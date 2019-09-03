Кремлевские игры против Украины. Зачем Путин делает вид, что боится ЕСПЧ?

Россия формулируют все новые юридические причины для задержки обмена военнопленными, явно продолжая использовать их судьбу как фактор давления на Зеленского в процессе подготовки саммита «нормандской четверки».

История с очередным срывом обмена украинских политзаключенных и военнопленных, который случился в минувшую пятницу, стала не только наглядной демонстрацией сложности переговоров с Кремлем на эту тему, но и очередным поражением команды Зеленского в информационном противостоянии с Россией. Впрочем, официальные причины срыва обмена стали известны только сегодня, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

В частности, в российском «Коммерсанте» со ссылкой на анонимные источники утверждают, что причиной очередной задержки с обменом якобы стало то, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях обмена пленными, которые находятся на России под следствием.

Если украинских политзаключенных в Кремле планируют освободить на основе помилования Путиным (как и сепаратисты и дезертиры из украинской армии будут помилованы решением Зеленского), то формальный способ передачи моряков, которые находятся под следствием, будто бы стал предметом споров, которые продолжаются до сих пор.

Сначала моряков планировали отдать в обмен на задержанных Украиной сепаратистов в соответствии с международным принципом взаимности. Но здесь, по версии российских источников, возникли возражения у следователей ФСБ, которые считают, что моряки, прибыв на Родину, будут немедленно освобождены из-за отсутствия состава преступления (в чем сомневаться не приходится), после чего немедленно подадут жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека.

Поэтому в ФСБ предложили моряков освободить, а дело против них продолжить заочно. При том доведя его до суда и приговора, также заочного. Что в случае подачи иска в ЕСПЧ станет свидетельством «правомерности» действий российской власти.

С какой-то точки зрения эта схема выглядит логичной и даже частично правдоподобной. Впрочем, есть в ней и очевидное слабое место. Решение о том, что моряков следует готовить к вероятному обмену, российские правоохранители получили как минимум месяц назад, когда даже российские чиновники, включая спикера Владимира Путина Пескова, признали, что на эту тему идут активные переговоры с явными шансами на успех.

За это время были собраны украинские политзаключенные из отдаленных регионов России. Сенцова, например, доставили из Ямало-Ненецкого округа. В канцелярии Путина подготовили приказы о помиловании. И поверить, что за все это время никто во всей российской правоохоронно-репрессивной системе не приложил труда подумать об основаниях для освобождения военнопленных моряков, как-то банально не получается.

Тем более что «освобождение без выдачи дела на руки», которое теперь предлагает ФСБ, занимает ровно столько же времени, как и освобождение с делом. Предположить также, что украинская сторона не готова принимать своих военнослужащих только потому, что какой-то очередной Басманный суд их где-то к чему-то осудит, тоже как-то не получается.

Поэтому вся версия, выданная российскими правоохранителями журналистам, выглядит как классическая дезинформация. Которая имеет целью оправдать саботаж обмена со стороны России и обеспечить какие-то основания для продолжения удерживания украинских пленных.

В обмене которых – особенно после многочисленных анонсов, которые мы слышали на протяжении последних дней – очень заинтересован украинский президент. Который согласится на дополнительные уступки как относительно отвода сил, так и относительно кодификации формулы Штайнмайера, чтобы получить хоть какую-то зримую победу благодаря своей «миротворческой» стратегии.

Таким образом, судьба незаконно задержанных людей в очередной раз станет фактором влияния на переговорную позицию Киева. И дай бог, чтобы это было последнее использование «фактора моряков».