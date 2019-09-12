Бунтующие города России. Шаман Габышев вызывает протесты населения против властей

Шаман Габышев продолжает свой «крестовый поход» на Москву. Сейчас он на пути в Иркутск, оставив за спиной народный протест в Улан-Удэ.

Многие следят за путешествием из Якутска в Москву шамана Александра Габышева, который собирается изгнать «демона» Путина из Кремля. Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге на страницах «Нового Времени» рассказывает о походе шамана Габышева на Москву.

«Сегодня речь пойдет о шамане Александре Габышеве, который пешком идет из Якутии в Москву. Он считает Владимира Путина «демоном» и собирается провести на Красной площади особый ритуал, чтобы изгнать его в ад.», – рассказывает журналист.

По дороге этому шаману попадается очень много хороших людей, которые помогают ему деньгами, едой, советом и добрым словом. Но на пути его встают и силы левой руки – настоящего зла.

«Вам уже известно о темных шаманах из секты «Тэнгери» – это бурятские сторонники Владимира Путина, заживо сжигавшие верблюдов для укрепления его власти. Они преградили шаману Габышеву вход в свое логово, город Улан-Удэ, полностью захваченный силами тьмы», – подчеркивает Яковина.

В прямое столкновение с Габышевым путинские шаманы вступать побоялись. Но и он, чтобы не идти на жесткий конфликт раньше времени, решил обойти столицу Бурятии по касательной. Все-таки он хочет изгнать самого Путина в Москве, а не только его мелких приспешников в столице Бурятии.

«Но даже его появления в окрестностях города оказалось достаточно, чтобы в сонном и погруженном в нирвану Улан-Удэ (в городе, о котором никто никогда ничего не слышал) начались настоящие революционные процессы», – отмечает Яковина.

И это не совпадение, волнения там были вызваны именно появлением Габышева. События развивались примерно так. Многие жители столицы Бурятии собирались встречать шамана на главной площади, которая называется там Советская.

«Как и в других городах Сибири, они ждали, что Габышев выступит перед ними и объявит город свободным от власти Владимира Путина. Когда стало ясно, что этого не произойдет, к нему отправили делегацию на микроавтобусе «Газель», – подчеркивает Яковина.

Власти, понимая, чем это может кончиться, арестовали и делегатов, и микроавтобус. Собравшиеся на площади люди стали требовать их освобождения. После этого были арестованы еще несколько человек.

«Тут уже к людям вышли местные оппозиционные политики. На площади стали звучать лозунги об изменении власти в республике. 8 сентября там прошли выборы мэра. На них победил кандидат от «Единой России», – отмечает Яковина.

Хотя почти все в городе проголосовали за его оппонента – сенатора Вячеслава Мархаева. Люди на площади начали требовать пересчитать голоса на этих выборах или провести новые выборы. Нового мэра города они легитимным не считают.

«Впервые за много лет в России люди простояли на площади всю ночь. Такого даже в Москве не было. Но под утро понедельника толпа стала редеть, на площадь приехали автозаки и ОМОН. В центре Улан-Удэ включили глушилки сотовой связи», – подчеркнул Яковина.

Всем стало ясно, что приближается что-то нехорошее, когда глава региона Алексей Цыденов и его первый зам Игорь Зураев спешно вылетели в Петербург.

«В Бурятии помимо шаманизма очень широко распространен буддизм. Глава буддийской традиционной санг-хи России Дамба Аюшеев заявил, что руководство республики просто испугалось людей: «С людьми надо говорить, а не прятаться от них», – отмечает Яковина.

Но разговора не получилось. Полиция, ОМОН и титушки напали на несколько десятков демонстрантов, остававшихся на площади. Их главными целями был депутат местного Хурала (так там называют парламент) Баир Цыренов.

«Противники власти попытались организовать сопротивление. В отличие от Москвы, они не побоялись толкаться и драться с полицаями. Но силы были неравны. Жена Цыренова тут же записала в Instagram ролик, в котором объявила, что арестован не только ее муж, но и его мать», – подчеркнул Яковина.

Вся в слезах, она призвала земляков прийти на новый митинг протеста, в тот же день. И люди туда пошли. Несмотря на то, что митинг считался несанкционированным, а вокруг площади стояли автобусы с ОМОНом.

«И тут есть один очень интересный момент: туда же пришел упомянутый выше сенатор Вячеслав Мархаев, который, по официальным данным, проиграл выборы мэра. Но тут есть один интересный момент: именно он считается отцом-основателем бурятского ОМОНа», – отмечает Яковина.

Среди полицаев у него огромный авторитет, они скорее будут слушать его приказы, а не своих формальных начальников. Проще говоря, если там соберется достаточно большая толпа, то местной власти будет сложно усидеть в своих креслах, а на полицию они могут полагаться лишь условно. Стопроцентной лояльности там и близко нет.

«В ночь с 10 на 11 сентября на главной площади столицы Бурятии такая толпа собралась: уже когда было темно, там было не менее тысячи человек. Проезжавшие мимо машины сигналили в их поддержку. Поддержка была и в сети: прямые трансляции из Улан-Удэ смотрели тысячи людей», – отмечает Яковина.

В свете фонариков демонстранты собирали подписи за проведение новых выборов. Парапет огромного памятника голове Ленина стал своеобразной трибуной. Выступавшие с него люди призывали не бояться ОМОНа, драться с ним и не отдавать своих людей. В Москве, кстати, только за такие речи людям дают по 5 лет тюрьмы.

«В Бурятии, однако, пока массовых задержаний нет. Люди чувствуют свою силу и выходят во все больших количествах. Там сейчас вообще идет интересный процесс самоорганизации. Демонстранты создают группы в Viber, WhatsApp, Facebook и Instagram. Там они связываются и вместе думают, что делать дальше. Расходиться пока точно не собираются», – подчеркивает Яковина.

Кстати, автозаки ОМОНА и полиции стоят тут же, рядом. Но власть очень боится их использовать. Она понимает, что там общество более сплоченное, чем в Москве: за своих побитых и арестованных выйдут их родственники, а за тех – их родственники и так далее.

«Сейчас ситуация там очень неопределенная, похожая на качели, может уйти в любую сторону. Конечно, там может победить и власть – у нее и деньги, и СМИ, и сила, и все остальные ресурсы», – отмечает Яковина.

Но могут победить и обычные люди, поскольку на их стороне правда. Впрочем, в любом случае вся эта история показывает, насколько слаба российская власть.

«Вы только посмотрите на абсурд всей это ситуации: появление антипутинского шамана лишь в окрестностях сибирского города (он даже туда не заходил) вызвало там настоящий политический кризис», – подчеркнул Яковина.

На главной площади три дня (и даже по ночам) идут несанкционированные митинги, власти глушат сотовую связь и применяют ОМОН, лидеров оппозиции арестовывают и куда-то увозят, глава региона в панике из него убегает, а местные религиозные лидеры винят его в трусости. В Улан-Удэ такого не было вообще никогда.

«Ну, а шаман Габышев, с ареста сторонников которого все и началось, даже не участвует в этой ситуации. Сейчас он спокойно шагает себе в направлении следующего большого города – Иркутска. До него от Улан-Удэ примерно 450 километров», – уточняет Яковина.

По последним данным, сейчас он находится как раз около границы Иркутской области. Думаю, руководители этого региона сейчас очень внимательно следят за тем, что творится у соседей.

«Почти не сомневаюсь, что они в панике пытаются придумать, что делать с хорошим шаманом из Якутии. Начальники же не дураки, они видят, что он одним своим появлением вызывает в людях желание восстать против власти Владимира Путина», – отмечает Яковина.

Эта ситуация для Кремля и ранее была бы очень опасной, но сейчас она опасна вдвойне. 8 сентября в Иркутске прошли выборы в городской парламент. Большинство получила оппозиция.

«Теперь она сможет назначить сити-менеджера (аналог мэра), который согласует пустить шамана в город. И вот тогда, я надеюсь, начнется что-то очень-очень интересное», – резюмирует Яковина.