Россия проиграл на «казусе русинов». Чехия не поддержала кремлевских сепаратистов в Украине

От разговоров об автономии для русинов отмежевываются даже близкие к Путину политики, а сам проект, который разными способами стимулируется Россией уже более ста лет, кажется, стал бесперспективным.

История президента Чехии Милоша Земана, который в начале сентября принял делегацию «карпатских русинов», якобы добивающихся автономии в составе Украины, на сенсацию не тянула с самого начала, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Роман Федюк.

«Поскольку даже данный достаточно скандальный политик, который нередко выступает в пользу российских интересов и вопреки не только позиции чешского правительства и МИД, но и обычному здравому смыслу, на этот раз обезопасил себя от критики принципиальными замечаниями», – пишет журналист.

В частности, «русинам», которые, по их словам, требуют официального признания в качестве отдельного народа и территориальной автономии в составе Украины, Земан пообещал обсудить этот вопрос с президентом Украины. Но при этом не забыл добавить, что изменение системы централизации – исключительно внутреннее дело Украины, вмешиваться в которое он не имеет ни права, ни желания.

«В составе «русинской» делегации, кстати, был священник УПЦ МП Дмитрий Сидор, который даже во времена ультралиберального президентства Ющенко получил срок за посягательство на территориальную целостность Украины. Правда, только условный», – отмечает Федюк.

На встречу делегации с чешским президентом предсказуемо негативным способом среагировали украинские дипломаты, и чешские СМИ «заметили» событие, кажется, больше по причине данной негативной реакции, чем желания освещать все пункты рабочего графика Земана.

«В частности, было опубликовано заявление посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, который подчеркнул, что «русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего, на Закарпатье», – подчеркивает Федюк.

После чего вчера украинский МИД вызвал чешского посла Радека Матулу для получения разъяснений по поводу того, с кем и зачем встречается Земан.

«В течение последних лет все чешские дипломаты стали настоящими экспертами в деле предоставления коротких объяснений на тему «Почему нашего президента не стоит воспринимать всерьез». Например, параллельно с русинским скандалом чешский МИД объясняет уже всему миру, почему заявление Земана об отзыве признания Косово является бредом», – отмечает Федюк.

В подобном стиле отработал вчера и господин Матула, который, по данным украинского МИД, «опроверг какие-либо призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ».

«На этом весь инцидент, с внешне-политической точки зрения, можно считать завершенным. Кроме того, констатировав, что «русинский проект» не вызывает энтузиазма даже у добрых друзей Путина в Европе», – подчеркнул Федюк

И причины этого очевидны. Поскольку русинов в Закарпатской области в 2001 году насчитали аж 10 100 человек, и в одном из районов области их количество не превышает 5% от общего количества населения, говорить о возможности территориальной автономии как-то не приходится.

«А если учесть тот факт, что людей, которые называют себя русинами, в Словакии и в Сербии заметно больше, чем в Украине (33 тысячи и 15 тысяч соответственно), и даже в Венгрии таких несколько тысяч – то и автономии следует создавать едва ли не по всей Восточной Европе. На что, конечно, никто не пойдет», – особо подчеркивает Федюк.

Именно по этой причине «русинство» не станут поддерживать ни венгры, ни кто-либо другой из внешнеполитических конкурентов Киева – кроме Москвы, конечно.

«Несмотря на подобную ситуацию, при которой влияние на мировой арене «русинам» не светит, было бы крайне неплохо, если бы вопросами «карпатских русинов» занималось не только, а может даже – не столько МИД, которое в данной ситуации уже сделало все, что могло», – отмечает Федюк.

Поэтому вопрос сохранения местных этнических традиций зависит от местной власти, этнографов и, возможно, Академии наук. А вопрос российского финансирования сепаратистских организаций – от СБУ и Министерства внутренних дел.

«Видимо, всем им стоит поработать так же хорошо, как и МИД», – подитожил Федюк.