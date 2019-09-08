Обмен на условиях Кремля. Когда капитуляцию называют «победой»

Итак, это свершилось. Из российского плена в Украину вернулись 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных-украинцев. Взамен Украина освободила в общей сложности 39 человек, из которых только 12 россиян, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

«При этом моряки подлежали освобождению по решению Морского трибунала ООН, невыполнение решения которого грозило России дополнительными санкциями, а также невозможностью отстаивать в этом органе свои интересы. Таким образом, 24 моряка были подогнаны под обмен, но фактически освобождены по другой причине – и на самых выгодных для России условиях, под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о продолжении процесса над ними в Украине, то есть, фактически – в обмен на полупризнание аннексии Крыма», – пишет Ильченко.

За рамками обмена остались украинские пленные сидящие в подвалах «ЛНР» и «ДНР», большая часть крымскотатарских активистов, арестованных в Крыму, украинские граждане арестованные в России, россияне, арестованные за поддержку Украины, крымчане – граждане Украины, которым оккупанты навязали российское гражданство, и которые отказались служить в российской армии. Остался Виталий Маркив в итальянской тюрьме с 24 летним сроком – и только не надо спрашивать «а при чем же тут Россия?». Обо всех этих людях просто забыли.

«Зато по факту в список обмена вошел Владимир Цемах, единственный живой свидетель по делу МН-17, отпущенный судом на свободу, не смотря на многочисленные просьбы из Европы не включать его в списки на обмен. Напомню, Цемаха вывезли с территории «ДНР» в результате спецоперации украинских спецслужб, – подчеркнул Ильченко.

Цемаха очень хотели допросить нидерландские следователи, кроме того, он был важным – и тоже единственным свидетелем и по другим делам, в частности – об убийстве боевиками украинских пленных. И Нидерланды уже потихоньку-помаленьку раскручивают скандал о его выдаче, умело и постепенно повышая его температуру.

«Здесь надо заметить, что Нидерландам в деле об МН-17 очень нужен крайний. Пять лет после гибели малазийского Боинга, эта маленькая прагматичная страна всеми силами пыталась и невинность соблюсти, не сильно ссорясь с Кремлем, и капитал приобрести: тормозила расследование дела, ведя негласные переговоры с Москвой о добровольной и тоже негласной выплате компенсаций родственникам погибших в обмен на развал дела», – отмечает Ильченко.

Но Москва хотела похоронить дело так, чтобы слезть с санкций, одной из важнейших причин который была ее очевидная причастность к уничтожению лайнера. И вот, теперь такая возможность есть – и можно уже представить вероятное развитие событий: родные погибших получат требуемые компенсации в обмен на отказ от дальнейших претензий, затем тихо тлеющий скандал будет раздут нидерландской стороной до размеров пожара, как раз к тому времени, когда всем станет ясно, что Цемах исчез уже окончательно.

«На Украину повесят вину за «невозможность допросить ключевого свидетеля», а на невозможность его допросить повесят уже и некоторую незавершенность дела. Одновременно всплывет и версия об «украинском следе», которую начнут жевать и российские СМИ, и европейские прикормыши Кремля», – подчеркивает Ильченко.

Под весь этот шум, в сочетании с криками «лед тронулся-обмен пошел» начнется процесс снятия санкций. Конечно, их снимут не в один день, но, тем не менее, довольно быстро.

Еще один маленький сюрприз для Украины – это Павел Гриб, выкраденный в Россию из Беларуси, и возвращенный теперь домой. Нет, это определенно и безусловно очень хорошо, что молодой человек, захваченный в общем-то, просто так, чтобы поглумиться и поизмываться над всеми родителями в Украине, окажется дома.

«Но тут есть один нюанс: Гриб был захвачен при явном содействии беларуских спецслужб. И это обязательно всплывет, и очень скоро. И даже если каким-то чудом россияне действительно выкрали Гриба без ведома беларусов – во что невозможно поверить, но пусть даже это было так – даже в этом случае в Сеть будут слиты факты, которые, в сочетании с рассказом Гриба, однозначно покажут причастность беларусов к его похищению», – отмечает Ильченко.

Это, по мысли Москвы, немного приструнит Лукашенко, который в последнее время стал слишком уж самодеятелен, а также охладит отношения между Минском и Киевом. Ну, а нынешний Офис, который не прежняя Администрация, наверняка не сумеет или не пожелает смикшировать ситуацию. Напротив, он наделает достаточно глупостей, чтобы ее усугубить.

«И, конечно, на фоне такого целования в десны между Киевом и Москвой, все мировое сообщество & прогрессивное человечество тм, видя, что мы, оказывается, вполне себе в состоянии договориться и помириться, начнет помалу откатывать санкции и сворачивать помощь Украине, с формулировкой «мы их помирили, ура-ура-ура». Заодно Украину дожмут по ее части Минских договоренностей: амнистия террористам, особый статус Донбасса и вот это вот все», – подчеркнул Ильченко.

«Что остается в активе? В активе 35 спасенных жизней и Владимир Зеленский, пиарящийся у трапа самолета. Ну, тут уж, конечно, одним трапом дело не ограничится, и Зе-команда выжмет из обмена все, что можно и что нельзя тоже», – добавил он.

Ильченко высказывает опасения, что на фоне взятого Зеленским курса на формирование авторитарного государства, состоявшийся обмен будет использоваться в качестве оправдания всех последующих действий.

«И сейчас нам запоют о том, что президент, отчего-то все больше напоминающий узурпатора и диктатора, и кроящий Конституцию и прочие законы как костюм Арлекина к утреннику, – но это конечно клевещут на него враги, а, так-то он молодец, и добился-таки того, чего не смог добиться кроваво-коррумпированный режим барыги Порошенко», – подчеркнул Ильченко.

Учитывая же специфику большинства наших избирателей, которой мы и обязаны таким замечательным президентом и еще более замечательной Радой, эта песнь торжества, несомненно, будет дружно подхвачена миллионами, а потом все утонет в аплодисментах.

«А еще чуть позднее мы вдруг обнаружим, что убийцы наших солдат свободно гуляют по Крещатнику – потому, что Украина капитулировала. Конечно, это назовут как-то иначе, и даже продадут нашему замечательному электоральному большинству за огромную и невыразимую в своей успешности Великую Победу, и, может быть, даже будут ее праздновать, как праздновали в СССР, и позднее, 9 мая (Вангую – к 9 мая ее и приурочат, подогнав дату подписания всего, что будет подписано по этому поводу)», – отмечает Ильченко.

Но это, тем не менее, будет именно капитуляция. Потому, что итогом войны может быть только победа – или капитуляция. А спасение пленных, военных, гражданских, перемирие или мир, – все это уже второстепеные детали.

«И сценарий, который был запущен сегодня – это именно сценарий капитуляции. А спасение 35 человек – оно, конечно, очень важно, но все-таки не настолько важно, чтобы во имя него плюнуть на десятки тысяч жизней, уже потерянных на Донбассе… во имя чего, спрашивается, потерянных? Во имя независимости Украины от России и российской агентуры внедренной на Донбасс?», – подчеркнул Ильченко.

«Или во имя свободного, без указки из Кремля, развития Украины? Или во имя того, чтобы «просто перестали стрелять»? Так может, если дело только в том, чтобы перестали стрелять, не надо было и начинать стрельбу, а надо было тихо сдать всю «Новороссию», а потому и остальную Украину, и получить без единого выстрела Малороссийский край Российской Федерации? Может быть это как раз и была правильная цель, а все, что делалось последние пять лет всякими шоколадными барыгами и кровавыми пастырями – это чудовищная ошибка?», – задает он вопросы.

Но, если это так, то об этом надо заявить прямо, и как можно скорее, дабы граждане знали, в какой стороне находится наше Светлое Будущее, и не блуждали без дороги. Ильченко задает еще один вопрос: «А если это не так, то как объяснить этот неравный и проигрышный для Украины обмен?»

«И, наконец, что будет следом за капитуляцией – с сопутствующими ей снятием санкций, амнистией, особым статусом ОРДЛО и федерализацией? Мир? Вы что, серьезно так думаете? А вот в России так не думают, и прямо пишут о том, что в случае возвращения ОРДЛО в Украину без всеобщей амнистии боевикам, на территорию России, как клопы из ошпаренного дивана, кинутся спасаться тысячи вооруженных отморозков. И когда они окажутся в России, то полностью перекроят ее криминальную карту, вернув ситуацию в 90-е, когда ОПГ со 100-200 бойцами «держали» целые города», – подчеркнул Ильченко.

Возникает еще ряд возможных сценариев развития дальнейшей ситуации.

«А теперь вопрос на засыпку: куда денутся эти отморозки, если амнистия будет объявлена? Вернутся в шахты, в цеха, на автомойки и пункты сбора металлолома – ну и еще где они там раньше пребывали? Вот так, сразу, вкусив вольной жизни и власти, которую дает автомат, сдадут оружие и вернутся?», – задает Ильченко вопросы.

«Щаз! Уже побежали толпой! И даже те единицы, которые захотели бы вернуться, не смогут этого сделать, потому что предприятия Донбасса давно разграблены, порезаны на металл и вывезены в Россию. И вся эта пена, получив амнистию, хлынет в ту часть Украины, которая не испытала прелестей «Русской весны» и где есть еще чем поживиться. С совершенно понятным результатом. Но это будет уже чуть погодя, через несколько звеньев цепочки», – добавил он.

Тем не менее, сегодняшний обмен уже загнал Украину в чрезвычайно узкий коридор возможностей, который ведет именно и только в эту точку. И никаких поворотов на этом пути не ожидается. Нам остается только уповать на мудрость украинского народа, который…. Здесь надо нужное вписать – ненужное вычеркнуть. Готово? Вписали и вычеркнули? Ну, вот и славно, а теперь давайте уповать. Все равно ничего другого уже не остается.

«Всем приятного упования», – резюмирует Ильченко.