Не все спокойно в путинском царстве. Шаман Габышев приносит неприятности Кремлю

Иногда возникает жуткое желание поверить в сверхъестественные силы. И последние события в России очень напоминают сверхъестественное вмешательство в привычное течение жизни.

После того, как якутский шаман Габышев объявил нацлидера России Путина «демоном» и отправился в «крестовый поход» против Кремля в стране стали происходить просто невероятные события. Впрочем обо всем по порядку, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина,

Пресс-секретарь нацлидера России Владимира Путина Дмитрия Пескова не говорит правду вообще никогда. Сегодня, например, он заявил, что вывезенный в США американский агент Олег Смоленков не имел доступа к Владимиру Путину и его секретам.

«Соответственно, еще как имел. Смоленков, напомню, работал в администрации президента РФ и был другом Юрия Ушакова – советника Путина по международным делам. Проще говоря, он знал все, что у президента РФ на уме по поводу внешней политики», – пишет журналист.

Американцы его вывезли с семьей в США, когда Дональд Трамп начал разбалтывать россиянам сверхсекретные данные своей и израильской разведки. Более того, он заявил, что не хочет портить отношения с другими странами из-за американских агентов, работающих в этих странах. Таким образом, США лишились самого своего ценного агента в России из-за дурости своего же президента! А россияне Смоленкова и его семью уже нашли – они живут в штате Вирджиния в доме за миллион долларов.

«Тем временем в самой России творятся очень странные дела. Там прошли местные выборы, которые установили рекорд по дикости фальсификаций и манипуляций», – пишет Яковина.

В Питере, скажем, избирательные участки просто захватывались полицаями и титушками, а нужные власти результаты тупо рисовались. В Москве действовали изящнее: например, применяли «электронное голосование», которое давало 90 процентов кандидатам от власти.

«Но не обошлось и без веселой истории. На одном из участков для нейтрализации оппозиционера против него выдвинули «спойлера» с тем же именем и фамилией. Но потом оппозиционера с выборов сняли, а спойлер остался. Люди назло власти проголосовали за спойлера, а не за кандидата от власти», – отмечает Яковина.

Только после выборов стало ясно, что спойлер – это даже не человек, а полностью виртуальный персонаж. Его вообще не существует! Представьте себе отношение людей к власти там: они готовы голосовать буквально за пустое место, лишь бы это не был человек Путина!

«Кстати, благодаря таким настроениям впервые за историю существование Московской городской думы людям не из партии власти удалось получить там хоть какие-то места», – подчеркивает Яковина..

Еще более странная история произошла в Бурятии. Там прошли выборы мэра Улан-Удэ, на которых «победил» кандидат от «Единой России», которому, как обычно, просто «нарисовали» победу.

«Одновременно с этим мимо города проходил шаман Александр Габышев, который идет в Москву «отправлять в ад демона-Путина». Бурятские оппозиционеры поехали на встречу к шаману на своей «Газели» – хотели привезти его выступить на центральную площадь города», – отмечает Яковина.

Полиция этих людей задержала, микроавтобус у них отобрала. Сотни людей на площади стали требовать отпустить задержанных, начался митинг протеста. Полиция арестовала «организаторов» этого митинга – народу пришло еще больше.

«Начались драки с полицией и ОМОНом, власти стали глушить связь в центре города, глава региона спешно его покинул. Ночью власть выключила в центре города освещение, но там остаются сотни людей – такого подобия Майдана в России не было еще никогда!», – отмечает яковина.

«Своими тупейшими действиями, спровоцированными боязнью шамана (!) российская власть спровоцировала начало революции, причем не в Москве или Питере, а за Байкалом! Народ там бурлит, люди едут протестовать в Улан-Удэ из сельской местности и даже из соседних регионов», – добавляет он.

Ну, а шаман Габышев тем временем шагает по направлению к Москве, оставляя за собой целые регионы, которые не желают более подчиняться Путину и Кремлю.

Тотальный провал «Единой России» на выборах в столице и регионах РФ привели к тому, что уже начали звучать призывы распустить эту партию. Причем говорят об этом не оппозиционеры, а люди Евгения Пригожина – «повара Путина» – одного из самых доверенных его советников, обладающих огромным влиянием на президента РФ.

«Лидеры самой «Единой России» выступают против этих планов, считая их «дебильными». Возникновение такого конфликта – это очень хорошо. Падение режима Владимира Путина возможно только при условии возникновения в (около)Кремле противоборствующих центров силы с разными интересами. Украине это на руку», – подчеркнул Яковина.

Все то, что происходит с российской избирательной системой сейчас, хорошо проиллюстрировала история, произошедшая с главой Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой в выходные.

«Она поехала на дачу, где ночью в ее дом залез неизвестный. Когда Памфилова его там обнаружила, он ее побил «длинным жужжащим и искрящим» электроприбором. Как выяснила полиция, это был молодой казах-отшельник, живущий неподалеку в лесной хижине. Он залезал в дома к одиноким немолодым женщинам и воровал у них фаллоимитаторы», – пишет Яковина.

Вполне вероятно, что одно из этих изделий он в борьбе отобрал у Памфиловой, побил ее и убежал. Сама она, впрочем, смущенно заявила, что он в нее тыкал «электрошокером», но в темноте «она не разобрала».

«В целом, можно сказать, что с российскими выборами (как институтом) произошло то же самое, что и с главой ЦИК РФ», – резюмирует Яковина.