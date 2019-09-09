Бронепоезд на запасном пути. Зачем Путину железнодорожное сообщение с «ЛДНР»?

Российские марионетки в «ДНР» сделали заявление о том, что планируют открыть пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

За эйфорией связанной с обменом пленных в Украине прошло практически незамеченной новость об открытие в ближайшее время регулярного железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Донбассом. О том зачем Кремлю понадобилась новая провокация, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Как только спала первая эйфория от освобождения наших заложников, в так называемой «ДНР» сделали громкое заявление: в ближайшее время будут запущены поезда Донецк–Москва и Донецк–Петербург. У нас пока эту историю не комментируют», – пишет Денисенко.

«Итак, что бы это значило?», – задает он вопрос.

Прежде всего надо понимать, что это не самодеятельность Пушилина, а спланированная и утверждена Кремлем провокация. Почему провокация? Потому что это означает, что Россия за спиной Киева ведет прямые переговоры с «ЛДНР» в то время, когда мы «семимильными шагами» идем к миру.

«Зачем нужна эта провокация? Для того, чтобы проверить реакцию Киева. А реагирование может быть трех типов: промолчать, написать ничего не значащее заявление и сыграть в свою игру, подняв градус и заявив, что такие вещи срывают мирный процесс», – подчеркивает Денисенко.

Такая позиция позволила бы нам вернуть статус игрока в этой сделке, где за нас уже, как считается, все решено. И потом можно было бы навязывать свою игру в дальнейших торгах.

«Кремль рассчитывает на полное молчание или, в худшем случае, на беззубое заявление. В таком случае в Москве справедливо считают, что статус Пушилина и Пасечника в будущем переговорном процессе будет еще более закреплен как статус якобы самостоятельных игроков», – отмечает Денисенко.

Навіщо Путіну потяг Донецьк-Москва?Як тільки спала перша ейфорія від звільнення наших заручників, в, так званій ДНР,… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zondag 8 september 2019

Собственно, все это делается именно для того, чтобы заставить Зеленского в той или иной форме сесть с ними за стол переговоров.

«Наше молчание только ускоряет именно такой сценарий. Сценарий, где от Украины ничего не зависит», – резюмирует Денисенко.