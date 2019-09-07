Украина радостно встречает освобожденных из плена. Россия – стыдливо прячет своих

В общем, там, где в Украине национальный праздник, у России снова спецоперация и «инструмент геополитики».

Россия так ценит своих «политзаключенных», что предпочитаем никому не называть их имена. Так вслед за гибридной войной начинается гибридная правозащита, пишет на страницах «Новой Газеты» редактор отдела политики Кирилл Мартынов.

Россия и Украина обменялись заключенными по схеме 35 на 35. На родину отправились украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, а также группа украинских граждан, обвинявшихся в совершении преступлений на территории России, во главе с самым известным украинским политзеком, режиссером Олегом Сенцовым.

«Крымчанин Сенцов провел в заключении больше пяти лет, после приговора держал голодовку и вот теперь оказался на воле, под теплым киевским небом. У трапа самолета режиссера и остальных украинцев встречал президент Владимир Зеленский», – пишет журналист.

Обмен заключенными, а по сути заложниками, приветствуют, кажется все – вне зависимости от политических взглядов. Этот обмен, рассуждая здраво, должен был состояться давно, но мешало разное, например, гибридная война, плохие личные отношения Путина и Порошенко, а еще, кажется, отсутствие у украинцев приемлемой платы за своих граждан.

«Как теперь понятно, возможность расплатиться у Киева появилась лишь несколько месяцев назад, после того как под Донецком был захвачен свидетель по делу о гибели малазийского «Боинга» Владимир Цемах. По признанию Зеленского, невключение Цемаха в обменные списки грозило сорвать переговоры целиком», – отмечает Мартынов.

«Будем радоваться свободе всех, но все же заметим разницу», – добавил он.

Президент России не поехал во Внуково встречать освобожденных в Киеве заключенных.

«Самого известного из последних, журналиста Кирилла Вышинского, встречал глава агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Похоже, по кремлевским представлениям о дипломатии, это уже максимальный уровень, на который могут рассчитывать герои, вернувшиеся домой», – подчеркнул Мартынов.

Впрочем, пропаганда даже не пытается сделать доставленных в Россию лиц, большинство из которых граждане Украины, героями. Родственников не оповестили о точном списке фамилий и времени чартерного рейса, освобожденных встречали во Внуково спецслужбы.

Более того, российские информационные агентства дали фотографию освобожденных с отретушированными лицами.

«В общем, там, где в Украине национальный праздник, у нас снова спецоперация и «инструмент геополитики», – подчеркивает Мартынов.

«Мы так ценим своих политзаключенных, что предпочитаем никому не называть их имена. Так вслед за гибридной войной начинается гибридная правозащита», – добавил он.

Правы те, кто сейчас говорит о разной природе двух государств. Нынешняя Россия – империя и автократия, а Украина – демократическое национальное государство.

«В России власть держится на том, что сохраняет дистанцию от обычных граждан, а человеческая жизнь чаще воспринимается в качестве топлива для больших государственных дел. Украинцы же недавно избрали себе президента, и ему волей неволей приходится оправдывать ожидания: совершенно не важно, делает ли он это искренне или «для рейтинга», – отмечает Мартынов.

Наши сограждане сейчас спорят о том, следует ли понимать возвращение российских представителей в ПАСЕ, а также потепление в отношениях с Киевом как сигнал о «либерализации» курса Кремля. На самом деле здесь все объясняется предельно цинично.

«Не вытягивая одновременно и борьбу с недовольством внутри страны, и «геополитическое величие», в Кремле решили заложить новый крутой вираж и реализовать китайский сценарий. То есть формально дружить и торговать с соседями (кроме тех, с которыми ведутся территориальные споры) и одновременно закрутить до предела гайки во внутренней политике», – подчеркивает Мартынов.

«Так что не удивляйтесь, если дубинки полиции упадут на головы граждан одновременно с каким-нибудь международным форумом о развитии демократии в Европе, организованным за счет Москвы», – резюмирует он.