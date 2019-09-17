Метаморфозы «крота» Смоленкова. Кремль пытается скрыть всю глубину своего позора

В российских СМИ тиражируют все больше версий биографии Олега Смоленкова, что лишний раз доказывает его значимость и разрушительный эффект разорвавшейся информационной бомбы.

Катастрофа МН-17 как нельзя лучше показала, что когда Россия оказывается в ситуации тотального фиаско, ее ставкой становится создание огромного количества лживых, либо манипулирующих фактами версий произошедшего, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В свою очередь, создание так называемого информационного «белого шума» вокруг той или иной темы показывает, насколько Москва причастна к произошедшему событию/инциденту и насколько хочет эту причастность скрыть», – пишет военно-политический обозреватель.

Раскрытие крота ЦРУ в стенах Кремля, который без малого 20 лет был завербован американской разведкой, было по-настоящему болезненным и сокрушительным ударом по целому ряду «особо приближенных» лиц: Юрий Ушаков, Сергей Нарышкин, Сергей Лавров…

«Их кресла и вправду зашатались как никогда за последние года. И не удивительно, что возникшему скандалу вокруг агента Олега Смоленкова, хотят предать наброс незначительности. Причем настолько старательно и хаотично, что этот наброс уже напоминает гротескный фарс», – подчеркивает Коваленко.

Так, если на прошлой неделе биографии Олега Смоленкова приписывали, помимо отсутствия доступа к важной, секретной информации, такие моменты как любовь к алкоголю и нелюбовь к матери, то теперь из агента ЦРУ делают чуть ли не “медвежатника”.

«Со вчерашнего дня в информационное пространство стали поступать набросы о том, что Смоленков имел отношение к так называемым потрошителям банков – сотрудникам ФСБ РФ занимавшихся грабежами финансовых учреждений. Во главе этой банды стоял начальник второго отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Черкалин», – отмечает Коваленко.

Что интересно, российские расследователи более чем уверены, что Смоленков именно благодаря сотрудничеству с Черкалиным смог себе позволить купить дом в штате Вирджиния за $1 млн (причем находящийся в районе компактного проживания семей агентов ЦРУ) и совершенно беспрепятственно бежать в США, как только его заподозрили в ФСБ.

«Собственно, создание подобного рода никчемных набросов лишний раз доказывает, что раскрытие Смоленкова создало эффект разорвавшейся бомбы в Кремле. Причем бомбы явно «грязной», поэтому стены лихорадочно стараются отмыть», – подчеркнул Коваленко.

Но, ничего не помогает, не отмывается и принято решение прикрыть всем, что только под руку попадается. Но, сколько бы ковров вы на стены не понавешивали, а запашок-то останется…

«Запашок от того, что после истории про канцелярскую крысу, алкоголика-гулену, нелюбящего маму, были переведены стрелки, на, практически, уголовника – банального организатора «фсбшных потрошителей банков», который чувствуя приближающуюся расправу, бежал в США», – отмечает Коваленко.

Таким образом, в новом сценарии Смоленкова не абстрагируют от спецслужб, но нивелируют его значение до уровня участника ОПГ, с неизменным акцентом на отсутствие доступа к секретной информации, но умудрившегося бежать в США, попасть под программу о защите свидетелей, взамен какой-то «незначительной» информации.

«В общем, получается какой-то отброс общества. Но, вот в том-то и дело, что помимо выдумываемых историй есть и официальная биография, в большей своей части закрытая для простых обывателей, что уже о многом говорит», – подчеркнул Коваленко.

Проследить путь карьерного роста Смоленкова можно лишь с 1999 года, когда в 30 лет он был взят на работу в Валютно-финансовый департамент МИД РФ, а после был переведен в Управление делами МИД РФ и Департамент кадров МИД РФ.

«Вот и рушится вся мифология вокруг выпивохи, грабителя банков, так, по сути, и не выстроенная. Но, старания эти, как я уже говорил – показательны. Взорвалось в Кремле очень сильно», – подытожил Коваленко.