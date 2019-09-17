«Умное голосование» на выборах в Москве. Как избиратели поломали российскую систему

По всей России прошли выборы в местные органы власти. Как и полагается в диктатуре, почти везде победили люди из партии власти – «Единой России», пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Но все-таки кое-где выиграть места в областных, городских, сельских парламентах сумели люди от оппозиции. И в этом заключается главное отличие этих выборов от всех тех, что были ранее.

В этот раз партию власти побеждали не какие-то случайные персонажи, а люди, которым помогал избраться главный враг Владимира Путина – Алексей Навальный.

Для противодействия власти он создал общероссийскую систему «Умное Голосование». Суть там такая: россиянин вводит в программу свой адрес, и ему тут же выскакивает фамилия человека, за которого надо голосовать.

Навальный и его команда брали на себя ответственность по двум пунктам:

– Этот человек не из «Единой России» и не поддерживает Кремль;

– У него (или у нее, там было много женщин) есть реальные шансы на победу на выборах.

Как оказалось, эта система отлично работает! Покажу на примере Москвы. Ранее в городском парламенте было максимум пять оппозиционеров из 45. Даже в самые демократические времена, при Ельцине.

Сейчас же усилиями Навального там будет аж 20 людей не из партии власти. «Умное Голосование» смогло победить даже главу «Единой России» в Москве Андрея Метельского.

Кстати, многие люди начали ныть, что это ничего не значит, так как новые депутаты тут же продадутся Кремлю. Некоторые, конечно, продадутся. Но 13 из 20 оппозиционеров оказались очень достойными парнями и девушками.

Они уже заявили, что будут поддерживать антипутинские митинги в Москве. Важно то, что это уже не простые люди, а депутаты – у них есть небольшая, но все-таки власть.

Примерно такая же ситуация с проходом оппозиции во власть видна и в других регионах России. Несмотря на дикие фальсификации, махинации и шулерство, «Умное Голосование» Навального во многих местах оказалось сильнее административного ресурса Путина.

И в этом заключается главная победа оппозиции. Она показала, что отныне помощь Кремля не гарантирует получение депутатского мандата. Более того, если какой-то человек хочет во власть, то ему можно договариваться не только с Путиным, но и с Навальным.

А это уже – появление альтернативного центра власти. Авторитарный режим Путина может существовать только тогда, когда только он (и он один) решает, кому быть во власти. Конкуренция может быть в демократическом государстве. В стране, которой правит мафия, это невозможно. В этом случае либо мафиози быстро избавятся от конкурентов, либо сами окажутся в тюрьмах.

И вот сейчас конкуренция не просто появилась: она всей стране доказала свою силу. Для Путина это абсолютно неприемлемо. И он решил полностью уничтожить альтернативный центр власти, пока тот не уничтожил самого Путина.

На все штабы Навального (а их более 40) Кремль натравил полицию, прокуратуру, ФСБ и Россгвардию. В операции против хипстеров, сидящих с макбуками в офисах, направили несколько тысяч полицаев в масках и вооруженных до зубов.

Из офисов Навального украли всю технику, включая кофеварки. Полицаи даже съели там всю еду. Всем сотрудникам запретили пользоваться кредитными карточками, даже их родственников начали таскать на допросы. Это была огромная и злобная операция прямо в стиле гестапо.

Но тут у власти есть проблема. Все оппозиционные организации в России уже стали сетевыми. Они давно работают без лидеров и без офисов.

Власть в виде огромного полицая с разгону бьет кулаком по хипстеру, но попадает в бетонную стену, у которой он стоит. На борьбу с Навальным и его офисами брошены все силы российских силовиков. Другими делами они сейчас почти не занимаются.

Кстати, я думаю, что пока там идет эта война, Украине можно не бояться насчет какого-то нового наступления на Донбассе. Путин не начнет ничего такого, пока у него в тылу сидит Навальный и агитирует народ против войны.

Таким образом, после выборов 8 сентября России сложилась новая политическая конфигурация. Навальный со своим Умным Голосованием взломал операционную систему режима Путина и запустил туда вирус.

Появление второго центра власти в России означает, что путинская монархия начала разваливаться уже не только в фантазиях политологов, но и на самом деле, объективно. Кремль пытается максимально быстро уничтожить этот второй центр, но не может этого сделать, так как применяет вчерашние методы для решения завтрашней проблемы.

А сама завтрашняя проблема – это «Умное Голосование» на выборах в Госдуму в 2021 году. Полностью отменить эти выборы Кремль не может.

Но фальсификации уже не помогают. Если все будет, как сейчас, то в 2021 году Путин впервые может получить реально оппозиционный парламент, в котором людей Навального будет больше, чем его собственных сторонников. А из этой точки уже прямой путь под московский городской суд или даже в Гаагу. А там к нему будет множество вопросов, в том числе и от украинских юристов.