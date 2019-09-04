Выстрел в Берлине. Как ФСБ проводит операции подставляя ГРУ

За очередным провалом ГРУ может не просто стоять ФСБ, как главный виновник слива, но и как организатор.

Вот уже больше недели прошло с того дня, 23 августа, как в берлинском парке Тиргартен, был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Многие наверняка обратили внимание на то, что я, не смотря на публикации СМИ об убийстве грузинского гражданина в самом центре Берлина и причастности этому преступлению российских спецслужб, ни словом не обмолвился о данном происшествии. И на то есть причины», – пишет военно-политический обозреватель.

«Дело в том, что все это время я наблюдал за ходом информационных набросов и тем, кто всплывет в контексте этой истории, дабы в полной мере увидеть суть вещей, была это банальная разборка, или и вправду спланированное убийство, организованное российскими спецслужбами или даже нечто большее», – добавляет он.

Казалось бы, что может быть еще больше, при наличии доказательств причастности российских спецслужб. Что же, об этом дальше, но обо всем по порядку.

«Для начала, пара слов о Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), который стал целью российских спецслужб, поскольку в прошлом был командиром чеченских повстанцев и попытки устранить его предпринимались не в первый раз», – отмечает Коваленко.

Разумеется, Россия уже не впервой использует свои спецслужбы для устранения тез или иных лиц за границей, правда, в большинстве случаев эти попытки сопровождаются чудовищным непрофессионализмом. То пол Лондона потом фонит полонием, то весь Солсбери приходится от «Новичка» отмывать. И этот почерк, а именно провальность операции, привлек внимание Коваленко в первую же очередь.

Следующим интересным моментом стало то, что буквально сразу после убийства на арену вышли СМИ занявшиеся этим расследованием самостоятельно и в числе которых мы увидим прекрасно нам знакомые названия.

«В данном случае я имею ввиду симбиоз журналистов Der Spiegel, голландцев Bellingcat и россиян The Insider. Причем последние практически всегда принимают участие в, подобного рода расследованиях, и выдают «на гора» тонны информации об исполнителях», – подчеркнул Коваленко.

Так произошло и на этот раз. Ведь именно благодаря стараниям этих расследовательских групп стало известно, что убийца приехал в Германию через Францию, по свежевыпущенному загранпаспорту на имя Вадим Андреевич Соколов и имел непосредственное отношение к ГРУ, хотя, судя по всему, сам являлся представителем криминального мира (татуировки на теле свидетельствуют о его причастности к высокого ранга бандитам). Эдакий киллер ГРУ на полставки. И, разумеется, сразу после первых публикаций в сети вновь пронеслась волна на тему некомпетентности ГРУ.

«Но, обратите внимание на то, что если все СМИ буквально электризовали нарратив о том, что убийство в Берлине это очередная провальная операция ГРУ, то официальные лица Германии, словно воды в рот набрали. Думаю, не стоит напоминать то, какой скандал вызвала попытка отравить Скрипалей в Солсбери, а тут, убили гражданина Грузии в парке, находящимся в нескольких шагах от резиденции Ангелы Меркель и тишина. И это меня более чем удивило. И от этого молчания, запахло, мягко говоря, неприятно», – отмечает Коваленко.

«Выкладывая пазл, мы получаем следующую картину», – добавил он.

ГРУ организует убийство Зелимхана Хангошвили в Германии и отправляет по поддельному паспорту на выполнение задания не кадрового сотрудника, а представителя криминального мира, не последнего ранга. Взаимодействие с криминалитетом у российских спецслужб крайне тесное, а опыт провала Чепиги и Мишкина в Солсбери явно вынуждает нанимать фрилансеров.

И вот вроде бы все организовано на этот раз на «отлично», но ГРУшный фрилансер так или иначе, но должен проходить границу, а это уже парафия ФСБ. То есть, ФСБ получили наводку пропустить Соколова, возможно, даже не зная о цели его миссии, но сам факт пропуска человека по поддельным документам говорит о важности его задания. И именно эту информацию фэсы сливают своим европейским коллегам.

«И я ровным счетом не удивился тому, как в ускоренном режиме было завершено расследование The Insider, (который, как я часто пишу, аффилирован ФСБ), по Соколову и выдана «на гора» очередная порция компрометирующих ГРУ материалов. А молчание Берлина по этому убийству лишь подтверждает, что немецкие спецслужбы получили наводку на Соколова от ФСБ и, как бы, из благодарности, так сказать, не поднимают волну на политической арене», – подчеркнул Коваленко.

«Что же, появления всех составных частей пазла я дождался и представил его вашему вниманию. Но, все же, возникает на фоне, этой, вроде бы как ровно сложенной картины, ряд вопросов, которые не дают покоя», – добавил он.

То, что ФСБ, конкурируя с ГРУ, в очередной раз слило своих соперников, это понятно, но почему сами «груши» после стольких громких провалов пошли на такую рискованную и не подготовленную операцию? Неужели им так жизненно важно и срочно нужно было устранить Хангошвили? Ведь использование не кадрового сотрудника это не гарантия не замарать руки, особенно когда тебя регулярно топит ФСБ.

«Или… Или это все на само деле была не операция ГРУ, а как раз ФСБ, но целью которой был не Зелимхан Хангошвили, а как раз силовики с Гризодубовой. Схема, по которой ФСБ нанимает киллера, отправляет его на задание и тут же сливает по своим каналам службам Германии, а после ареста через подконтрольную контору The Insider организует информационный вброс против ГРУ – так же имеет право на жизнь. Ведь в желании занять свое место под солнцем, выталкивая с лежака ГРУ, для ФСБ все методы хороши», – подчеркивает Коваленко.

«В любом случае, у этой истории еще будет продолжение, но основную свою канву она уже явила миру в полной мере», – резюмирует он.