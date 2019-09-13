Проворонили «крота». Почему у Путина отрицают работу американского агента в правительстве?

Сначала телеканал «CNN», а потом «The New York Times» сообщили сенсационную информацию об американском «кроте» работавшем в правительстве России.

Со ссылкой на источники в разведке и администрации Белого дома они поведали, что два года назад ЦРУ провело операцию по эвакуации самого ценного своего агента в Кремле, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Именно на данные этого агента ссылались американские спецслужбы, когда докладывали в Конгрессе, что Владимир Путин лично отдал приказ о вмешательстве в выборы в США. Вывозить информатора пришлось якобы из-за того, что Трамп и его сотрудники крайне небрежно обращаются с секретными данными.

«Попросту говоря, разведчики, по версии СМИ, опасались, что президент сдуру выдаст русским информацию, которая приведет к агенту. Так как Трамп, вроде как, сообщил Сергею Лаврову сверхсекретные данные, полученные от израильских спецслужб и хранившиеся втайне даже от ближайших союзников США», – пишет замглавреда «Ежедневного Журнала».

Всего несколько дней потребовалось журналистам, чтобы установить имя кремлевского крота. Им оказался сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, выехавший в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно там исчезнувший. Выяснилось, что в городе Стаффорд (штат Виргиния) некие Олег и Антонина Смоленковы приобрели особняк стоимостью около миллиона долларов.

«Путинский толмач Песков сквозь зубы сообщил, что, да, Смоленков работал в президентской администрации», – отмечает Гольц.

Но, во-первых, был уволен несколько лет назад (как сбежал, так сразу и уволили). Во-вторых, занимал незначительную должность и к президенту доступа не имел (у них там, в очистке, звание государственного советника 3-го класса, что соответствует армейскому генерал-майору, всяким мелким сошкам дают). К своей контрразведке, сообщил Песков, Кремль претензий не имеет.

«Следует признать, что произошедшее выглядит как чудовищное нарушение правил взаимоотношений разведки и ее агентов. Благодаря утечкам американцы засветили отставного крота, который, если помнить случившееся со Скрипалем, теперь сталкивается с прямой угрозой жизни. Какой сумасшедший пойдет теперь на контакт с ЦРУ, даже если оно пообещает немыслимый по роскоши особняк?», – подчеркивает Гольц.

Эта история имеет два более-менее рациональных объяснения. Первое – конфликт и взаимное раздражение между Трампом и разведкой достигли такой запредельной степени, что все средства уже хороши. И в этой драке не на жизнь, а на смерть можно пожертвовать даже сверхценным в прошлом агентом.

Второе – в США только что утекли (или могут утечь) какие-то важные сверхсекретные данные, поступившие из Кремля от совсем другого агента, и срочно потребовалась операция прикрытия, в ходе которой пришлось указать на ранее засвеченного Смоленкова.

«Так или иначе, но следует признать, что в Кремле, в святая святых России, долгое время работал вражеский агент. Рассуждения о том, что Смоленков был мелким чиновником и к настоящим секретам доступа не имел, выглядят совершенно ничтожными», – отмечает Гольц.

Как удалось выяснить уже российским журналистам, крот был доверенным сотрудником президентского советника по международным делам Юрия Ушакова. Причем с тех самых времен, когда Ушаков был послом в США, а Смоленков отвечал за посольский магазин.

«Позже уже в Кремле Смоленков тоже был на хозработе, выполняя, как утверждают, личные поручения советника по международным делам. Любой, кто хотя бы в общих чертах знает, как устроена система власти в РФ, прекрасно понимает: именно такой вот «завхоз» по специальным поручениям в генеральском чине, имеющий неподотчетные суммы, является сугубо доверенным лицом любого крупного начальника», – подчеркивает Гольц.

И именно это обстоятельство, а вовсе не официальное положение, всякие письменные «допуски» и разрешения, дает возможность знакомиться невзначай с самыми важными государственными секретами.

«Удивительно, что в этих обстоятельствах у Кремля нет претензий к контрразведке. Причем претензии эти должны были быть предъявлены не сейчас, когда предательство стало достоянием гласности, а два года назад, когда Смоленков с семьей исчез в Черногории», – отмечает Гольц.

Такое исчезновение – очевидный сигнал того, что чиновник является агентом потенциального противника. Между тем известно, что «секретоносители», а к ним причисляют всех сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, не имеют права выезда за границу без разрешения начальства.

«Естественно было бы спросить, как такой человек мог без проблем покинуть Родину вместе с семьей? Кто разрешил ему выезд, уж не господин ли Ушаков? Но, как видим, никаких последствий для президентского советника не последовало. Убедившись в факте предательства, спецслужбы быстро свернули дело об убийстве без каких-либо оргвыводов», – подчеркивает Гольц.

Следует констатировать, что дело с контрразведывательным обеспечением администрации президента обстоит из рук вон плохо. Спецслужбы проворонили многолетнее общение вражеского агента со своими зарубежными кураторами.

«А когда история вскрылась, предпочли утереться, так, чтобы не бросать тень на могущественных начальников Смоленкова. Что представляет собой решительный контраст с атмосферой шпиономании, царящей в стране», – отмечает Гольц.

ФСБ с помощью общественников неутомимо ловит вражеских агентов. В день, когда скандал, связанный со Смоленковым, достиг пика, в Госдуме живо обсуждали опасность иностранного вмешательства в российские внутренние дела.

«Казалось бы, история с кротом в Кремле должна быть в центре парламентской дискуссии. Ведь вот оно, очевидное доказательство, что агенты врага повсюду. Но нет, парламентарии бодро следуют путем сенатора Маккарти и учреждают комиссию, которая должна расследовать иностранные связи Навального и других оппозиционеров. Замечательно идут дела у следователей ФСБ, считающих изменой общение немолодых ученых с зарубежными коллегами», – подчеркивает Гольц.

Представляется, что в условиях раскручиваемой государством шпиономании работа вражеской агентуры должна быть максимально затруднена. Но агенты противника чувствуют себя как рыба в воде. Нечто подобное было и в СССР. В то время, когда диссидентам шили дела за связи с «заграницей», двадцать лет в ГРУ работал крот с генеральскими погонами, сдавший сотни коллег.

«Одна из характерных черт авторитарного государства – всевозможные послабления «своим». Причем эти послабления таковы, что они игнорируют очевидные нормы безопасности. А ведь как иначе отличить благородного гранда в генеральском звании от простого смерда, который спит и видит, как продаться врагу», – отмечает Гольц.

«Не будем забывать, что ресурсы контрразведки все же ограничены. И когда они расходуются на поиск вражеской агентуры по всей стране, их просто не хватает на президентскую администрацию…», – резюмирует он.