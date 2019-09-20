Задержание шамана Габышева. Как Кремль морально проиграл якутскому активисту

Только сейчас начинает проясняться, что задержавшие его – не бандиты с большой дороги, а сотрудники силовых ведомств Бурятии.

Вчера ночью на границе Бурятии и Иркутской области в результате тайной спецоперации, без предъявления каких-либо документов, но с угрозой применения огнестрельного оружия задержан Александр Габышев. Только сейчас начинает проясняться, что задержавшие его – не бандиты с большой дороги, а сотрудники силовых ведомств Бурятии, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«Кто отдал приказ о задержании Александра Габышева и кто его исполнял – пока не известно. Но ему уже вроде бы предъявлены смехотворные, как это обычно в последнее время, обвинения – что Габышев хотел создать экстремистскую религиозную организацию и давно находится в розыске», – пишет историк.

Александр Габышев – шаман. Зубову хорошо знакома эта религиозная традиция, и он подробно описывал ее в своей книге «Доисторические и внеисторические религии». Шаманизм – это не просто вера в духов, а мастерство в управлении духами. Шаман, как он считает, друг и повелитель духов. Нравится кому-то эта религия или нет, это иной вопрос. Зубов, как христианин и религиовед, старается ограничиваться теорией шаманства и не переходить в область практики, но практику эту он хорошо знает.

«Никто в России не объявлял шаманизм экстремистской сектой, а в некоторых субъектах Российской Федерации это одна из религий, считающихся для них традиционной – Республика Алтай, Бурятия, Якутия, Тува», – подчеркивает Зубов.

Добавлю, что шаманы считаются носителями традиционной культуры коренных народов Сибири. Их словарный запас в 3−4 раза больше словарного запаса обычного человека – нешамана.

«С точки зрения шаманства поведение Александра Габышева вполне разумно. Он видит, что в России единовластье и при том жизнь и в его родной Якутии, и во всей стране безобразно плоха. Он умный человек. И он полагает, что самодержцем, то есть Путиным, овладел злой дух, который и побуждает «Володю» совершать губящие и его, и всю страну поступки. Что может сделать шаман, желающий помочь и Путину, и России? Он должен попытаться с помощью своих духов помощников изгнать злого духа из Путина и тем освободить его от одержания злом», – отмечает Зубов.

В это можно верить, в это можно не верить, но именно таковы рассуждения шаманиста. Кроме того, следует иметь в виду, что шаман при инициации приносит своеобразную клятву бескорыстного служения. И он взял на себя подвиг пешего похода до Москвы не потому, что его духи бессильны на больших расстояниях – для духов пространства нет.

Габышев взял этот подвиг, чтобы им умножить свои шаманские силы. Теперь, оказавшись в узилище, он умножит силы страданием иного рода. Те, кто знают шаманизм, должны знать и это. Силы страдающего от людей за добро шамана по шаманским же представлениям возрастают тысячекратно. Что теперь пешая прогулка до Москвы – пустяк!

ПОХИЩЕН ЧЕЛОВЕКВчера ночью на границе Бурятии и Иркутской области в результате тайной спецоперации, без предъявления… Geplaatst door Andrey Zubov op Donderdag 19 september 2019

«Но это все из области религиоведения. А в юридической реальности неправомерно задержан, лишен свободы гражданин России, который никаких противоправных действий не совершил и не собирался совершать. Изгнание духов – это не из сферы современного УК», – подчеркивает Зубов.

Так что власти РФ совершили очередное возмутительное насилие над Конституцией РФ, гарантирующей свободу передвижения и свободу совести.

«Вне зависимости от того, верит кто-то или нет в шаманские силы Александра Габышева, следует требовать его освобождения. В первом случае это пойдет на пользу тому, из кого он хочет изгнать злого духа, во втором – на пользу конституционного порядка и прав человека в России», – подытожил Зубов.