Летний отдых в Крыму. «Головокружение от успехов» у оккупантов

Уже отчитались перед Кремлем: 5,8 млн с начала года, за лето – 4,6 млн, мол, мост открыли – можно и дальше прибавлять по 300−400 тысяч в год к и без того баснословной цифре. Жаль, что такие отчеты на хлеб намазать нельзя. Крымский турбизнес видит и понимает реальную картину и эта картина совсем другая, пишет на страница «Нового Времени» бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым (АРК) Александр Лиев.

«Реальные результаты летнего (пляжного) сезона стали неожиданностью даже для меня», – пишет экс-министр.

По нашим прогнозам, которые делались в начале года, в 2019-м полуостров могут посетить около 1,2 млн россиян до конца года, 450 тысяч из которых – люди, которые приедут по социальным путевкам, то есть, как и в 2017 и 2018 гг. По результатам восьми месяцев Крым в довоенное время принимал 5,2 млн человек, в прошлом году полуостров принял порядка 800 000 на начало сентября и были основания прогнозировать, что турпоток этого года будет на уровне прошлого.

«Я проанализировал загрузку аэропорта «Симферополь», многое есть в открытых источниках, кое-что достаю по своим каналам. Взял данные украинской пограничной службы – они опубликованы в СМИ. Сопоставил с данными по загрузке некоторых крупных отелей и санаториев Крыма, названия которых озвучить не могу из соображений их безопасности. У меня есть информация по ежемесячной загрузке 32 объектов, расположенных в Ялте, Алуште, Евпатории, Севастополе, Коктебеле и Феодосии. Это 8 отелей и 24 санатория общей емкостью 3600 мест», – подчеркивает Лиев.

Вывод: в этом году за 8 месяцев Крым принял 700 000 отдыхающих, 600 000 из них – жители РФ. Этот сезон стал худшим за последние три года. Мост не помог.

Есть ряд очевидных причин.

1. Мост через Керченский пролив не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагали крымчане. Более того, его появление принесло и негативные последствия. Во-первых, заметно сократился поток тех, кто прибывает авиасообщением. Это можно объяснить не только тем, что появилась дорога, но и заметным ростом цен на авиабилеты – на 8−10% по сравнению с прошлым годом, а если говорить о 2015−2016, то на все 20%.

В разгар курортного сезона стоимость билетов, например, из Москвы в Симферополь доходит до 23 тыс. рублей в одну сторону, в 2016-м таких цен не было. По всей видимости, после того, как мост был достроен, власти РФ перестали дотировать авиасообщение с полуостровом. Во-вторых, россиян отпугивает удаленность Крыма от большинства зажиточных регионов РФ, то есть, на автомобиле добираться на полуостров придется десятки часов и при этом, следуя в Крым, нужно проехать мимо Сочи, а там и дешевле, и безопаснее, и инфраструктура после Олимпиады отличная.

2. Значительно уменьшился туристический поток из материковой Украины. Украинцев после аннексии приезжало в Крым около 100 000 в год (напомню, что до оккупации было 4+ миллиона), но сейчас эта цифра стала еще меньше. Это отмечают и владельцы отелей и санаториев, и наша пограничная служба. По данным погранслужбы, количество пересечений административной границы с АРК сократилось минимум на 5%. Но нужно понимать, что именно туристический поток сократился еще больше – в Крым ездят, в основном, те, у кого на полуострове остались родные и близкие.

3. «Средний чек» на отдых в Крыму продолжает свой рост – это касается практически всех услуг без исключения. К слову, этот факт можно легко отследить по динамике стоимости гостиничных номеров – эти данные есть в открытом доступе, на сайтах крымских отелей и санаториев. По сравнению с 2013-м годом цены на отдых в крымских базах отдыха уже в 2016 году увеличились на 40%, а сейчас, в 2019-м – уже на 70% – 90%.

«Добавлю еще и то, что контингент отдыхающих на крымском побережье продолжает меняться. В Крым отправляют бюджетников из отдаленных регионов России; отправляют людей, которые без разнарядки на предприятиях, возможно, никогда бы не выехали за пределы своей области; отправляют людей, которые радуются халяве и не готовы потратить ни одного лишнего рубля на собственный отдых. Как говорят местные официанты и бармены, если раньше, они зарабатывали на «чае» больше, чем администраторы ресторанов, то сейчас клиенты торгуются за каждые 5 рублей. Тот самый знаменитый «Тагил!» заменил интеллигентную аудиторию крымских курортов», – отмечает Лиев.

В интернете, на российских и украинских сайтах по продаже бизнес-недвижимости все больше появляется крымских отелей и ресторанов. У санаториев дела не так плохи – за счет бюджетников им удается достигать безубыточной загрузки, но контингент отдыхающих «впечатляет» крымчан занятых в санаторной сфере.

«Не могу понять – кому нужна вся эта ерунда с миллионами отдыхающих в оккупированном Крыму? Ведь Кремль не для развития туризма захватил полуостров, россиянам в принципе не важно, сколько там туристов, а крымчане все сами видят и знают. Видимо, эти игры с цифрами – фетиш местной «власти», им все же хочется видеть полуостров курортом мирового уровня, но курорты мирового уровня не бывают в «серой» для всего мира зоне», – подытожил Лиев.