Зона «русского мира»

Все в России критикуют Кремль. Когда ждать новой волны репрессий?

В России прорвало завесу молчания и люди начали открыто критиковать власть.

Если посмотреть внимательно информационное пространство России, то нетрудно будет заметить возрастающую политическую и гражданскую активность населения. Особенно достается от этого действующей власти, пишет на своей странице в Fac3ebook журналист Иван Яковина

«Дудь сказал «Не молчите!» – и все начали говорить. Такое впечатление, что очень долго копили в себе, и сейчас все уже рвется наружу», – пишет журналист.

С коллективными и личными заявлениями против режима выступили в России учителя, актеры, издатели, священники, писатели, врачи и журналисты.

«Ладно там Пархоменко и Рубинштейн – так Ургант и Галкин ругаться начали! Дочка Пескова возмущается, говорит, что Путин с ума сошел», – отмечает Яковина.

Но тут возникает вопрос: а долго ли продержится данный «народный энтузиазм»? Остается ждать, когда Кремль с новой силой начнет закручивать гайки и накроет Россию волной жестких репрессий, буквально осуждая на несколько лет за «переход дороги в неположенном месте».

«Мне сейчас не очень понятно, как власть их всех снова затыкать будет», – подчеркивает Яковина.

Причем путинскую власть уже открыто сравнивают с гитлеровским режимом уничтожающим Россию.

Дудь сказал "Не молчите!" – и ВСЕ начали говорить. Такое впечатление, что очень долго копили в себе, и сейчас всё уже…

Geplaatst door Yakovina Ivan op Woensdag 18 september 2019

«Посмотрел вот обращение военного летчика-испытателя, героя России Александра Гарнаева, который злобно ху###сит Путина и говорит, что тот – Гитлер. Угрожает «освобождением народа от чиновничьего гнета», – отмечает Яковина.

Однако следует отметить, что в последнее время ситуация в России выходит из-под контроля Кремля. «Единая Россия» фактически проиграла выборы, а якутский шаман Александр Габышев продолжает свой поход на Москву против Путина.

«Удивительные дела творятся!», – подытожил Яковина.

Автор Иван Яковина
Источник Facebook
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