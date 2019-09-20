Хроники кремлевских гибридных войн: информационный фронт против независимости Беларуси

Россия финансирует проекты от информационной войны в сторону гибридной агрессии, созданные для лишения Беларуси независимости.

Исследование международной экспертной сети iSANS свидетельствует о расширении финансирования Москвой проектов, влияющих на общественное мнение и несущих угрозу нашей независимости, пишет на страницах «Белсат» Ярослав Стешик.

«То, что происходило в Крыму и в восточной части Украины еще в 2013-ом, сейчас происходит и в Беларуси. Активное давление со стороны России нарастает, и за последние месяцы приобрело характер, близкий к «гибридной войне», – пишет журналист.

Такой вывод делается в отчете международной экспертной сети «iSANS». Система российского влияния на Беларусь координируется из одного центра, утверждают эксперты.

«Сегодня эта система и в СМИ, и в социальных сетях, и в организациях очень разветвленная в Беларуси, очень хорошо финансируемая через российские фонды, такие, как «Россотрудничество, фонд Горчакова, фонд «Русский мир». Также Программа трансграничного сотрудничества, грантовая программа президента России, через посольство в Минске», – подытоживает исполнительный директор Международной экспертной сети «iSANS» Владимир Кобец.

Под видом налаживания культурных связей идет создание организаций лояльных Москве людей. Их знакомят с опытом «Русской весны» в Украине, учат налаживать связи. Белорусских школьников массово вывозят в Россию, где боевики «ДНР» и ЦНР – типа Алексея Мильчакова – учат их обращаться с оружием и взрывчаткой «во славу русского оружия».

«Мы смотрим на генезис этих людей. Он приводит нас к неонацистским группировкам, где они начинали свою активность. Тот же Алексей Кочетков (российский политтехнолог) был редактором «Русского порядка», газета фашистская, и снимок со свастикой очень показателен», – комментирует Владимир Кобец.

Отчет «iSANS» – документ на сотню страниц – показывает исследование как явной политической деятельности Кремля, так и информационного давления на белорусов через интернет.

«Сайты СМИ разной формы собственности, анонимные телеграм-каналы и сообщества в соцсетях пишут в одном ключе: интеграция неизбежна, Беларусь слабая и несамостоятельная, а белорусы уже не братский народ, а такие же «русские», – подчеркивает Стешик.

Пропагандистские ресурсы, которые писали об Украине и Сирии, добавили отдельные рубрики о беларусском государстве, к тому же за последние два года появились около 15 сайтов, которые пишут исключительно о Беларуси.

«В онлайн-сфере появилась дюжина сайтов, которые постоянно, на регулярной основе, пишут различные пропагандистские штампы, опровергают существование белорусов как отдельного народа, опровергают существование белорусского языка, оскверняют национальных героев и важные исторические события», – объясняет директор Аналитического центра «EAST» Андрей Елисеев.

Центры российского влияния, которые на Западе называют «фабриками троллей», нанимают авторов, маскирующихся под белорусов. Также россияне покупают у региональных страниц права на тематические публикации или рекламу.

«Создана сеть региональных сайтов, где комбинируются нейтральные материалы о местных событиях с антибелорусскими материалами», – рассказывает Андрей Елисеев.

Яркий пример информационного давления Москвы на Минск – публикация газетой «Коммерсантъ» проекта программы для создания Союзного государства, подписанного премьер-министрами Медведевым и Румасом. Под видом слива информации проправительственная газета напечатала собственный пересказ проекта с собственными оценками – о якобы экономической конфедерации с Россией.

«Это красивая информационная провокация, сделанная по всем законам жанра. Чувствуется рука мастера», – оценивает дело главный редактор «REFORM.BY» Федор Павлюченко.

Руководство Беларуси на возмущение граждан ответило не официальной публикацией программы, а обещанием, что интеграция не повредит беларусской независимости.

«Если есть такая спорная тема, которая возбуждает общество, то власти должны первыми реагировать, даже не реагировать, а поделиться подробностями, навязать собственную повестку», – поясняет Федор Павлюченко.

Вывод «iSANS» – российское воздействие против белорусского общества и экономическое давление на руководство Беларуси будет возрастать перед парламентскими и президентскими выборами, а задачу поглощения Беларуси кремлевские стратеги хотят решить максимум до 2024 года.