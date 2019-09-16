Очередная рокировка марионеток на Донбассе. Зачем Корнета отправили «на подвал»?

Информация об аресте и смещении с должности так называемого «министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета, даже если она и не соответствует действительности, не сулит российским марионеткам в Луганске ничего хорошего.

Сегодня СМИ со ссылкой на собственные источники в оккупированном Луганске сообщили об аресте «второго человека» в «ЛНР» Игоря Корнета. По месту жительства и работы последнего якобы проходят обыски, а в отношении самого Корнета и его заместителей возбуждены уголовные дела, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Эту новость быстро подхватили как украинские СМИ так и российские, хотя официального подтверждения неприятностей с Корнетом пока не поступало. Если все сказанное правда, «молодую Луганскую народную республику» ждет очередное внутреннее потрясение, ведь Корнет не только занимал важный пост в иерархии марионеточной власти «ЛНР», его влияние на оккупированной Луганщине было гораздо выше.

Именно Корнет физически осуществил в 2017 г. «государственный перевород в «ЛНР», вынудив тогдашнего «главу республики» Игоря Плотницкого отказаться от власти, а после сбежать в Россию. И хотя формально высшую власть в «ЛНР» после переворота получил не Корнет, а «глава МГБ» Леонид Пасечник, «министр внутренних дел» сохранил за собой фактическую власть большую, чем даже его формальный начальник «премьер-министр молодой республики» Сергей Козлов.

Если информация об аресте Корнета верна, личная судьба второго человека «молодой республики» также может быть незавидной. Корнет должен хорошо помнить, как неудачно сложились дела «на подвале» у его бывшего соратника, экс-«премьер-министра «ЛНР», а позже советника «главы республики» Геннадия Цыпкалова. Последний, напомним, был арестован в 2015-м во время якобы разоблачения попытки «госпереворота» против Плотницкого. Свой арест Цыпкалов не пережил, то ли повесившись в камере самолично, то ли оказавшись повешенным насильственно.

Как видим «госперевороты» удачные и не очень в недолгой истории «ЛНР» – штука обыденная, случающаяся минимум раз в два года. Так что нет ничего невозможного в том, что Пасечник решил таким образом устранить своего главного конкурента в борьбе за власть и денежные потоки, предвосхищая таким образом очередной успешный «переворот» в исполнении опытного в этом отношении Корнета.

Но даже если информация об аресте и отстранении от должности Корнета фейк, а сам Корнет на свободе и продолжает усердно исполнять свои должностные обязанности, появление такого информационного вброса – тревожный сигнал для руководства «ЛНР». Независимо от того, откуда этот вброс исходит.

Если информацию об аресте Корнета распространяет Украина с целью подрывать сепаратистский анклав изнутри и посеять между двумя главными людьми в «ЛНР» еще больше недоверия друг другу, это, наверное, самый приятный вариант для Корнета и Пасечника. Но и в этом случае осадок после этой истории останется, особенно у Корнета, ведь всегда будет пусть и небольшая вероятность того, что в СМИ могла попасть не целенаправленная дезинформация, а планы, которые по какой-то причине пока не воплощены в жизнь.

Все это может спровоцировать Корнета действовать на опережение и попытаться сместить Пасечника до того, как тот решится реализовать свои планы. А то, что и Пасечнику, и Корнету хотелось бы избавиться друг от друга, – вещь более чем очевидная. У них и раньше были конфликты на почве дележа небезразмерных ресурсов оккупированной территории, да и пример Плотницкого все еще очень актуален для каждого из них.

Но информацию о Корнете вполне может исходить и из России, где обитают кураторы «властей «ЛНР». Здесь у пасечника с Корнетом все достаточно сложно. Как известно, молодые оккупированные республики курируются из Кремля сразу несколькими российскими группами влияния, конкурирующими между собой.

В «ЛНР» наибольшее влияние имеет российская ФСБ, чьими ставленниками являются и Пасечник, и Корнет. Пока сосуществование этих двоих в одной «ЛНР» могло быть обусловлено как разными группами влияния внутри самой российской ФСБ, так и желанием российских спецов иметь под рукой «запасного кандидата в главы республики», чтобы «глава «ЛНР» не заигрывался, не отжимал больше положенного и ощущал себя слишком могущественным. Но подковерная борьба двух гауляйтеров в «ЛНР» могла уже и надоесть ФСБ и там вполне могут решить избавится от кого-либо из них для наведения порядка.

В то же время спровоцировать войну между Пасечником и Плотницким, в том числе и путем вброса информационных бомб, вполне могла и «башня Суркова», чтобы показать ненадежность обоих ставленников ФСБ по сравнению с послушным и дисциплинированным ставленником Суркова «премьером» Козловым.

Ну и, наконец, информация об аресте Корнета вполне может исходить и непосредственно из «ЛНР», где хватает желающих спровоцировать открытый конфликт между Пасечником и Корнетом, ведь он гарантированно завершится большими чистками, а на освободившиеся «рыбные» места хватает и других претендентов.