУ ЗАЙНЯВСЯ СВОЇМ АЛІБІ Нема гіршого ворога України аніж людина з українським корінням. Доказано в черговий раз… Geplaatst door Solovey Igor op Zondag 22 september 2019

Промолчал Шойгу и о захвате Крыма российскими силами спецопераций – и даже Путин сам уже давно этим похвастался.

«Но есть и хорошая новость: выход Шойгу с такими имиджевыми материалами в СМИ может свидетельствовать о появлении у военных преступников серьезных опасений за свое будущее: Шойгу наверняка не хочет стать единственным «стрелочником» за совершенные именем России военные преступления, и поэтому он запускает эту историю о своих украинских корнях. Мол «я не хотел на самом деле, но меня заставили…». Кто? Главнокомандующий обычно», – подчеркивает Соловей.

«Так что Владимир Владимирович, тонуть будете все вместе, ваши подчиненные уже взяли курс на вашу сдачу», – подытожил Соловей.