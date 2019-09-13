Болгарская неделя русофобства. «Гонения» на сторонников «русского мира»

На этой неделе в Болгарии прошла череда задержаний и запретов на въезд в страну сторонников и пропагандистов «русского мира».

Болгарские правоохранители в рамках дела о шпионаже задержали руководителя организации «Русофилы» Николая Малинова, которого в мае 2019 президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы. Официально прокуратура сообщила только то, что спецслужбы проводят следственные действия по делу о шпионаже в пользу иностранного государства, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Имена задержанных в ведомстве не разглашают, там только отметили, что официальные обвинения пока никому не предъявлены.

«Как известно в начале этой недели, 9 сентября, в Болгарии местные спецслужбы решили немного порусофобствовать. Ну, как немного, задержали в рамках дела о шпионаже председателя болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова, а ранее секретаря данного движения – Юрия Борисова. И вот, не прошло и полгода, а из Софии поступил очередной сигнал русофобства», – отмечает Коваленко.

Так, Государственное агентство национальной безопасности Болгарии наложило 10-летний запрет на въезд в страну российскому миллиардеру Константину Малофееву, курировавшего и осуществлявшего финансовую поддержку упомянутому выше движению «Русофилов» Николая Малинова.

«А буквально за день до этого все то же Государственное агентство национальной безопасности Болгарии наложило 10-летний запрет на въезд в страну генералу КГБ в отставке (хотя, эти все «отставки» условность) Леониду Решетникову, имевшему так же отношение к Малинову и его движению», – подчеркивает Коваленко.

Собственно, спецслужбы Болгарии нанесли и вправду ощутимый удар по сеятелям «русского мира». Как никак, а Малофеев это не просто олигарх с блеском религиозного фанатизма в глазах. Он является председателем такой пропагандистской структуры как «Общество развития российской исторической образования Двуглавый Орел» и основателем медиа-группы «Царьград».

«Константин Малофеев не только финансировал боевиков в ходе боевых действий на Донбассе в 2014 году, но и через его фонд в Украину завозились (под присмотром Игоря Гиркина) «Дары Волхвов», ставшие предвестником оккупации Крыма и вторжения на Донбасс», – отмечает Коваленко.

По сути, Константин Малофеев это основной источник спонсирования религиозного терроризма, коим является идеология «русского мира» и запрет на его въезд в Болгарию это серьезная пощечина Москве от Софии. Пощечина, которая вселяет надежду, что влияние Кремля на Болгарию все же не так велико и противодействие ему оказывается.

«Що тут скажеш – хлопці працюють! І це добре», – резюмирует Коваленко.