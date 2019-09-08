Роковой обмен. Капитуляция Украины и реванш Кремля

После состоявшегося обмена Украину ожидают большие сложности во внешней политики, связанные со смягчением отношения к России со стороны ЕС и США.

Состоялся обмен пленными и политузниками между Украиной и Россией. Прогноз развития дальнейшей ситуации на международной арене, описал на своей странице в Facebook политтехнолог, политический философ Андрей Окара.

«Разумеется, очень хорошо, что произошел обмен пленными, точнее, возврат украинских граждан в Украину, нескольких российских граждан – в Россию и принудительная депортация двух с лишним десятков украинских граждан в чужую для них страну (Россию) (хотя юридическая природа последнего не слишком понятна)», – пишет политолог.

«Кстати, вот интересно: не вернется ли Кирилл Вышинский в самое ближайшее время обратно в Украину? Похоже, ему не сильно хотелось лететь в Москву, но без него «триумфальное возвращение» «наших ребят» больше бы походило на кадры из фильма «Холодное лето 53-го», – отмечает он.

Окара отмечает, что это первый массовый обмен пленными не между Украиной и «ЛДНР», а между Украиной и Россией, которая, разумеется, в конфликте не участвует, при этом подчеркнул, что «обмен Савченко – это было в формате «одну на двоих». Правда, почему-то все пленные очутились в российских тюрьмах, но ведь мир полон удивительных вещей, «не так ли, друг Горацио?» – отмечает Окара.

«Но вот о чем никто не говорит и даже не думает», – подчеркнул Окара.

Сейчас в российско-украинских отношениях происходит грандиозный реванш Кремля, Смоленской площади и некоторых властных и околовластных российских контор. Украину тупо обыгрывают. Точнее, обыгрывают не тупо, а очень даже остро и изящно. И, если так пойдет и дальше, это будет баскетбольный счет. И реванш может превратиться в триумф.

«Итак, российская сторона воспользовалась пересменкой власти в Украине, а также – временной невменяемостью и непрофессиональностью нового политического режима. И еще вполне понятными амбициями Зеленского стать Моисеем и Марусей-Богуславкой одновременно, т.е. вывести из российского плена всех плененных козаков», – отметил Окара.

Короче говоря, Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, не мысли, не последовательность действий, а определенный дискурс – модель описания и интерпретации реальности.

«Получается, что объединение технологий «управляемого хаоса», «рефлексивного управления» и «гоп-стопа» может принести Кремлю невиданный ранее политический результат», – подчеркнул Окара.

Вот Зеленский уже радуется, что сделан первый шаг к миру с Россией и Путиным. Он – на крыльях успеха, а в этот момент критическое мышление оголено, а то и вовсе отключается.

«Кажется, становится понятным, чем отличается в концептуально-коммуникативном отношении диалог Кремля с Порошенко и с Зеленским – при пока что серьезной преемственности по основным позициям в их внешней политике. С первым диалог априори был невозможен – были возможны лишь два монолога не желающих слышать друг друга субъектов – с высокохудожественными матюками», – подчеркивает Окара.

Теперь же Зеленского вовлекают в многоуровневый диалог с Кремлем. Но поскольку этим диалогом управляет Кремль, а не президент Украины, а в украинской властной среде сейчас нет соответствующих умельцев рефлексивных информационно-психологический войн, результат, скорее всего, будет в пользу Кремля.

«Порошенко был похож на Хому Брута, который обвел себя меловым кругом и не смотрел в глаза Вию. Зеленский в эти глаза, похоже, уже заглянул», – отмечает Окара.

«Хотя, конечно, все может быть и совсем не так», – добавил он.

В общем, сейчас (в ближайшие несколько недель) открывается самое эффективное время для того, чтобы «старая Европа» («романо-германская Европа») и Россия заключили негласный пакт о решении «всем надоевшего украинского вопроса». Чему в истории было много примеров.

ОБМЕН И РЕВАНШ Разумеется, очень хорошо, что произошел обмен пленными, точнее, возврат украинских граждан в Украину,… Geplaatst door Andrew Okara op Zaterdag 7 september 2019

Далее Окара выделяет основные направления по которые будет развиваться сценарий международной политики вокруг Украины. Все эти сценарии носят негативный для Украины характер:

1. Еще больше актуализировать бессмысленную, на самом деле, риторику по Минским соглашениям и по Нормандскому формату, максимально повысив значимость этих факторов в глазах коллективного Зеленского. Тут важен процесс, а не результат. Точнее, сам по себе процесс ведет к выгодному для Кремля результату.

2. Навязать Зеленскому, его окружению и всем «зеленым» представление о возможности «конструктивных» и «взаимовыгодных» переговоров с Кремлем.

3. После разведения войск на Донбассе – начать «впихать невпихуемое» («ЛДНР») обратно в Украину, даже на менее жестких для Киева условиях, нежели прописано в Минских соглашениях.

4. Изменить уровень жесткости риторики по Крыму не только в диалоге с Европой, но и в диалоге с Украиной Зеленского: вместо «мы не торгуем нашей землей», «Крым – это навеки Россия» и т.п. на «на данный момент рассмотрение этого вопроса, к сожалению, не представляется возможным, поэтому давайте оставим его за скобками – хотя бы на самое ближайшее время».

5. Рассмотреть вопрос об уменьшении и ограничении санкционного давления – вплоть до отмены секторальных санкций.

6. Изменить риторику по всему комплексу вопросов Войны и Мира. Действовать методами НЛП и «рефлексивного управления», подсовывая Зеленскому ложные цели, ложную шкалу ценностей, ложные ориентиры и весы с фальшивыми гирями.

«Короче говоря, российская дипломатическая школа, дипломатическая традиция и тактика дипломатических переговоров – это не пустой звук», – резюмирует Окара.