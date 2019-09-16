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«Верхи не могут, а низы не хотят». Конфликт элиты и общества в России

Россию ожидаю социально политические потрясения из-за острого конфликта между элитами и обществом.

В России разворачивается мощный конфликт между аморальной деградирующей элитой и нормальным обществом, пишет на своей на своей странице в Facebook российский историк, доктор исторических наук, профессор, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей.

«Такой вывод напрашивается из исследования морального состояния российского общества, которое только что завершила известный социолог Анастасия Никольская, совместно со своими коллегами Артемом Костригиным и Еленой Черепановой», – подчеркивает Соловей.

В исследовании резюмируется: «Люди требуют законности и ожидают новых лидеров, которые выступили бы в качестве носителей этой законности. Они готовы отстаивать свои законные права, в том числе право на свободу, на личное мнение, на миролюбивую внешнюю политику и внешнюю политику, цель которой будет понятна гражданам. Они рассматривают нарушение властями законов собственной страны, как нравственно неправильное, и требуют соблюдения закона всеми».

Поскольку же элита отказывается соблюдать моральные принципы и правила игры, то политический и экономический протест в России переплетается с нравственным и получает моральное основание: «Нарастающее политическое и экономическое неравенство … воспринимаются населением, как вызов, в том числе, нравственный вызов, и заставляют все более открыто бороться за свои законные права, что приводит, в том числе, к развитию нравственного протеста».

В России разворачивается мощный конфликт между аморальной деградирующей элитой и нормальным обществомТакой вывод…

Geplaatst door Valery Solovei op Zondag 15 september 2019

Напомним

Автор Валерий Соловей
Источник Facebook
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