Беларуское прикрытие для Путина. Ввод российских «миротворцев» в Украину

Идея введения миротворческого контингента на восток Украины обсуждается уже давно. Но из-за желания РФ легализировать своих военных на востоке Украины, просто надев на них «голубые каски», процесс постоянно тормозится.

При этом вместо разблокирования этого вопроса Россия отрабатывает возможные сценарии захвата суверенных территорий других государств. В том числе, и сценарии эскалации конфликта в Украине и полномасштабной войны с НАТО, пишет на страницах «Белорусского партизана» Вадим Запольский.

«По другому нельзя трактовать бесконечные военные учения РФ, в том числе вместе с Беларусью и прочими союзниками, которые ориентированы якобы на «борьбу с терроризмом». Под прикрытием этой задачи реально отрабатываются широкомасштабные наступательные операции – в том числе с элементами подавления недовольства и протеста местного мирного населения», – пишет журналист.

В качестве примера можно вспомнить недавние учения «Защитники дружбы-2019», в которых с помощью белорусских, российских и даже египетских (!) десантников зачем-то лихо захватывался аэродром противника. Подобно тому, как в 2014 году РФ хотела с использованием аэродромов в Донецке, Луганске и других областях Украины осуществить свой «блиц-криг».

«К несчастью для россиян, тогда украинцы отбились», – подчеркивает Запольский.

Под «антитеррористическим соусом» подаются и стратегические учения «Щит Союза-2019», которые официально пройдут с 13 по 19 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области РФ.

«Но одного «Щита» в сентябре России показалось мало, поэтому к ним добавили в том же месяце и масштабные учения «Центр-2019», которые, по словам министра обороны РФ Шойгу, «не направлены против других стран», а направлены против неких «условных государств, способствующих распространению терроризма», – отмечает Запольский.

На этих учениях будет собрана огромная общевойсковая группировка из почти 130 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 самолетов и вертолетов и 15 кораблей из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

«Одновременно фиксируется небывалая активность полетов самолетов-разведчиков РФ вдоль государственной границы Украины», – подчеркивает Запольский.

При этом штатный провокатор спецслужб Кремля, некто «директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии» Семен Багдасаров уже открыто призывает оккупировать Украину – прямой вооруженной агрессией России.

«На этом агрессивном фоне о реальной военной опасности экономически и социально агонизирующей, но предельно милитаристской России криком кричат объективно думающие россияне. Они не хотят часть своей жизни провести в окопах или же навечно остаться в полях Украины ради пресловутого «русского мира», – отмечает Запольский.

Поэтому вся эта «террористическо-антитеррористическая» направленность военных учений Путина и Шойгу очень напоминает скоординированные действия по дезинформации реального противника. И вполне может быстро превратиться в очередную военную авантюру путинской России, о чем свидетельствует вооруженное российское нападение на украинский Крым в феврале 2014 года.

Тут уместно вспомнить о многочисленных (но, к счастью, пока безуспешных) псевдомиротворческих потугах РФ для прекращения конфликта в Украине. На деле они реально призваны лишь легализовать результаты российской агрессии.

«Киевское руководство распознало «волка в овечьей шкуре» – то есть фальшивых «миротворцев» России, Беларуси и прочих участников пророссийской военно-политической организации ОДКБ. Хотя в России не теряют надежды продавить свой вариант «миротворчества» (в том числе, и под прикрытием ООН), для чего проводятся «антитеррористические» конференции», – подчеркивает Запольский.

Собственно, на это и была направлена международная конференция в Минске»Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

«Суть конференции понятна – создание дымовой завесы для защиты реального государственного терроризма России. А также создание предпосылок для проведения российской внешней политики в постсоветских странах», – отмечает Запольский.

В этих условиях интересно, как текущую ситуацию понимают в международных организациях, прежде всего в ООН. Ни для кого не секрет, что после оккупации Россией части территории Украины (в Крыму и на востоке Украины) международное право находится в перманентном кризисе.

«А вместе с кризисом системы международного права возникла и проблема кризиса исполнительных механизмов реализации международного права. Прежде всего, речь идет об ООН и ОБСЕ», – подчеркивает Запольский.

Неэффективность политики ООН объясняется, в том числе, возможностями российских функционеров в руководстве структур ООН, которые влияют и постоянно саботируют усилия, направленные на обуздание российской агрессии и государственного терроризма.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш понимает эту ситуацию и находится в постоянном поиске способов придать своей организации хоть какую-то актуальность и восстановить авторитет. Однако для этого выбраны довольно сомнительные методы», – отмечает Запольский.

Например, в июне 2017 года (то есть, уже после разоблачения российской агрессии против Украины Генеральной Ассамблеей ООН) на должность заместителя генерального секретаря ООН и одновременно руководителя нового контртеррористического управления ООН назначен российский дипломат с крепкими многолетними связями со спецслужбами РФ Владимир Воронков.

«То есть, высокопоставленный представитель государства, которое практикует государственный терроризм и гибридные агрессии на международном уровне, возглавляет контртеррористическое управление ООН, организовывает «антитеррористические» конференции ООН (как в данном случае в Минске)», – подчеркивает Запольский.

Как говорится, деньги не пахнут. Недавно это позорное явление можно было наблюдать в Европе – когда Россию вернули в Совет Европы фактически за взятку в виде взносов. Теперь этот вирус добрался и до ООН.

«К чести генерального секретаря ООН, он видимо почувствовал явный пророссийский душок от «контртеррористического» мероприятия и избежал своего присутствия в Минске – туда он отправил своего заместителя (и одновременно инициатора конференции) Воронкова», – отмечает Запольский.

Хотя анонсировался приезд именно Гутерриша. Но генсек не стал участвовать в формальных заседаниях и слушать пустые речи, которые, в лучшем случае, бесполезны для международной безопасности. И поэтому российская инициатива о российских «миротворцах» ОДКБ под эгидой ООН для Украины не получила такой желанной для Кремля международной легитимизации.