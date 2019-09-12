Зона «русского мира»

Параллельные миры России: ни власть, ни оппозиция не знают, чем живет народ

В России продолжает накапливаться недовольство политикой властей, и, одновременно с этим, – деятельностью оппозиции. Народ и элиты буквально живут в параллельных мирах.

Для основной части взрослого населения России самыми актуальными темами являются вопросы собственного выживания, а не внутренние или тем более внешние политические процессы. Свидетельством это стало небольшое исследование двух фокус-групп россиян в Подмосковье, пишет на своей странице в Facebook журналист и блогер Павел Пряников.

«Провел две традиционные фокус-группы в ближнем Подмосковье (Савеловское направление по линии Долгопрудная-Шереметьевская и дальняя дача на севере Дмитровского района). Если кратко, то тот же запрос у них, что и полгода-год назад: правая политика и левая экономика», – пишет блогер.

Как уже писал ранее сам Пряников, где-то в начале-середине 2018-го ушел у этих двух групп так называемый «крымский консенсус» – радость от «Крымнаша» и Донбасса, противостояние с Западом и тем более Украиной. Нет вообще теперь внешней политики у них в интересах.

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«Донбасса теперь вообще нет у них в повестке, но Крым отдавать не готовы», – подчеркивает Пряников, комментируя отношения россиян к украинской теме.

Зато, четко выделяются в главных интересах жителей России следующие моменты:

– Стремительное обнищание – почти все выживают за счет кредитов. Это главная тема. Материальная жизнь у людей на пределе.

– Засилье мигрантов из Средней Азии. И это не запрос диваннных либертарианцев из ВШЭ или лондонских сидельцев – «русских патриотов», то есть не теоретический запрос. Все очень практично.

«Мигранты впрямую либо отнимают у них рабочие места на складах, в ритейле, логистике и сфере услуг (основные сферы применения труда в Подмосковье с зарплатами 30-50 тыс.), либо ухудшают их условия труда (мигранты сбивают зарплаты, готовы работать без ТК по 60-60 часов в неделю)», – отмечает Пряников.

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«Огромная ненависть к выходцам из Северного Кавказа, конечно», – добавил он.

При этом Пряников подчеркивает, что почти ничего эти две фокус-группы не знают о темах, волнующих хипстерско-либеральную часть Москвы – митинги, задержания людей типа Ильи Азара или Пусси Райотт, судебные процессы по делу «27 июля», выборы в МГД и тому подобное.

С другой стороны, эти фокус-группы ничего не знают об украинско-российском обмене заключенными и тем более Кирилле Вышинском и Олеге Сенцове, о запусках «Царь-ракет» и прочих «вундервафлях имени Шойгу» и тому подобного. Хорошая иллюстрация, как далеки от «глубинного народа» и либеральные и «охранительские/государственные» медиа.

Провёл две традиционные фокус-группы в ближнем Подмосковье (Савёловское направление по линии Долгопрудная-Шереметьевская…

Geplaatst door Павел Пряников op Woensdag 11 september 2019

«То есть повестка у этих людей национал-социалистическая (первая фокус-группа пролетариат 30-45 лет, вторая, дачная – пролетариат плюс техническая интеллигенция 40-50 лет). В то же время почти никто не готов выходить на активные протесты. Ненависть к существующему положению дел пока копится», – подытожил Пряников.

Автор Павел Пряников
Источник Facebook
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