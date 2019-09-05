Информационные провокации Кремля против Украины. Россия председательствует в Совбезе ООН

Тот факт, что Россия стала председательствовать в Совбезе ООН, должен был, как минимум насторожить, ведь не воспользоваться такой возможностью в реализации своих проектов Кремль просто не мог бы, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

И, похоже, к выполнению этой миссии кремлевские регенты приступили, не откладывая в долгий ящик и активизировали свой информационный потенциал за пределами РФ. Правда, давно себя дискредитировавший, но не в глазах среднестатистических обывателей и не разборчивых СМИ, гонящихся за сенсацией. Но, обо всем по порядку.

«Как известно, вчера, 4 сентября, пострпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя заявил о том, что совет единодушно выступает за строгое соблюдение эмбарго на поставки оружия Ливии. Казалось бы, вполне уместное заявление с учетом конфликта в этой североафриканской стране, но именно тему нарушения эмбарго Россия и будет использовать для дальнейших информационных операций. Причем не просто будет, а уже начала», – пишет военно-политический обозреватель.

Под аккомпанемент заявления Василия Небензя и цитирование его практически на всех федеральных информационных ресурсах, второсортные и третьесортные СМИ РФ стали цитировать некую болгарскую журналистку, которую называют попутно самым популярным и известным болгарским расследователем – Диляну Гайтанджиеву.

«Внимание россиян привлекло ее «расследование» о секретной программе КССО США «Дымящийся ствол», цель которой были поставки оружия для боевиков «Нусры» в Сирии, а так же, внимание – для террористов ИГИЛ в Ливии! И как я уже сказал, эти публикации стали тиражироваться в третьесортных СМИ РФ, в частности, таких пропагандистских площадках как «Царьград ТВ» именно 4 сентября», – подчеркивает Коваленко.

Правда, до этого, данный наброс по классической схеме был опубликован 3 сентября в популярных микроблогах, в частности, прекрасно уже известной нам украинофобки Diana Mihailova, которая была в руссегменте микроблогов одним из первоисточников дискредитирующего ливийского наброса против Украины, основанного на уничтожении наших Ил-76ТД в этой стране.

«То есть, как я и сказал, просматривается классическая схема, когда информационный вброс первоначально проходит публикацию на уровне микроблогов, затем выходит в ранг третье и второсортных СМИ, а позже на федеральный уровень. Но вернемся к известному и, так и хочется сказать, не имеющему аналогов в мире болгарскому расследователю Диляне Гайтанджиевой», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что данный расследователь, который превозносится российскими пропагандистами, давно уже дискредитировал себя в самой Болгарии. Дискредитировал тем, что в своих, типа расследованиях, использовал фейковую, ложную информацию и в Болгарии известна сия особо исключительно как распространитель низкопробных фейков!

«Например, именно Диляна (прямо так и хочется ее назвать Диана) выдала на-гора в 2017 году фейк о том, что Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airline более трех лет осуществляла поставки оружия из стран Восточной Европы в «горячие точки» по всему миру. Документы, подтверждающие этот факт, якобы попали к болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой от некой хакерской группы Anonymous Bulgaria, а сам материал был опубликован в болгарском издании «Труд». И этот эпизод стал как восходом для Диляны, так и, фактически, закатом», – подчеркнул Коваленко.

Дело в том, что практически все документы, представленные Диляной в доказательство, представляли собой так называемые «подметные письма». Это термин, применяется российскими спецслужбами, когда происходит похищение оригинального массива данных и в него добавляются поддельные, фейковые документы. С учетом того, что Диляне были переданы документы от некой хакерской группы Anonymous Bulgaria можно утверждать что похищенный массив данных был дополнен заготовленными фальшивками, с целью дискредитации Азербайджана.

«Тогда же, в 2017 году Диляна попала под прицел Агентства национальной безопасности Болгарии, а само расследование было признанно сфабрикованным. Но кого волнует, что было после, главное для потребителей информационного фастфуда то, что было «до». Именно по такому принципу и работают вбросы. Но, продолжим», – отмечает Коваленко.

В августе 2017 Диляну Гайтанджиеву увольняют из газеты «Труд» накануне ее очередной поездки в Сирию, где она должна была продолжить свои скандальные изыскания с оскоминой фотошопа. И, невероятно, но об этом тут же начинают говорить информационные странички и микроблоги, замеченные в тесной связи с российскими силовыми структурами, в частности – ГРУ.

«Россиян возмутило то, что болгарская журналистка поддалась «репрессиям» за неудобную «правду». Правда не конкретизировали, что практически все ее материалы были манипуляцией и «байками из склепа», – подчеркивает Коваленко.

Между тем, не успела Диляна покинуть «Труд» как тут же отправляется в Грузию и выдает уже на-гора материал о том, как в Центре Лугара под видом медицинских исследований создают новые виды биологического оружия и испытывают его на грузинах!

«На первый взгляд прямо так и прет от этого расследования желтизной и фейковостью на манер «Шок! Расследования! Сенсация!», но это подхватывают федеральные российские СМИ, например РИА ФАН, в то время как серьезные болгарские информационные агентства брезговали данным материалом и обходили его стороной», – отметил Коваленко.

«Собственно, это я все к чему?», – подчеркнул он.

То, что Россия стала председательствовать в Совбезе ООН предоставляет ей возможность поднимать нужные ей темы и инициировать экстренные заседания по поводу и без. И с учетом того, как были из пыльного ящика российской пропаганды на свет выставлены такие, давно уже зашкваревшие себя информационные зомби как болгарка Диляна, с учетом того как ее поддержали российские микроблоги и СМИ, а так же с учетом, что у группы «Информационное сопротивление» появилась информация о том, что готовится реанимация проекта по дискредитации Украины через тему о поставках оружия в Ливию – именно эту тему россияне и буду в ООН всячески продвигать и эксплуатировать.

«С другой стороны – предупрежден, значит готов к бою. Ждемс, девочки, ждемс!», – резюмирует Коваленко.