ООН на службе фейкометов Кремля. Новая волна попытки дискредитации Украины

Россия начинает полномасштабную игру против своих оппонентов, в том числе и Украины, по дискредитации на оружейной теме.

Россия использует ООН и другие международные площадки для распространения своих фейков. В настоящее время раскручивается очередная волна вокруг темы «украинской контрабанды» оружия в Ливию, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Буквально вчера я поднимал тему очередной попытки наших «восточных соседей», уже через украинские ресурсы раскрутить тему поставок оружия Украиной в Ливию вопреки эмбарго, как пошел очередной удар по Украине, но не из-за океана, а из-за поребрика», – пишет военно-политический обозреватель.

Наброс этой фейковой информации осуществлялся, как ни странно, но под аккомпанемент целого ряда очень важных событий, что и не удивительно.

Во-первых, Россия на протяжении сентября будет главенствовать в Совбезе ООН, что дает ей возможность поднимать темы удобные, в первую очередь, именно ей. И, как факт, создаваемые – именно ей.

Во-вторых, намедни в Москве открылась вторая международная конференция «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», проходящая в Центре международной торговли.

«Причем, уже вчера в ходе этой, так называемой конференции, произошла грубая и бездарная манипуляция фактами, позволившая обвинить, пока только информационно, Украину в поставках гранатометов УАГ-40 филиалу ИГИЛ в Нигерии – группировке Боко Харам», – отмечает Коваленко.

Разумеется, этот фейк удалось пресечь на корню, но все же, он имел место, что в очередной раз демонстрирует то, что Россия использует международные площадки для позиционирования и распространения своей лжи по всему миру.

«Например, более чем уверен, что давно себя изжившая тема с украинскими транспортниками Ил-76ТД, уничтоженными в Ливии, проявит себя как на Совбезе ООН, так и в ходе московской международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом». Ведь не зря именно 4 сентября, под аккомпанемент заявления председательствующего в Совбезе постпреда РФ Василия Небензя, прокатилась соответствующая волна с обвинительными акцентами на Украину в поставках оружия в Ливию в украинском информационном пространстве, ссылающихся на мертвый сайт «NEWS», оживший именно к этой дате и этому заявлению», – подчеркнул Коваленко.

«Кстати, «NEWS» – это тело с киевской пропиской. Но, не отвлекаемся», – уточняет он.

Очевидно, что воспользовавшись главенством в ООН, а так же организовав типа международную конференцию, через которую уже вещаются манипуляции и фейки, Россия будет максимально насыщать информационное пространство нарративами против Украины и не только.

«Например, начиная с 2 сентября получила второе дыхание российская оружейная прокладка между Москвой и Европой – болгарка Диляна Гайтанджиева, давно уже раскрытая как распространительница ложной информации с использованием излюбленных российскими силовыми структурами «подметных писем» – добавлением ложных документов в массив реальных. Очередной же фейковый, но и такой же как и предыдущие (в частности по Азербайджану) бездарный удар Диляны был нанесен по США», – отмечает Коваленка.

А потому, да, председательство РФ в ООН, открыло этой стране-агрессору, серьезный информационный плацдарм для посылов в пространство лживых нарративов. При этом данная страна агрессор, будет упоминать всех своих политических, геополитических и мировоззренческих противников, но только не саму себя любимую, оружие которой можно наблюдать на вооружении Талибана, Хезболлы, колумбийских наркокартелей, FARC, РПК, ИГИЛ, «ДНР» и «ЛНР» и т.д. и т.д. и т.д.

«Увы, но ООН приютило змею на своей груди. Полезно ли это со стратегической точки зрения? Откровенно – спорно. Пока только, серьезный ущерб, но нулевая польза, как для самой организации, так и мировому сообществу», – резюмирует Коваленко.