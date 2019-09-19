Кремлевский Вельзевул. Злые духи Росгвардии не пустили шамана Габышева в ад

Якутский шаман, шедший в Москву изгонять Путина в ад, был арестован на подходе к Иркутску. И в этом есть своя логика.

Около 6 утра по бурятскому времени на границе Бурятии с Иркутской областью был задержан якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву, чтобы изгнать Путина в ад, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

«Это произошло в районе федеральной трассы, по которой шаман и его сторонники шли в Иркутск и рядом с которой остановились на ночевку лагерем», – пишет журналист.

Предполагается, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ «организация экстремистского сообщества». Кем предполагается – не совсем ясно, а между тем вопрос этот довольно интересен и сам по себе.

«Дело в том, что в официальных комментариях – до них мы еще дойдем – никакая конкретная статья пока не фигурирует. Росгвардейцы, не вступая ни с кем в разговоры и не предъявляя документов, попросту выдернули шамана из палатки и увезли вместе с ней, с тележкой и всем его скарбом куда-то в сторону Улан-Удэ», – отмечает Ильченко.

Минут через десять приехала полиция и тоже без объяснений разогнала уже весь лагерь. Иными словами, статья 282.1 УК РФ, предъявленная Габышеву, которого мы будем называть Шаман, родилась из предположений его сторонников и с их подачи была озвучена публично. Что ж, самообслуживание, как известно, это весьма прогрессивный и многообещающий метод. Хотя, не исключено, что это и не самообслуживание вовсе, а дозированный вброс, сознательно запущенный через СМИ.

«Впрочем, большая часть СМИ пока выжидает. Только «Московский комсомолец» загодя, еще 13 сентября, пошел на Шамана в атаку. И это тоже естественно и прямо вытекает как из названия издания, так и из его общей направленности», – подчеркивает Ильченко.

Габышев, если верить «Московскому комсомольцу», явно нездоров психически, плотно окружен уголовниками, которые замкнули на себя всю хозяйственно-организационную деятельность, спускает жертвуемые ему средства на порноигры в интернете (когда только успевает!), и, вообще, никакой он не шаман, а просто зазнался.

«Еще он подвержен приступам ярости, пьет, был судим за мошенничество, учился кое-как и недоучился (Габышев по образованию историк, окончил истфак Якутского госуниверситета, но по специальности не работал) и нуждается в стационарном психиатрическом лечении. Шаману жертвуют деньги, и немалые, но все это немедленно расхищается», – отмечает Ильченко.

При этом самую большую сумму прислали из Украины – аж 800 тысяч гривень, или полтора миллиона рублей. А еще, говорят, что в команде Шамана постоянно работал журналист из Украины.

«Все это сообщил журналистке «Московского комсомольца» Ирине Бобровой «бывший единомышленник шамана» Андрей Дехтярук, выгнанный из его окружения. Дехтярук также сетовал, что поход превратился в полный фарс, говорил, что от Шамана почти все уже отвернулись и что те, кого Шаман прогнал, уже собирают альтернативное движение, которое пойдет на Москву под лозунгом «Мы против воровства и вранья во власти», политическую программу разработает по ходу маршрута, но уже точно не станет связываться с сомнительными личностями», – подчеркивает Ильченко.

Ранее, на границе с Бурятией, Габышева пытались остановить местные шаманы из общества «Тэнгэри», сжигавшие верблюдов во славу Путина, а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у его сторонников два автомобиля, на которых те везли вещи путников, присоединившихся к походу, и задержали двоих из них, Дмитрия Баирова и Петра Дондукова. После этого в столице Улан-Удэ начался уличный протест, люди требовали освободить активистов, а заодно пересмотреть итоги выборов мэра города, но их просто избили, решив, что им хватит и этого. Что в российских условиях в целом верно.

«И вот Шаман арестован. Как будут развиваться события – не вполне понятно, но сценариев видно два: приговор за экстремизм, или что-то еще, и колония, – либо признание невменяемым и принудительное психиатрическое лечение. Власть, подумав и взвесив ситуацию, решила не церемониться, Габышеву не подыгрывать, контршаманов ввиду их малоэффективности на него не насылать и шаманизм с уклоном в политику не поощрять, а порешать все полицейскими методами», – отмечает Ильченко.

В этой истории так много сюжетных линий, что от них буквально разбегаются глаза. Во-первых, власть явно напугана. Она понимает, что ее отношения с обществом зашли в тупик и в обществе сложился запрос на перемены, хотя бы внешние, а, впрочем, никаких других в России и быть не может.

«Но что-либо менять власть не готова. Система закоснела и утратила гибкость, и этим страшно раздражает россиян, так что любой протест сразу же встречает заметную поддержку. Нет, не большинства – большинство обывателей всегда было и будет инертно, но все-таки достаточно большого числа обитателей России, еще не граждан, впрочем, конструкция «гражданин России» – слишком уж явный оксюморон, но уже и не подданных, а той нищей черни, лишенной перспектив, которой терять в ее унылой и безнадежной жизни нечего и с которой начинались все российские бунты», – подчеркивает Ильченко.

Единственный способ их предотвратить – приставить чернь к какому-то делу, которое ее бы увлекло и при этом не угрожало бы властвующим и имущим, но с этим пока все обстоит сложно, поскольку у власти нет ни одной подходящей идеи.

Во-вторых, оценивая ситуацию уже с позиции Шамана и в его терминах, приходится признать, что идея об изгнании Путина в ад из Кремля, по всей видимости, оказалась ошибочной.

Причина ошибки – чисто географическая. Шаман полагал, что ни Россия, ни даже Кремль не являются законной территорией ада, и, вероятно, ошибался. Ну а если демоны, проживающие в Кремле, находятся на своей территории, то, очевидно, и их изгнание оттуда невозможно.

«В этом случае хорошо уже то, что Шаману, хотя и ценой своей свободы, удалось установить примерные границы ада с восточной стороны, которые приблизительно совпали с границей между Бурятией и Иркутской областью. Характерно, что злые духи, принявшие привычный облик росгвардейцев, повезли Шамана в сторону Улан-Удэ, то есть прочь от ада, в Лимб, на нейтральную территорию, не принадлежащую ни Свету, ни Тьме. Вероятно, там и будут разворачиваться дальнейшие события – суд, принудительное лечение и т. п.», – отмечает Ильченко.

Что ж, тот факт, что они все-таки живут не в аду, дает жителям восточной части России некоторую надежду. Хотя я бы не слишком обольщался на этот счет, поскольку в аду, центром которого, как уже точно установлено Шаманом, является Кремль, накоплен огромный опыт в организации референдумов, голосований и иных способов народного волеизъявления, в ходе которых большинство их участников, иной раз и совершенно добровольно, принимают решение о присоединении к аду.

«Либо, как вариант, на которых они избирают своим правителем какого-нибудь забавного, дураковатого и безвредного на вид беса, а он уже затем ведет их в ад, куда они с радостью за ним идут. Таким способом аду за последние годы удалось заметно расширить свои границы, причем этот процесс продолжается и сегодня», – подчеркивает Ильченко.

Наконец, появились и официальные комментарии – «Аргументы и факты» привели сообщение с сайта МВД Бурятии. «19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», – сообщает пресс-служба МВД.

«Таким образом, дальнейшая судьба Шамана стала проясняться. Вероятно, ему скроят обширное уголовное дело, повесив на него все преступления, не раскрытые в Якутии за последние лет 20. Во всяком случае, одной только 282-й статьей ему определенно не отделаться – это видно из того, что «АиФ» пространно рассуждают на тему о том, что с Габышевым наверняка «кто-то поработал, составив ему политическую программу», после чего его раскруткой занялся портал «Сибирь. Реалии», «являющийся проектом небезызвестного ресурса Радио Свобода», – отмечает Ильченко.

Что ж, в воздухе явственно, хотя и предсказуемо запахло обширным заговором врагов русского народа, профинансированным сами понимаете кем. Ждем новостей о распятых в трусиках якутских мальчиках. Без распятых мальчиков тут никак, ведь украинский след в деле Шамана уже есть.