Очередная рокировка марионеток на Донбассе. Зачем Корнета отправили «на подвал»?
Информация об аресте и смещении с должности так называемого «министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета, даже если она и не соответствует действительности, не сулит российским марионеткам в Луганске ничего хорошего.
Сегодня СМИ со ссылкой на собственные источники в оккупированном Луганске сообщили об аресте «второго человека» в «ЛНР» Игоря Корнета. По месту жительства и работы последнего якобы проходят обыски, а в отношении самого Корнета и его заместителей возбуждены уголовные дела, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.
Эту новость быстро подхватили как украинские СМИ так и российские, хотя официального подтверждения неприятностей с Корнетом пока не поступало. Если все сказанное правда, «молодую Луганскую народную республику» ждет очередное внутреннее потрясение, ведь Корнет не только занимал важный пост в иерархии марионеточной власти «ЛНР», его влияние на оккупированной Луганщине было гораздо выше.
Именно Корнет физически осуществил в 2017 г. «государственный перевород в «ЛНР», вынудив тогдашнего «главу республики» Игоря Плотницкого отказаться от власти, а после сбежать в Россию. И хотя формально высшую власть в «ЛНР» после переворота получил не Корнет, а «глава МГБ» Леонид Пасечник, «министр внутренних дел» сохранил за собой фактическую власть большую, чем даже его формальный начальник «премьер-министр молодой республики» Сергей Козлов.
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Если информация об аресте Корнета верна, личная судьба второго человека «молодой республики» также может быть незавидной. Корнет должен хорошо помнить, как неудачно сложились дела «на подвале» у его бывшего соратника, экс-«премьер-министра «ЛНР», а позже советника «главы республики» Геннадия Цыпкалова. Последний, напомним, был арестован в 2015-м во время якобы разоблачения попытки «госпереворота» против Плотницкого. Свой арест Цыпкалов не пережил, то ли повесившись в камере самолично, то ли оказавшись повешенным насильственно.
Как видим «госперевороты» удачные и не очень в недолгой истории «ЛНР» – штука обыденная, случающаяся минимум раз в два года. Так что нет ничего невозможного в том, что Пасечник решил таким образом устранить своего главного конкурента в борьбе за власть и денежные потоки, предвосхищая таким образом очередной успешный «переворот» в исполнении опытного в этом отношении Корнета.
Но даже если информация об аресте и отстранении от должности Корнета фейк, а сам Корнет на свободе и продолжает усердно исполнять свои должностные обязанности, появление такого информационного вброса – тревожный сигнал для руководства «ЛНР». Независимо от того, откуда этот вброс исходит.
Если информацию об аресте Корнета распространяет Украина с целью подрывать сепаратистский анклав изнутри и посеять между двумя главными людьми в «ЛНР» еще больше недоверия друг другу, это, наверное, самый приятный вариант для Корнета и Пасечника. Но и в этом случае осадок после этой истории останется, особенно у Корнета, ведь всегда будет пусть и небольшая вероятность того, что в СМИ могла попасть не целенаправленная дезинформация, а планы, которые по какой-то причине пока не воплощены в жизнь.
Все это может спровоцировать Корнета действовать на опережение и попытаться сместить Пасечника до того, как тот решится реализовать свои планы. А то, что и Пасечнику, и Корнету хотелось бы избавиться друг от друга, – вещь более чем очевидная. У них и раньше были конфликты на почве дележа небезразмерных ресурсов оккупированной территории, да и пример Плотницкого все еще очень актуален для каждого из них.
Но информацию о Корнете вполне может исходить и из России, где обитают кураторы «властей «ЛНР». Здесь у пасечника с Корнетом все достаточно сложно. Как известно, молодые оккупированные республики курируются из Кремля сразу несколькими российскими группами влияния, конкурирующими между собой.
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В «ЛНР» наибольшее влияние имеет российская ФСБ, чьими ставленниками являются и Пасечник, и Корнет. Пока сосуществование этих двоих в одной «ЛНР» могло быть обусловлено как разными группами влияния внутри самой российской ФСБ, так и желанием российских спецов иметь под рукой «запасного кандидата в главы республики», чтобы «глава «ЛНР» не заигрывался, не отжимал больше положенного и ощущал себя слишком могущественным. Но подковерная борьба двух гауляйтеров в «ЛНР» могла уже и надоесть ФСБ и там вполне могут решить избавится от кого-либо из них для наведения порядка.
В то же время спровоцировать войну между Пасечником и Плотницким, в том числе и путем вброса информационных бомб, вполне могла и «башня Суркова», чтобы показать ненадежность обоих ставленников ФСБ по сравнению с послушным и дисциплинированным ставленником Суркова «премьером» Козловым.
Ну и, наконец, информация об аресте Корнета вполне может исходить и непосредственно из «ЛНР», где хватает желающих спровоцировать открытый конфликт между Пасечником и Корнетом, ведь он гарантированно завершится большими чистками, а на освободившиеся «рыбные» места хватает и других претендентов.