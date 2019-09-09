Кремль теряет свои позиции в России. Недовольство граждан сыграло против власти

Было бы, конечно, очевидным преувеличением сказать, что оппозиция выиграла выборы. Но точно их не выиграла власть.

Пусть один из начальников «Единой России» рапортует, что его партия одержала победу на всех выборах в региональные собрания депутатов за исключением хабаровской краевой думы, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Пусть путинские врио прошли на должности губернаторов в первом туре и прошлогодний позор Администрации президента, когда граждане выбрали не тех, кого им пытались подсунуть, не повторился. Эти «успехи» административной системы Путина перечеркиваются оглушительным провалом в Москве, где и власть, и оппозиция опробовали свои новые избирательные технологии.

Результаты говорят сами за себя: несмотря на гигантские усилия и истраченные миллионы, «Единая Россия» получила весьма сомнительное относительное большинство (не будем забывать, что ее кандидаты шли на выборы как самовыдвиженцы, что теоретически дает им свободу маневра в критических ситуациях, которые неизбежно возникнут). Пролетели кандидаты партии власти, превратившиеся в ходе предвыборной борьбы в одиозные фигуры, такие как секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский и Валерия Касамара.

В Мосгордуму впервые за многие годы прошли «яблочники». И, главное, значительная часть москвичей голосовала в соответствии с рекомендациями Алексея Навального.

Нужно иметь в виду, что главный вопрос выборов в авторитарном государстве – не о власти. Это вопрос о легитимизации власти. И вот здесь власть проиграла вчистую. Даже там, где формально, как в Санкт-Петербурге, удалось протащить Александра Беглова на должность губернатора.

Все гнусные трюки, включая и снятие с выборов в последний момент главного соперника, лишают результаты голосования даже намека на легитимность. Неопровержимым фактом является то, что власть отказалась играть по правилам, которые сама же и установила.

Снятие кандидатов под абсурдными, специально изобретенными предлогами, разнузданный полицейский террор, окончательное превращение судов в придаток судебной системы – все это поставило жирный крест на легитимности власти.

Сегодня на обвинение в том, что начальство использует недозволенные методы, уже нельзя ответить: так провластные кандидаты прошли бы и при честном голосовании. Сегодня более-менее понятно, что те, кого отстранили от выборов столь хамским образом, были реальными кандидатами на победу.

То, что произошло 8 сентября, вряд ли можно назвать водоразделом в российской политике. Скорее это начало водораздела.

До недавнего времени существовал негласный социальный договор между Кремлем и народом. Мы даем вам колбасу, вы разрешаете нам править. Этот контракт еще работает в провинции, но он испарился в главных городах страны.

Произошло это за счет смены поколений. Просто среди избирателей, политически активных людей решительно уменьшилось количество тех, кто помнит унизительную нищету конца 80-х – начала 90-х и искренне благодарен Путину за благосостояние (весьма убогое, если сравнивать с ведущими странами мира), которое длится последние 20 лет.

Избирателями стали те, для кого этот уровень жизни – норма. Они решительно не понимают (вполне справедливо, замечу), за что тут благодарить власть.

Более того, этот уровень их не устраивает. Их раздражает очевидный разрыв в доходах. Их раздражают наглухо заколоченные социальные лифты и дети из «правильных семей», кичащиеся богатством, к созданию которого ни они, ни их родители не приложили никаких усилий. Их раздражает беззаконие, произвол «органов», которые стали карательными.

Прошедшие выборы показали, что такой важнейший инструмент управления страной, как телевидение, теряет свое значение. Эти брызжущие слюной истерички, безумные по подлости инсинуации все больше становятся совершенно бесполезными. Молодые избиратели просто не смотрят федеральные каналы. А в Интернете прокремлевские тролли не выдерживают конкуренции.

Таким образом, на наших глазах возникает новая политическая ситуация. Очень хочется разделить «робкую» надежду Дмитрия Гудкова, что она дает шанс на будущее. Здесь многое будет зависеть от оппозиции. Прежде всего смогут ли ее лидеры удержаться от очередной свары. На сей раз относительно того, чья тактика принесла не победу даже, а эту самую «робкую надежду».

Можно не сомневаться, что власть сделает все возможное, чтобы эту свару затеять. Главное же – быстро выработать общую стратегию оппозиции (при этом ее лидеры должны совершить практически невозможное, а именно: спрятать в карман свои амбиции). Нужно выдвинуть ясные политические лозунги. Именно политические.

Потому что власти с удовольствием предложат свежеизбранным депутатам обширную, внешне привлекательную и, самое главное, совершенно безопасную для начальства программу «по лужению умывальников», так называемой практической работы по улучшению жизни москвичей.

Идеальным было бы, конечно, заявление о нелегитимности нынешней Мосгордумы, требование ее роспуска и назначения новых выборов. Впрочем, не уверен, что люди, прошедшие тяжелейшую кампанию, готовы на такой радикальный шаг. Ни в коем случае нельзя потерять политический вес и авторитет, который приобрели за эти месяцы кандидаты, снятые с выборов.

Может быть, следует создать из них некий консультативный орган при демократической фракции Мосгордумы, который дал бы им трибуну. Наконец, важнейшим должно стать требование прекратить «московское дело», освободить политзаключенных. При этом на авансцену выходит партия «Яблоко» (на коммунистов надежды мало). Но, будем откровенны, и у этой партии – тяжелая история попыток создания коалиций с ее участием.

Разумеется, многое будет зависеть и от политики властей. Продолжится или нет политика закручивания гаек, продолжится ли полицейский террор. Ведь у Кремля немало способов заблокировать оппозиционеров. Уже наработан опыт бесконечных административных арестов.

За изобретателями карательных технологий не заржавеет. Но не исключено (хоть и очень маловероятно), что результаты выборов дадут больше аргументов тем, кто из чувства самосохранения хотел бы смягчения официальной позиции…