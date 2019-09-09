Убрать свидетелей. Когда Путин прикажет убить Вышинского, Цемаха и Ежова?

Главный редактор российского пропагандистского агентства РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший переводчик главы правительства Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов, которые вернулись на Россию в рамках обмена между Москвой и Киевом, уже публично заявляют о намерении вернуться на бывшую Родину, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

Первый из них сразу после обмена стал главной звездой росСМИ и начал активно раздавать интервью. Главный месседж – он вернется, чтобы доказать свою невиновность, как только будет понятна дата суда над ним в Киеве. Сегодня же Вышинского вывели на пресс-конференцию, где он заявил, что не писал заявления на обмен, а соответствующий обнародованный документ – подделка.

Напомним, этого персонажа задержали 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему также инкриминируют попытку свержения конституционного строя, сепаратизм, разжигание национальной розни и незаконное хранение оружия. Был арестован и до последних дней перед обменом находился в СИЗО.

Но не все предатели имеют основания надеяться, что еще понадобятся российским властям. Так, уже хочет обратно переводчик Ежов, но вряд ли вернется. Перед вылетом в Москву он вел себя наиболее агрессивно и вызывающе. На вопрос журналиста – не на танках ли (российских, конечно) он планирует вернуться, отвечает: «Поездом, самолетом».

Но это его личные мечты. А российская реальность может быть куда более суровой. На самом деле будущее трех десятков переданных Кремлю оборотней представляется нерадужным. Возможно, это последние кадры, на которых можно увидеть живого Владимира Цемаха. Слишком ценный это свидетель, который мог бы назвать причастных к сбитию малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году. И уже почти наверняка не назовет, после того, как попал в руки российских «специалистов».

Напомним о судьбе российских диверсантов Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых в 2015-м поймали на Луганщине, осудили в Украине и через год обменяли на Надежду Савченко. Журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на собственные данные, сообщил, что Ерофеева убил неизвестный у него дома, а Александров оказался в Сирии, где вскоре и погиб. Похожая судьба, вероятно, «светит» и Цемаху. С той разницей, что из-за преклонного возраста донбасского пенсионера воевать вряд ли отправят. Не исключено, что его перспектива – внезапная смерть.

Понимают свое будущее – исчезнуть в безнадежности где-то на российских задворках или быть использованными в новых спецоперациях против Украины как расходный материал – и остальные из «обменного фонда», чем можно объяснить их общий пессимистичный настрой в последние минуты пребывания на украинской земле. Почему не радовались перспективе оказаться в заветном «русском мире», на интересы которого они работали.

Но это уже их проблемы. Украинской власти и журналистам стоит отслеживать новости о судьбе этих людей. Чтобы их жизненные примеры стали нашим оружием в гибридной войне и сдерживали от роковых поступков тех, кого в детстве не научили, что предатели и наемники никому в итоге не нужны.

Об их туманных перспективах можно судить уже по тому, как встретили оба рейса в Киеве и Москве. Если у нас пленным жал руки лично президент Зеленский, то в Кремле объяснили: «Это не прерогатива президента – встречать удерживаемых другой страной лиц в аэропорту». Красноречив и отказ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова комментировать шансы получения российского гражданства гражданами Украины, которых обменяли на Россию.