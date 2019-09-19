Шулерство с «тихой экспансия». Зачем Россия обсуждает Крым на форуме ОБСЕ?

Появление на ежегодном совещании ОБСЕ по учету человеческого измерения представителей аннексированного Крыма – еще один пример «тихой экспансии» российской дипломатии, с помощью которой она хочет добиться от международного сообщества признания российского статуса полуострова.

Не мытьем – так катаньем. Не заявлениями о признании – так согласием с выступлением представителей Крыма на международных площадках. Не хотите видеть крымских чиновников – выслушайте представителей «гражданского общества», пишет Виталий Портников на страницах «Крым.Реалии».

«Ведь «простые люди», как известно, ни в чем не виноваты. У них общие проблемы – их и нужно обсуждать, не вдаваясь в дискуссии о статусе», – пишет публицист.

Это похоже на старую и проверенную тактику любого оккупанта. Стоит только приоткрыть дверь, пожалеть бедного замерзшего ребенка, который просит стакан воды – и в дом вслед за ним ворвется целая орава с гиканьем и поисками ценных вещей хозяев.

«Откроете дорогу привезенным оккупантом представителям «гражданского общества» – и завтра за ними потянутся крымские чиновники, которых нельзя будет исключить из официальных делегаций, и вообще – они обсуждают насущные вопросы», – подчеркивает Портников.

Откроете дорогу крымским чиновникам – и завтра Москва будет требовать восстановить международное авиационное сообщение с Крымом, потому что «простые же люди» летают, это их наказывают, а не власть.

Откроете международное сообщение в небе – потребуют восстановить морские перевозки и круизы, это же тоже для людей.

«И оглянуться не успеете, как от всех крымских санкций Запада останется одно воспоминание, а сам Крым – пусть без громких заявлений, но фактически – будет восприниматься окружающим миром как неотъемлемая часть Российской Федерации», – подчеркивает Портников.

Похоже, на это и рассчитывает Москва, когда старается использовать любую международную площадку как доказательство своего контроля над Крымом, своего права на Крым и своего присутствия в Крыму.

«И если Украина не будет оказывать такой политике действенного и постоянного сопротивления, то, уверен, она ничем не сможет помешать ее успеху», – подытожил Портников.