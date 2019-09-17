Жизнь на атомной бомбе. Почему партнеры России отказываются от ее «мирного атома»?

Скандал с российскими АЭС начинает ширится по миру и в России в том числе. От российского «мирного атома» начинают отказываться давние партнеры.

Катастрофа МН-17 как нельзя лучше показала, что когда Россия оказывается в ситуации тотального фиаско, ее ставкой становится создание огромного количества лживых, либо манипулирующих фактами версий произошедшего, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Но в этот раз шила в мешке удержать не удалось…

«Что же, друзья, похоже мы с вами можем наблюдать в действии самый настоящий эффект бабочки. Ведь после того как об опасности российских АЭС заговорили на международном уровне, стартовав с мало кому известного Островца в Беларуси, где готовится к запуску потенциально опасная БелАЭС, недоверие к российскому «мирному атому» стало распространяться по миру», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, в конце августа стало известно о том, что Индия, в штате Тамилнад которой с 2002 года «Росатом» строит АЭС «Куданкулам», первые два энергоблока которой, были сданы в эксплуатацию лишь с 2014 по 2017 года, выразила недовольство турбоустановками и генераторами для турбинного отделения, поставляемыми российскими «Силовыми машинами». В частности, индийцы не удовлетворены качеством оборудования, а так же часто возникающими техническими проблемами и сверхнормативной перезагрузкой топлива.

«А теперь немного инсайда. Как известно, индусы настолько были возмущены качеством поставляемого «Силовыми машинами» оборудования, что готовы были в дальнейшем не заказывать оное у данного производителя. Собственно, по имеющейся информации это решение уже принято и следующая АЭС в Индии будет строиться без российских турбоустановок и генераторов для турбинного отделения», – подчеркивает Коваленко.

Далее, буквально на прошлой неделе в открытый доступ поступила информация о том, что Китай в дальнейшем не планирует на своих АЭС использовать турбины «Силовых машин». И это при том, что в основном новостные ленты с информацией о сотрудничестве КНР и РФ в области «мирного атома» изобилуют исключительно позитивными новостями.

«То, что в Китае умеют хранить секреты, особенно о неудачах, мы все прекрасно знаем, но не в России. И именно через российские информационные ресурсы в конце прошлого месяца начинается масштабный слив информации о том, что в производстве оборудования для атомных станций применялись дешевые марки стали, а в схеме этой были замешаны руководители крупных компаний входящих в ГК «Росатом», таких как «ЗиО-Подольск», «Атом-Индустрия» и др. Причем поставки этого потенциально опасного оборудования осуществлялись с 2007 года!», – отмечает Коваленко.

Очень сильно напоминает ситуацию с ВАСО, который для производства авиационных деталей использовал несертифицированный титан, но, вернемся к нашим АЭС.

«Практически на всех строящихся как в самой РФ, так и за ее пределами, все это время использовались именно эти материалы и оборудование, не соответствующее стандартам и нормам. А потому и не удивительно, что страны, в которых вводятся в эксплуатацию АЭС, возведенные Россией, находятся в положение «на пороховой бочке» и отказываются от тех или иных поставок ядерной державы в будущем. Себе же выйдет дороже», – подытожил Коваленко.