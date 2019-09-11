Адепты шамана против мэра Улан-Уде. Силовики начали жесткий разгон протестного митинга

В Улан-Удэ силовики при участии неизвестных в масках попытались разогнать участников протестов против итогов выборов.

Народный сход на площади Советов начался вечером 9 сентября, и сначала политические лозунги не звучали: собравшиеся требовали отпустить задержанных сторонников Александра Габышева, который получил известность в СМИ как «шаман, идущий изгонять Путина из Кремля». Однако к утру вторника акция переросла в протесты против фальсификаций на голосовании, пишут на страницах «BBC» журналисты Оксана Чиж и Олег Болдырев.

Во вторник силовики начали жестко задерживать тех, кто находился на площади.

«У нас в 17:00 (12:00 по Москве. – BBC) планировалось народное собрание по теме фальсификации выборов. Сначала появилась полиция, и народ встал стеной перед полицией. Но к площади подтянулся спецназ, подразделения подошли с трех сторон», – рассказала изданию «Тайга. Инфо» первый секретарь райкома КПРФ по Советскому району Улан-Удэ Нина Хандарова.

В единый день голосования, 8 сентября, в Улан-Удэ выбирали мэра. Однопартиец Хандаровой – сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев – проиграл члену «Единой России» Игорю Шутенкову.

За полтора часа до назначенного на площади собрания к месту скопления людей приехали автобусы с полицейскими и ОМОНом. Силовики вытащили из машины депутата Народного Хурала Баира Цыренова и еще трех людей, находившихся вместе с ним, в автомобилях перебили стекла, а мужчин увезли в отделение полиции.

Цыренов не выходил из машины, поскольку опасался за свою жизнь и здоровье: по словам депутата, утром его избили неизвестные, передает информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг». По данным издания, за несколько часов до задержания к Цыренову на площади подошел полицейский и вручил повестку в суд из-за несанкционированного митинга.

«Народ хотел встать стеной, но они вытащили дубинки, чуть ли не топорики. Реально, они топорами угрожали людям – спецназ. Мужики говорят, что это не ОМОН, что только ФСБ может так работать» – сказала Хандарова.

На нескольких опубликованных записях видно, что силовикам помогают спортивного вида мужчины в штатской одежде и в балаклавах: они участвуют в потасовках с участниками протеста, свободно передвигаются в толпе сотрудников ОМОНа.

Как минимум у одного из тех, кто участвовал в нападениях на протестующих, в руках заметен предмет, похожий на топор или монтировку.

Как сход в поддержку сторонников «шамана» стал политическим

Митинг в центре Улан-Удэ начался вечером в понедельник, 9 сентября. Несколько сотен человек требовали освободить из-под административного ареста двух сторонников Александра Габышева – жителя Якутии, который получил известность в СМИ как «шаман, идущий изгонять Путина».

Маршрут Габышева и его сподвижников, направляющихся из Якутии в Москву, проходил через Улан-Удэ.

В Бурятии группа Габышева столкнулись с проблемами: «Газель», купленную на пожертвования, которые перечисляют этому отряду после каждой трансляции в соцсетях, конфисковали, а двух участников похода задержали.

Акция за их освобождение в понедельник собрала несколько сотен человек. Одним из ее инициаторов был блогер Дмитрий Баиров, который организовал встречу шамана Габышева в Улан-Удэ.

Когда Баирова пыталась задержать полиция, за него вступился находившийся на площади депутат Народного Хурала коммунист Цыренов. Через несколько часов акция в центре Улан-Удэ сменила повестку, а к собравшимся присоединился сенатор и проигравший мэрские выборы кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев.

Мархаев назвал итоги голосования «махинацией и жульничеством».

«Мы считаем, что была масса нарушений и мы будем требовать, чтобы отменили результаты выборов», – цитирует его выступление издание «Байкал. Daily».

К вечеру 10 сентября собравшиеся выдвинули требование к главе республики Алексею Цыденову выйти к ним и обсудить итоги выборов. Но тот не появился: по данным издания «Бабр», он покинул регион и будет находиться в плановой командировке с 10 по 13 сентября. В телеграм-канале издания говорится, что решение о поездке было принято еще на прошлой неделе.

«Шаман», с которого все началось

Александр Габышев начал свой поход в марте этого года и прошел уже около 2800 километров. Это не первая его попытка: в прошлом году аналогичную миссию пришлось прервать. Якутские журналисты говорят, что в первый раз поход представлял собой испытание на прочность, хотя Габышев утверждает, что и тогда руководствовался протестом против Путина.

Относительную известность в соцсетях якутский странник получил после того, как 12 июня выступил на протестном митинге в Чите. Там он призвал к созданию народных сходов, которые будут обладать правом принятия решений в статусе законов.

«Запомните, Путин вам не указ», – такими словами Габышев завершил свою короткую речь.

На границе Бурятии Габышева и примкнувших к нему сторонников ждала делегация бурятских шаманов. Они упрекали якутского коллегу в том, что выступая с воинственными призывами, он нарушает законы шаманизма. Противостояние на дороге обошлось без столкновений, и отряд Габышева пошел дальше.

Публичных выступлений от шамана ждали и в Улан-Уде, однако никаких массовых мероприятий там не состоялось, хотя за несколько дней остановки было много частных встреч с местными жителями. Из города Габышев выбирался на машине – его сподвижники утверждают, что полиция пыталась найти его. В последующие дни никаких преград движению отряда по направлению к Иркутску не чинили.

В Бурятии двое участников похода пытались зарегистрировать купленную на пожертвования «Газель» в местном ГАИ. Несмотря на то, что Габышев по-прежнему везет тележку со своей юртой и вещами, транспорт нужен для того, чтобы перевозить вещи и припасы остальных членов похода.

Автофургон так и не зарегистрировали – более того, он был конфискован. А двоих сторонников «шамана» задержали по обвинению в неповиновении полиции: Петра Дондукова суд 11 сентября оштрафовал на тысячу рублей, он находится на свободе, – сообщает «МБХ-Медиа».

Другому сподвижнику Габышева Игорю Коношанову повезло меньше. Его арестовали на 13 суток.