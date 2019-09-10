Анатомия одного фейка в Украине: введение «морских санкций» против России в соцсетях

Должны ли были с 6 сентября вводиться «автоматические» санкции против РФ за нарушение решения Международного трибунала ООН по морскому праву?

В украинских соцсетях до сих пор массово распространяется информация о предполагаемых санкциях против России из-за невыполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, который постановил отпустить моряков. Мол, истекает срок «официальной фиксации невыполнения приказа трибунала», и российские суда больше не смогут входить в мировые порты или начнется «блокирование собственности». Даже дату назначили 6 сентября, пишет на страницах агентства «Укринформ» Георгий Тихий.

По мнению многих авторов, если до этого дня Россия не выдала бы 24-х военнослужащих ВМС Украины, такие ограничения вводились бы едва ли не «автоматически». Следовательно, обмен моряков – это «зрада», потому что Россия, мол, избежала жестких санкций, которые изо дня в день должны были вступить в действие.

Правда – скучная вещь. Она и ни слова, и ни дела, ни «где-то посередине». Правда – в фактах. Ни одно из изложенных выше утверждений ими не подкреплено.

«Я исследовал, как в украинском информационном пространстве появилась эта недостоверная информация. Оказалось, что фейковый коктейль в этот раз состоял из двух ингредиентов», – пишет автор.

Что на самом деле постановил суд в Гамбурге, а не трибунал в соцсетях

«Стоит начать разбор с установления известных по состоянию на сейчас фактов (а не выдумок)», – подчеркивает Тихий.

25 ноября 2018 года Россия осуществила очередной акт агрессии против Украины: вероломно напала на три корабля ВМС Украины в международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива, обстреляла их, ранила украинских военнослужащих, а затем захватила корабли в плен вместе с 24-мя членами экипажей.

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей». Один из пунктов резолютивной части касался нападения России на украинские корабли 25 ноября 2018 года. Документ назвал это нападение «безосновательным» и призвал Россию отпустить три захваченные корабля и 24-х пленных моряков «без дополнительных условий и без задержки».

16 апреля 2019 года Украина подала в Международный трибунал ООН по морскому праву запрос о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву в споре между Украиной и Россией по «иммунитету трех кораблей Украины и двадцати четырех военнослужащих на борту».

В своем заявлении о принятии временных мер Украина сделала запрос «требовать от Российской Федерации оперативно: освободить суда и вернуть их Украине; приостановить уголовное производство против 24 задержанных украинских военнослужащих и воздерживаться от возбуждения нового производства по ним; отпустить задержанных военнослужащих и позволить им вернуться в Украину ».

25 мая Суд почти полностью удовлетворил Украинский иск при рассмотрении временных мер и обязал Россию немедленно освободить три корабля и 24 захваченных моряков.

«Суд решил, что в обстоятельствах данного рассмотрения, целесообразно применить предварительные меры, которые требуют от Российской Федерации отпустить три корабля ВМС ВС Украины и 24-х задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину», – говорится в пункте 118 решения Трибунала.

В резолютивной части решения суд постановил, что Россия должна «немедленно освободить украинские корабли ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и вернуть их под контроль Украины.

Судьи постановили, что в течение одного месяца (до 25 июня) стороны – Россия и Украина – должны предоставить трибуналу отчет о выполнении приказа. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, Россия подала такой отчет «за мгновение до дедлайна» 25 июня.

Отчет содержал манипулятивные интерпретации решения Трибунала, а освобождать корабли и моряков она не собиралась. Более того, 17 июля российские власти продлили срок «ареста» всем военнопленным морякам.

Ингредиент №1: немного «экспертного» мнения по теме

Первым 2 сентября информацию о якобы «автоматических санкциях» против РФ распространил сайт «Обозреватель», который взял комментарий у эксперта Олега Жданова.

Даже не в виде цитаты, а своими словами, издание заявило, что «6 сентября Гаагский международный суд начнет вводить санкции против России за невыполнение его решения относительно украинских моряков». Вероятно, ссылаясь на слова эксперта, но не цитируя их.

Уже в первом предложении публикации содержалась грубая манипуляция. Сама она построена как новость, хотя новостью по сути не является, а является лишь «мнением эксперта». Далее. Приказ об освобождении моряков и кораблей ВМС ВС Украины принимал Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS), который расположен в Гамбурге, а не в Гааге (набор букв похож, но города разные).

«К тому же, непонятно, что такое «Гаагский международный суд». Возможно, речь шла о Международном уголовном суде? Или Международный суд ООН? Оба эти суды – к слову, это совершенно разные институты – находятся в Гааге, но ни один из них не называется «Гаагским международным судом», – подчеркивает Тихий.

Далее новость изобиловала «размышлениями на тему» эксперта, об уровне которого свидетельствует уже то, что он упоминает в своей прямой речи уже некий четвертый неизвестный суд под названием «Гаагский международный уголовный суд».

«Жданов убежден, что обмен военнопленных моряков «нарушает процедуру» этого самого несуществующего (или неправильно названного) суда», – отмечает Тихий.

Далее издание со слов эксперта заявляет, что «санкции против России начнутся «автоматически», «эту процедуру уже начал суд».

«Это очень серьезные санкции. Первое, что будет запрещено – это вход морских судов России в иностранные порты тех государств, которые подпадают под юрисдикцию Гаагского суда. Начнется арест имущества, причем, как движимого, так и недвижимого. Самолеты «Аэрофлота», российские корабли , которые будут находиться в портах или на рейдах, здания – недвижимое имущество, принадлежащее РФ на территории стран, подпадающих под юрисдикцию этого суда. Затем будут арестовывать российские счета за рубежом. До тех пор, пока Россия не выполнит решение суда. Такие правила», – заявил эксперт, уточнивший правила на которые ссылается.

В каких-либо других отечественных и иностранных источниках ничего похожего на эту информацию найти не удалось. Хотя, учитывая «Гаагский международный уголовный суд», большинство дальнейших вопросов к этому эксперту и к изданию, которое распространило его комментарий в такой форме, отпадают сами собой.

«Остается разве что одно: сознательный этот вброс фейка и если да, кто его заказал?», – задает вопрос Тихий.

Ингредиент №2: поднять мнение «эксперта» на уровень народного депутата

Откровения эксперта Жданова не слишком широко разошлись в других СМИ. Пожалуй, большинство коллег увидело очевидную бездоказательность информации и несоответствие заявлений уровню осведомленности источника.

«Из того, что удалось найти при беглом поиске – лишь перепечатка комментария изданием «Depo.Весь мир», – подчеркивает Тихий.

Однако уже 4 сентября информация о возможных санкциях против РФ из 6 сентября появилась в заметке народного депутата от фракции «Европейской Солидарности» Ирины Геращенко на ее собственной странице в сети Facebook.

«… процедура фиксации невыполнения решения, и с 6 сентября российское имущество могут арестовывать в международных портах и аэропортах», – написала она.

«Пожалуй, народный депутат быстро осознала, что информация (которую она, вероятно, узнала из комментария Жданова?) не соответствует действительности и удалила пост. Вместо этого она написала уточненное сообщение, где уже не вспоминала дату 6 сентября, а лишь объяснила, что невыполнение России приказа Трибунала «может стать основанием для введения ограничений», которые применяются отдельным решением каждого государства-участника конвенции (и это уже, кстати, соответствует действительности)», – особо подчеркнул Тихий.

Очевидно, понимая, что предварительная информация была некорректной, она также добавила в конце своего нового сообщению, что «так информация о решении трибунала и последствий для России изложена более корректно, чем в предыдущем посте».

И хотя Геращенко исправила информацию достаточно оперативно (кажется, в течение нескольких часов), новость уже успела «разлететься» в СМИ. В частности, со ссылкой на депутата, сообщение об «аресте имущества России уже с 6 сентября» опубликовали «Цензор.НЕТ», телеканал «Прямой», газета «День», издание «Гордон» (соответствующие новостные сообщения доступны на этих ресурсах по состоянию на момент написания этой статьи) и другие.

К слову, «Укринформ» тоже сначала опубликовал новость со ссылкой на Ирину Геращенко, но впоследствии исправил ее – после коррекции автора сообщения. Полную информацию дали и в «Радио Свобода», опубликовав коррекцию сообщения.

Сложно сказать, откуда взялась идея «официального мониторинга» неисполнение решения трибунала, который, якобы, начался 21 августа. В эксперта Жданова такого не звучало.

«Поверхностный поиск указывает только на одну статью в издании «Главком», где автор Павел Вуец пишет, без указания даты, «началась процедура фиксации невыполнения Россией решений морского трибунала», – отмечает Тихий.

«Сложно сказать, о какой фиксации идет речь, ведь Международный трибунал ООН по морскому праву еще в мае приказал освободить моряков и корабли немедленно. К тому же призвала и декабрьская резолюция Генассамблеи ООН», – добавил он.

Россия не выполнила это решение. Срок предоставления отчетов сторон истек 25 июня, и на тот момент Россия тоже не освободила моряков и корабли. Даже сейчас, после возвращения украинских героев домой, Россия до сих пор удерживает захваченные корабли.

«Поэтому Россия нарушала приказ Трибунала уже с мая. Вполне «официально», – подчеркивает Тихий.

Выжить в мире манипуляций и непроверенных источников

«На самом деле возможность вводить против России санкции за невыполнение приказа Трибунала по морскому праву действительно существовала (и существует, потому что Кремль до сих пор не отдал три корабля ВМС)», – пишет далее Тихий.

Решение «морского» трибунала в Гамбурге, может, и не имеют инструмента принудительной реализации, но они обязательны к исполнению и более весомы с точки зрения международного права. Об этом свидетельствует, в частности, и решение России освободить корабль «Arctic Sunrise» и его экипаж в результате аналогичного решения суда 2013 после 11 месяцев содержания под стражей (и несмотря на заверения, что Москве безразличны решения международных судов и трибуналов).

«Злостное невыполнение Кремлем приказа Международного трибунала ООН по морскому праву могло привести к введению соответствующих санкций государствами, которые являются сторонами конвенции ООН по морскому праву – и даже запрета допуска российских судов в свои порты. Украинские дипломаты могли бы добиться таких санкций кропотливой работой в двустороннем формате с каждым отдельным государством», – подчеркивает Тихий.

Однако, никакого введения «автоматических» санкций с 6 сентября не предусматривалось, кроме как в фантазии авторов публикации – самого эксперта Олега Жданова, который собственную версию подал как свершившийся факт, и издание, которое манипулятивным образом передало его комментарий. Как и не было «официального мониторинга».

«За последние недели, это, к сожалению, уже не первый случай, когда украинские СМИ «покупаются» на откровенную дезу и фейки. Предыдущим вопиющим случаем было распространение новости об «обмене уже свершившемся» 30 августа со ссылкой на репост в Facebook генерального прокурора Руслана Рябошапки сообщения в соцсети помощницы депутата Анны Исламовой, информация которой происходила из издания «Апостроф» со ссылкой на достаточно несвежее сообщение в Twitter Ильи Пономарева», – отмечает Тихий.

«Как-то звучит не слишком достоверно, правда? Но информация все равно «разлетелась» в информпространстве со скоростью лесного пожара. Стоит отметить, правда, что распространением этой новости «согрешили» не только украинские СМИ, но даже уважительное международное информагентство «Рейтер», – добавил он.

Любой период обмена пленных – это время повышенной информационной чувствительности аудитории, а также повышенных усилий всяких злоумышленников по целенаправленному распространению дезинформации.

Однако такие частые рецидивы распространения дезинформации изданиями, народными депутатами, генеральным прокурором, а затем и рядовыми пользователями социальных сетей, говорят о вопиющей, угрожающую уязвимость украинского общества перед манипуляциями и дезинформацией.

«Думаю, не стоит напоминать, какие усилия прилагает Россия, чтобы осуществлять эмоциональный контроль украинской общественной мысли. Согласно исследованию Принстонского университета (США), опубликованным в июле, Россия оказалась глобальным лидером в применении дезинформации в интернете при осуществлении кампаний воздействия – она ​​отвечает за 72% в мире (!) таких вмешательств во внутренние дела других стран с 2013 по 2019 годы», – подчеркнул Тихий.

Вряд ли нужно напоминать вдумчивому читателю, что кампании по дезинформации для России является не просто необходимым сопутствующим элементом военных наступлений, обменов пленными и переговоров на высшем уровне, но и, возможно, даже их главной целью.

«Если мы хотим выстоять под этим массированным артобстрелом лжи, мы просто не имеем никакого другого выхода, чем критически относиться к заголовкам и информации, проверять источники, не распространять эмоциональные бездоказательные комментарии «экспертов». Это касается и новостников, и читателей, и чиновников», – резюмирует Тихий.