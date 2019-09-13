Земан не поможет Путину. Провал попыток разыграть карту «ущемления нацменьшинств» в Украине

Россия расширяет число высокопоставленных марионеток принимающих участие в трансляции темы о притеснении национальных меньшинств в Украине, в особенности на Закарпатье.

Не стала сенсацией история президента Чехии Милоша Земана, который в начале сентября принял делегацию «карпатских русинов», якобы добивающихся автономии в составе Украины. В целом, можно констатировать заведомый проигрыш Кремля, пытающегося разыграть карту «ущемления нацменьшинств» в Украине, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Как известно, намедни дышащий на ладан, но все еще дышащий президент Чехии Милош Земан встретился с членами так называемого «Всемирного Совета подкарпатских русинов». В ходе этой встречи был поднят вопрос «большой автономии Закарпатской области в Украине», – пишет военно-политический обозреватель.

При этом дискуссия велась, по удивительному совпадению, между пророссийских президентом и лидерами пророссийских организаций, среди которых отъявленные сепаратисты, например как Дмитрий Сидор, священник Московского экзархата с судимостью, практически в унисон.

«Собственно, лидеры организаций пожаловались Земану на их притеснение в Украине, а Земан пообещал этот вопрос обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским», – отмечает Коваленко.

Что заставило Милоша Земана отвлечься от проблем его родной Чехии и устроить посиделки с «русинами»? Да пожалуй, все то же самое, что например, заставляет венгерскую пророссийскую партию Йоббик вмешиваться во внутренние дела Украины, дестабилизируя ее социально общественную обстановку и создавая некие прецеденты для обсуждения на международной арене.

«Кремль сохраняет интерес к расшатыванию Закарпатья Украины и помимо пресловутого Йоббика подключил к этому делу свою потрепанную, но все еще функционирующую марионетку Земана. Таким образом, для информационного пропагандистского поля расширяется круг иностранных комментаторов, создающий видимость международной озабоченности, звучащей поочередно то из Венгрии, то из Чехии. Озабоченности притеснением национальных меньшинств, прав и свобод в Украине», – подчеркивает Коваленко.

Вот только, упущение в том, что Йоббик, что тот же Земан, это те политические силы которые себя уже давно дискредитировали и на серьезной политической арене их голос не учитывается. С другой стороны, как корм для потребители информационного фаст-фуда, они очень даже уместны и вполне ходовой товар. Дешево и сердито.

«А потому, после одиозных заявлений по поводу оккупированного Крыма, можем готовиться к регулярному воланию Земана о притесняемых русинах. Кремлевская пластинка заиграла сначала», – резюмирует Коваленко.