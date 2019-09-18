Игры ФСБ против Украины. Есть ли кремлевский след в делах против Гонтаревой?

Сожжение дома Гонтаревой становится проблемой не столько Гонтаревой, сколько Зеленского. Главный вопрос – не замешана ли в этой истории ФСБ?

В украинском медиапространстве пока циркулируют две версии поджога, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

Первая – это сделала сама Гонтарева (эту версию активно обсуждали в соцсетях и ее де-факто озвучил Коломойский. Логика очень простая – дом стоит максимум полмиллиона, а она, по версии многих ее оппонентов, «украла» миллиард).

«Кроме того, именно ей это может быть выгодно, потому что именно так она гарантированно может получить политическое убежище и статус беженца в Великобритании. Логика здесь действительно есть. Правда, справедливости ради, надо отметить, что она и так имела все шансы получить политическое убежище», – пишет экс-нардеп.

Если поверить в версию самоподжога, то должны играть роль другие факторы, чем политическое убежище. И таким фактором может быть только одна вещь: попытаться информационно отбить будущие возможные приговоры украинских судов об отмывании денег. Это своеобразная игра на опережение, когда Гонтарева поднимает градус, чтобы потом обвинить украинских правоохранителей в якобы политических преследованиях.

Вторая версия, которую озвучивают лояльные Гонтаревой СМИ (а таких действительно много и мы можем выделить целый пул таких масс-медиа) – это специальный поджог, чтобы ее запугать. Чаще всего называют среди тех, кто мог бы это организовать, Игоря Коломойского.

«Правда, для большинства совершенно непонятно, зачем ему это делать (такие действия делают из Гонтаревой жертву, чего точно Коломойскому не требуется). Хотя апологеты этой версии говорят о характере Коломойского и его умении воевать на много фронтов одновременно. Хотя, еще раз подчеркну, логики в этих действиях найти, пожалуй, невозможно», – отмечает Денисенко.

Существует и третья версия, которая остается вне поля зрения СМИ. Это версия о третьей силе, которой плевать и на Гонтареву, и на Коломойского, но не плевать на Украину, – о россиянах, которым очень выгодно поставить в очень неудобное положение Зеленского.

«Ни для кого не секрет, что Коломойский является красной тряпкой для американцев и частично для европейцев. Ни для кого также не секрет, что Гонтарева почти неприкосновенна для украинской Фемиды (об этом отдельно можно говорить, но таких персон есть несколько в высшем эшелоне истеблишмента, безотносительно к изменению властей)», – подчеркивает Денисенко.

Итак, если следовать этой версии, логика россиян следующая. Воспользовавшись реально несчастным случаем с ДТП в Лондоне (сейчас это выглядит свершившимся фактом, ведь водитель, сбивший Гонтареву, никуда не убежал, британская полиции не рассматривает никаких версий об умышленном наезде), россияне поджигают машину и дом (между прочим, для больших сомнений это лишь «дача», а не главный дом экс-главы НБУ). Все это делается для того, чтобы поднять этот вопрос на международный уровень и поставить сложную вилку для Зеленского.

«Дело в том, что объявить версию о самоподжоге – значит нарваться на критику США и ЕС. Объявить виновным Коломойского (а эта версия может быть очень популярной на Западе) тоже очень сложно, особенно с точки зрения доказательности», – отмечает Денисенко.

Найти «наркоманов», которые это сделали, уже почти невозможно. Сыграть в игру со стрелочниками теоретически возможно, но в это мало кто поверит, хотя существует вероятность, что эта версия будет принята как основная. Ну а назвать виновными россиян перед нормандским саммитом просто нереалистично.

Одним словом, сейчас, особенно если эта тема станет одной из топовых для ЕС и США, мы получим очень негативный фон для государства. А если эта история будет иметь продолжение (не хотелось бы об этом даже думать), это станет глобальным негативным фоном для Владимира Зеленского на международном фоне. Просто вопрос Гонтаревой станет доминировать над вопросами заложников и освобождения наших территорий. А сам Зеленский получит мини-«кольчужный» скандал.

Гонтарєва і Зеленський. Хто підставляє президента?Спалення будинку Гонтарєвоі стає проблемою не стільки Гонтарєвоі,… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 18 september 2019

«Задача Украины – не допустить этого. Главный вопрос – есть ли в высших эшелонах власти в принципе понимание тех угроз, которые несет дело Гонтаревой? Хотя главное не начать изобретать велосипед. Нужно просто все сделать по закону и не начать в криминальной истории играть в политику. Если будет реальная доказательная база любой из версий, дальше будет очень легко разрулить эту историю», – резюмирует Денисенко.