Трудный выбор между капитуляцией и борьбой. Путинский «план Штайнмаера» против Украины

Можно констатировать: Путин превращает Зеленского в Порошенко. То, что произошло вчера в Минске – вполне логичное развитие событий в диалоге между Москвой и Киевом.

Заочный «медовый месяц» президента Украины Владимира Зеленского и нацлидера России Владимира Путина завершается. Последние события в послевыборных российско-украинских отношениях свидетельствуют об окончании «оттепели», пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV»

«Можно играться в «оттепель», о которой без особых колебаний говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Можно звонить Путину и выражать взаимное удовлетворение в связи с обменом украинских заложников на Владимира Цемаха. Можно бегать по кремлевским кабинетам и спрашивать, кто первый хочет окончить войну и снять с этого сливки. Можно на многосторонних встречах обещать, что в случае проведения выборов на Донбассе будет имплементирован закон об особом статусе – и называть это «формулой Штайнмайера», – пишет публицист.

Все это – еще не политика. Все это – попытка остаться в мире собственных иллюзий невежественных и детских.

А потом наступает день, когда нужно подписаться под согласием проводить выборы на оккупированных территориях в присутствии российских военных и прочих бандитов. Когда нужно согласиться, что особый статус окупированной территории – которая так и останется оккупированной – должен быть зафиксирован в украинской Конституции.

«И когда ты понимаешь, что после этой подписи произойдет в Киеве – даже если в обмен на предательство тебе обещают встречу в «нормандском формате» и «просто перестать стрелять», – подчеркивает Портников.

Вот это и есть политика.

«Многоопытный Леонид Кучма так просто и объяснил россиянам: начнутся волнения. Не нужно думать, что россияне не поняли – тем более, что их делегацию на переговорах возглавляет Борис Грызлов, который прошел первый Майдан вместе с Кучмой», – отмечает Портников.

«Россияне все поняли. Россияне обрадовались. Волнения им и нужны. Ради этих волнений, ради полной дестабилизации Украины, ради ее краха они и работают», – добавил он.

А Зеленского и его окружение россияне просто используют. Как стаю непонятливых карасей. Бросают наживку и смотрят, клюнет ли.

«А так как Зеленский в решающий момент насаживаться на кремлевский крючок не захотел, они его скоро возненавидят. Как возненавидели Порошенко, с которым тоже в 2014 году собирались «договариваться», – подчеркнул Портников.

Договариваться на языке Кремля означает – использовать и обмануть. Никаких других значений это слово в российском политическом языке не имеет.

«И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в «нормандском формате», никакого разведения войск, никакого прекращения войны», – отмечает Портников.

А будет продолжение войны, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором.

«Будет армия, мова, вера», – резюмирует Портников.