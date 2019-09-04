«Царь» и «патриарх»: какая кошка пробежала между Путиным и Кириллом?

По мере приближения якутского шамана Александра Габышева к Москве отношения президента России с высшими силами действительно становятся все хуже.

Все помнят, что сибирский шаман Александр Габышев объявил, что Владимир Путин является не президентом РФ, как думают некоторые, а самым настоящим демоном, захватившим власть в Кремле. И видимо «высшие силы» услышали заявление шамана, рассказывает в своем видеоблоге на страницах «Нового Времени» Иван Яковина: у Путина начались проблемы в отношения с патриархом Кириллом из-за взаимных претензий и обид.

«Уважаемая газета «The Financial Times» выяснила, что Путин поругался со своим недавно еще верным приспешником Владимиром Гундяевым, который любит называть себя «Патриарх Кирилл». На самом деле, это бывший сотрудник КГБ (агент Михайлов), а ныне – крупный жулик и прохвост. Я бы сказал, мошенник Московский и всея Руси», – рассказывает журналист.

В российской системе власти от Гундяева требуются оболванивать людей религиозной пропагандой. Для этого он постоянно рассказывает россиянам, что они должны подчиняться Путину, а иностранцам продвигает кремлевскую концепцию «русского мира».

«В обмен на это он может без налогов торговать сигаретами и алкоголем, стричь, как овец, своих прихожан и получать огромные деньги из госбюджета. Официально – на строительство церквей», – подчеркивает Яковина.

Но и себя Кирилл не забывает: например, он носит волшебные часы за 30 тыс. евро, которые исчезают на фотографиях. Также он владеет московской квартирой за десятки миллионов, в которой прописана его неформальная «подруга» Лидия Леонова, подарившая монаху двух сыновей.

«Кстати, на шикарной океанской яхте Кирилла иногда гуляют и веселятся какие-то полуголые девицы. Ну, а сам он катается в бронированном Mercedes и летает на роскошном бизнес-джете. Но все эти маленькие житейские радости скоро могут закончиться. По данным «The Financial Times», между Путиным и Гундяевым пробежала черная кошка», – отмечает Яковина.

Из-за путинских авантюр с Крымом и Донбассом Кирилл почти лишился украинской части своей паствы. А это огромные деньги! Кроме того, Гундяеву обидно, что при его управлении от РПЦ почти полностью отделилась и оформилась украинская церковь, и назад ее не пришить. Но винит в этом он не себя, а Путина.

Путин же недоволен тем, что при Кирилле церковь в России стала восприниматься исключительно как бизнес-корпорация, ей никто не верит. С таким имиджем мозги промывать очень трудно: либо вы бизнесом занимаетесь, либо неокрепшими душами.

«Гундяев, очевидно, выбрал бизнес. Поэтому основная обязанность церкви – промывание мозгов – почти не дает эффекта. Россияне начинают думать и бунтовать, а это для власти очень опасно», – подчеркивает Яковина.

Кирилл обижается, что Путин под давлением общества отказался от строительства огромного храма в Екатеринбурге. По его мнению, государство не должно отказывать ему в столь дорогих игрушках.

Путин же недоволен судьбой Тихона Шевкунова – своего духовника и любимого священника. Кирилл, заподозрив в Шевкунове конкурента, отправил его из Москвы в Псков работать начальником местной епархии.

«Президента РФ это очень задело – он даже поехал в Псков навещать там своего друга», – отметил Яковина.

Ну и еще одна история: российские чиновники и церковники дико ругаются насчет Афона. Кирилл говорит, что туда ездить нельзя, так как местный босс – патриарх Варфоломей – организовал украинскую автокефалию.

Но Путину и другим чиновникам на Афоне нравилось, у них там уже есть свои прикормленные монахи, которые обещают попадание в рай даже самым жестким грешникам. Но открыто против Кирилла в этом вопросе они пойти не могут.

«Сейчас все указывает на то, что Владимир Путин постепенно теряет опору и в абсолютно лояльном себе институте – православной церкви. Если конфликт между светскими и духовными властями России будет накаляться, то Гундяеву надо бы опасаться за свое будущее. В конфликте Ивана Грозного и митрополита Филиппа последний был убит. То же случилось и с патриархом Тихоном, который поругался со Сталиным», – подчеркнул Яковина.

Впрочем, у Кирилла все же есть шанс. Как-никак, легендарные Филипп и Тихон были совсем другими людьми – достойными и принципиальными. Сигаретами они точно не торговали. Поэтому хитрый Гундяев может как-то пропетлять.

«Но знаки свыше ему поступают не очень утешительные. В минувшие выходные в Москве горел Богородице-Рождественский монастырь – один из самых старых там. В пожаре никто не пострадал, но Кириллу надо обратить внимание: снаряды ложатся все ближе. Ну, а я с нетерпением жду, когда шаман Габышев дойдет уже до первого большого города на своем маршруте. В ближайшие недели этим городом должен стать Улан-Удэ столица Бурятии», – резюмирует Яковина.