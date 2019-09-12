Слышен треск «кремлевских башен». США нанесли серьезный удар по репутации ФСБ

Безусловно, темой недели стал очередной шпионский скандал, разразившийся между США и РФ, а именно, вскрытие высокопоставленного «крота», бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова, который долгое время (год вербовки, предположительно, 2000-й) являлся поставщиком информации для ЦРУ. ЦРУ же и эвакуировала, согласно имеющейся у «CNN» информации, своего агента в США еще в 2017 году, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Учитывая масштаб проникновения ЦРУ в обитель президента РФ и статус завербованной особы, как-никак речь идет о государственном советнике 3-го класса, уровень скандала невероятен, но, вот ведь интересный момент, не бросающийся на фоне всеобщей аховости в глаза», – пишет военно-политический обозреватель.

Следует особо отметить, что ЦРУ завербовало человека, который через своего непосредственного начальника Юрия Ушакова, имеющего доступ к самому главному телу России – Путину, мог быть в курсе даже тех вопросов, которые не по его рангу. Более того, Олег Смоленков сливал годами важную информацию за океан и спокойно ретировался в эмиграцию.

Также, Олег Смоленков занимался по удивительному совпадению, к общей купе слитой информации и подачей к обеденному столу ЦРУ на блюдечке с голубой каемочкой спецопераций ГРУ. К примеру, слив 12 офицеров ГРУ принимавших участие во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., это дело рук Смоленкова.

«Напомню, что в 2018 году (уже после того как Смоленков бежал в США), сотрудники ГРУ, Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев были обвинены в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов, логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, ФСБ, занимающееся безопасностью и контролем подобного рода контактов высокопоставленных персон, практически полностью проворонило многолетний опыт взаимодействия Смоленкова с ЦРУ. Так же само, как и саму эвакуацию ценного агента в США прошла при полном «неведении» фэсов.

«Вот и возникает вопрос, как такое возможно? Почти 20 лет обеспечивающий ЦРУ информацией агент, не заинтересовавший ФСБ, в конце своей агентурной карьеры попросту уезжает в «страну вербовщика», без каких либо препятствий?», – отмечает Коваленко.

«И, пожалуй, этот скандал, глубину которого понимают и в Кремле, и на Лубянке, и на Гризодубовой, создаст, куда больший эффект в противостоянии Башен Кремля, чем все предыдущие предпосылки», – резюмирует он.