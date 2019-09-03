«Обменный фонд» Кремля. Вернет ли Путин пленных в Украину?

Россия использует украинских военнопленных и политузников, как ресурс влияния на политику в Украине. Поэтому Кремль продолжает свои игры с «обменом».

Сегодня стало известно, что украинских заключенных в России могут обменять по новой схеме. Российское издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники заявляет, что президент России Владимир Путин своим указом помилует украинских осужденных заключенных, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

Что касается тех, по ком сейчас идет следствие, то их отправят в Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Напомню, ожидаемый обмен между Россией и Украиной «удерживаемых лиц» (эвфемизм, заменяющий слово «пленные», которое уже вошло в лексикон даже прокремлевских медиа в России) не состоялся.

Накануне пятницы, 30 августа – дня, на который намечалось это знаковое событие, – интернет захлестнула волна оптимистической информации. Об обмене сообщали, как о деле решенном.

К примеру, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, получивший украинское гражданство, на своей странице в Facebook, с пометкой «счастлив», написал: «Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!» А российский Telegram-канал «Незыгарь Brief» выдал почти голливудский «инсайд»: «Колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево».

Убедительнее, конечно, было бы «в сопровождении фронтовой авиации», но и вертолеты смотрелись достаточно весомо. После того, как свежеиспеченный генпрокурор Руслан Рябошапка перепостил сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой: «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой. Ждем», – событие и вовсе, казалось бы, перекочевало в ранг «вчерашних».

И все, что надлежало делать сегодня, это встречать тех, кого удалось вырвать из российских застенков. Радоваться и говорить о победах – президента Зеленского и украинских переговорщиков. Оказалось – рано. В объяснениях, почему так, недостатка не было.

Причин называлось несколько.

Первая – фактор Медведчука. Кум Путина вновь попытался вклиниться в обмен, вывел из себя украинского президента и спровоцировал заминку процесса. Так писал «Незыгарь» со ссылкой на еще один источник – «Легитимный». Это может походить на правду. Владимир Зеленский в июне заявлял, что не понимает, «почему у нас должны быть посредники. Он, Медведчук, – знает мое отношение к этому вопросу».

В интервью к 100 дням своего правления глава государства даже пригрозил лидеру партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»: «Есть вопросы, откуда у них деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша: откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».

Медведчук был частым гостем в Москве, и российские СМИ, а также те медиа, которые подыгрывали им в Украине, преподносили его фигуру как ключевую в деле освобождения украинцев, попавших в плен. Одно время он входил в контактную Трехстороннюю контактную группу. Это вряд ли стало бы возможно без согласия тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Однако в конце прошлого года гарант поспешил откреститься от одиозного политика, с которым, как утверждают некоторые источники, у Петра Алексеевича были общие финансовые интересы на приличную сумму в $3 млрд – примерно столько, по данным «Легитимного», тандем заработал на различных схемах за последние годы.

В минувшем декабре Порошенко заявил, что с апреля-мая 2018 года Медведчук не участвует в заседаниях ТКГ, добавив, что тот на переговорах группы фактически является представителем Владимира Путина.

Однако Медведчук оставался весьма влиятельным и вне этого официального формата, где он, между прочим, числился представителем СБУ (о чем в свое время заявлял глава украинской делегации Евгений Марчук). Присутствие данной персоны в процессе дискредитировало бы нового президента. Избавиться от нее представлялось лучшим решением.

Вопрос был лишь в том, чтобы с тем, кто бы сегодня вел переговоры с Россией от имени Зеленского, в Москве захотели поддерживать отношения. Такая фигура нашлась – Андрей Ермак, помощник президента, имеющий квалификацию специалиста в сферах финансового, банковского, хозяйственного, конституционного и международного права.

До назначения Вадима Пристайко главой украинского МИДа о Ермаке говорили как об одном из претендентов на эту должность. Однако сам он считал единственным кандидатом именно Пристайко.

Сегодня они оба представляют страну на встрече помощников глав стран «нормандского формата».

От России там – Владислав Сурков. И недавно его помощник Алексей Чесноков с раздражением комментировал «ерунду», сказанную после визита в Киев Алексеем Венедиктовым, главредом «Эха Москвы». Тот заявил, что Сурков больше не занимается Украиной, а все вопросы урегулирования теперь решаются в обход «нормандского формата» напрямую между Украиной и Россией – через переговоры Андрея Ермака и российского вице-премьера Дмитрия Козака.

У Суркова с этим не согласны. Но главное – в другом: в построениях тех, кто представляет разные «башни Кремля», нет упоминания господина Медведчука.

Он, похоже, будет отставлен от процессов обмена, через какие бы структуры они ни решались. Его визит в Москву вместе Вадимом Рабиновичем с посещением СИЗО «Лефортово», где они встретились со Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком, вероятно, был его своеобразной «лебединой песней», которая может дорого ему обойтись.

Не исключено, что после того, как на всю катушку заработает спецгруппа следователей СБУ, которая займется схемами Медведчука за последние четыре года, он сам может стать предметом торга между Киевом и Москвой. Гораздо более увесистым, чем, к примеру, Кирилл Вышинский, главред «РИА Новости Украина», которого недавно суд освободил из-под ареста и который заявил, что не видит смысла участвовать в обменных процессах.

Теперь российские Telegram-каналы, претендующие на звание инсайдерских, сообщают, что «Сурков отстоит обмен, и он пройдет без участия Медведчука, но за это украинская сторона должна будет «доплатить». О какой доплате идет речь – пока неясно. Зато ясно, что «передергивание колоды» со стороны Кремля будет еще долго сопутствовать обмену.

В конце концов, формула «33 на 33», о которой говорили в последней декаде августа, количественно не может закрыть эту тему. Она проигрывает в этом смысле даже обмену декабря 2017-го. Тогда в Украину вернулось 73 человека. Правда, не из России, а из ОРДЛО. За это в «республики» разрешили отправиться 233 задержанным. Все это говорит о масштабе проблемы и о том, что она будет решаться не так быстро, как хотелось бы.

Несколько дней назад еще одним тормозом процесса называли отсутствие указа о помиловании. Его должен подписать Владимир Зеленский. 2 сентября, по словам адвоката арестованных в Украине россиян Валентина Рыбина, визы украинского президента еще ждали.

Но, возможно, это препятствие – не самое значимое и уж точно не из разряда труднопреодолимых. Во всяком случае, помимо него (и уже упомянутого Медведчука) есть и еще одно обстоятельство.

Точнее, персонаж – Владимир Цемах, подозреваемый по делу об уничтожении малазийского «Боинга». По мнению многих экспертов, он нужен Путину, поскольку тот боится, что «доказательный вердикт международного суда может превратить многих российских руководителей в настоящих военных преступников». Цемах – свидетель, которого лучше спрятать куда подальше.

Например, Виталий Портников объясняет, почему и в случае его выдачи России, и в случае, если Зеленский его не отдаст, Кремль будет в выигрыше (последний вариант продемонстрирует, что украинский президент «обманул общественные ожидания»).

Правда, в конце публикации автор делает замечание в духе тех футурологов, которые хотят быть на коне при любом исходе их предсказаний: если правитель России «пойдет на обмен без Цемаха ‒ это значит, что ему нужен был кто-то еще. Путин ничего не делает просто так».

Так все-таки, дело в Цемахе или нет? Адвокат этого «экс-командира ПВО ДНР» Роман Гонтарев утверждает, что о включении его подзащитного в обменные списки ему никто ничего не говорил. И в настоящее время его клиент «все так же находится под стражей».

Но даже если предположить, что этот «прикуп» Путин задумал-таки использовать, то вряд ли стоит посыпать голову пеплом. Если Цемах не полностью идиот, то он должен отказаться от выдачи, да еще публично… Тут коню понятно, какая его может ждать перспектива в России – «нету тела – нету дела».

Но следственные действия уже проведены, «и все зафиксировано на фото/видео». То есть, если в России этого «зенитчика» уберут, то тем самым косвенно докажут причастность к кровавому казусу с «Боингом». Нет – он предстанет перед судом.

Такая оценка ситуации приводит к тому, что Цемах по большому счету перестает быть камнем преткновения в обменном процессе (если, конечно, он вообще таковым являлся). Другое дело, что подобных камней может еще встретиться не один и не два. К этому, по-видимому, и следует готовиться.

Воспринимается вся эта цепочка событий как история тяжелая и политическая, однако абсолютно не смахивающая на шахматную партию, где людьми можно жертвовать, как пешками, во имя реализации стратегического плана. Освобождение украинцев – это и есть стратегический план.

Ну или, по крайне мере, его существенная составляющая. В окружении президента Зеленского это, кажется, отлично понимают. И это дает надежду. Надежду, но не чрезмерный и преждевременный оптимизм.