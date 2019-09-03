«Мы делили ОРДЛО». Сурков, Козак и ФСБ распределили сферы влияния на Донбассе

Если вынести за скобки сугубо военную составляющую, то выходят три главные нити от кукловодов из Москвы к своим донбасским марионеткам.

Власть России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины осуществляется с помощью двух российских оккупационных администраций, расположенных в Донецке и Луганске и закамуфлированных, соответственно, под квазигосударственные образования «ДНР» и «ЛНР». Причем эта весьма классическая для любых оккупантов схема практически не претерпела изменений с 2014 г., правда, время от времени меняется тот или иной состав ее исполнителей, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Последним на местах де-факто отведена роль послушных марионеток. Когда же кто-то из них начинает мнить о себе слишком много, то он либо отзывается – типичный случай смещения с кресла произошел в ноябре 2017-го с «главой «ЛНР» Игорем Плотницким. Либо банально зачищается, чему не менее хрестоматийный пример – ликвидация в августе 2018-го «главы «ДНР» Александра Захарченко.

Ротации в российских администрациях и в ОРДО, и в ОРЛО происходят также из-за перманентной конкуренции вертикалей, подчиненных нескольким московским кураторам оккупированного Донбасса.

Тут стоит изначально указать, что военный рычаг управления в виде двух армейских корпусов ВС РФ в прямом подчинении российского минобороны в расчет не берется, хотя в условиях войны оккупационная армия и вся ее жизнедеятельность является вещью априори первостепенной. Так вот, если вынести за скобки сугубо военную составляющую, то выходят три главные нити от кукловодов из Москвы к своим донбасским протеже.

Первая вертикаль – идеологическая, политическая и отчасти дипломатическая, ее с самого момента «русской весны-2014» возглавляет помощник президента РФ Владимира Путина, непотопляемый Владислав Сурков.

Вторая нить – экономическая с особым уклоном в социалку, задачей этого рычага управления в руках российского вице-премьера Дмитрия Козака стоит элементарное недопущение вымирания от голода живущего в оккупации местного населения, которое преимущественно состоит из людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Наконец, третья вертикаль по линии Лубянки, ведущая к высокопоставленным генералам ФСБ, поначалу была призвана просто контролировать первые две, но в итоге зашла в парафию как сугубо политическую, так и экономическую. При этом было подмято под себя то, на чем еще можно заработать, – угледобывающие и металлургические предприятия, отжатые в ОРДЛО в начале 2017 г. у Рината Ахметова, Виктора Нусенкиса и других местных олигархов помельче.

Политическая вертикаль Суркова

Уже дважды за последние два года недоброжелатели путинского помощника отправляли его в отставку с неформального поста кремлевского куратора захваченной Россией территории украинского Донбасса, однако 54-летний Сурков все также является ключевым игроком на этом поприще.

Начнем с дипломатического фронта, где формат его многообещающих переговоров о будущем Донбасса со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером зашел в тупик и сейчас пребывает, по сути, в замороженном состоянии. Зато именно с непосредственным участием Суркова осуществляется нынешнее размораживание заседаний «нормандской четверки».

При этом сохранить за собой место главного советника Путина на встречах с Владимиром Зеленским, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном Суркову удалось вопреки желанию другого путинского помощника, бывшего посла России в США 72-летнего Юрия Ушакова замкнуть на себе и своих богатых дипломатических связях (с командой Зеленского включительно) весь переговорный процесс.

Но изначально Ушаков имел ключевой минус – у него ни среди оккупантов в Донецке и Луганске, ни в компании разношерстных коллаборантов нет вообще никого, кто б на него ориентировался. Таким образом, у Ушакова глобально отсутствует практическое влияние на происходящее в оккупации, а с «чистыми теоретиками» никто переговоры вести не желает.

То же самое, между прочим, касается и путинского кума Виктора Медведчука, абсолютно не имеющего собственных креатур на практике в оккупированном Донбассе, а просто теоретизирующего о своих «мирных планах» в эфирах своих телеканалов да где-то на задворках Европарламента.

Или как сказал сам Путин насчет Медведчука в интервью своему приятелю Оливеру Стоуну: «Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня. Но время от времени мы встречаемся, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает этому много времени. Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей».

Но вернемся к Суркову, который еще более серьезную конкуренцию, чем от российских дипломатов, постоянно испытывает со стороны ФСБ уже на поле непосредственного политического управления ОРДЛО. Здесь когда-то у него была настоящая монополия – и Плотницкий, и Захарченко полностью состояли как раз в сурковской команде. Но сначала первый бежал из Луганска, где силами чекистов был осуществлен переворот и поставлен на место главаря оккупационной администрации в ОРЛО бывший «глава МГБ «ЛНР» (то есть пребывающий в прямом подчинении Лубянки) Леонид Пасечник.

А затем в Донецке утомившего всех Захарченко просто подорвали в местном ресторане «Сепар», однако Сурков сумел-таки протолкнуть в освобожденное кресло еще одну свою креатуру Дениса Пушилина, до этого бывшего «спикером парламента «ДНР». Впрочем, со ставленниками ФСБ в ОРДО новому главарю-сурковцу все же пришлось поделиться властью, по крайней мере, о концентрации всего и вся в одних руках, как это было в захарченковский период, уже не может быть и речи.

Но чисто с формальной точки зрения вся власть в «ДНР» – за Пушилиным, а, следовательно, и за его патроном Сурковым. В ведении путинского помощника также остается и так называемый «минский процесс» в целом, и представители в нем «народных республик» в частности. Это «глава МИД «ДНР» Наталья Никонорова, давно являющаяся правой рукой Пушилина, еще с тех времен, когда экс-МММщик сам был таким же «постоянным полномочным представителем «ДНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске».

Плюс «глава МИД «ЛНР» Владислав Дейнего, назначенный «полномочным представителем «ЛНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске» Плотницким и сохранивший свою «должность» и при Пасечнике. Еще одним невыкорчеванным Лубянкой плотницко-сурковским элементом является «премьер «ЛНР» Сергей Козлов, но за него как за своего давнего агента, завербованного еще во время офицерской службы в советской армии, очень просили в ГРУ.

Кстати, насчет старых армейских историй. Как проболтался в бытность руководства министерством обороны России старый путинский соратник-гебист Сергей Иванов, именно в спецназе ГРУ закончил срочную службу в армии в 1985-м Сурков. А семью годами ранее из того же спецназа ГРУ ушел на дембель и экономический куратор ОРДЛО, вечный российский вице-премьер по вопросам именно экономики 60-летний Козак.

Экономическая вертикаль Козака

Он – еще один очень близкий к самому Путину деятель, причем с начала 1990-х, когда оба трудились в питерской мэрии (Козак в тогдашнем петербургском правительстве Анатолия Собчака возглавлял юридическое управление). С тех пор он был и остается с российским президентом в очень доверительных отношениях, под эгидой Козака пребывают сугубо экономические отношения России буквально со всеми оккупированными территориями: тут тебе и грузинские Абхазия с Южной Осетией, и молдавское Приднестровье, и украинские Крым и Севастополь.

Что же касается оккупированной части украинского Донбасса, то в двух псевдореспубликах позиции замглавы российского правительства в принципе равновелики и касаются ключевых бюджетных и межбюджетных отношений. Даже после луганского воцарения Пасечника в местном «правительстве» еще только два «министра» времен Плотницкого (в добавок к вышеупомянутым Козлову и Дейнего) сохранили свои места. И оба этих персонажа – «министр финансов «ЛНР» Евгений Мануйлов и курирующая социальные и гуманитарные вопросы «вице-премьер «ЛНР» Наталья Тихонская – относятся именно к квоте Козака.

Между прочим, Мануйлов под патронатом своего московского шефа на базе собственного «ведомства» сумел создать настоящего управленческого монстра, который влияет на все социально-экономические процессы в ОРЛО. Он в качестве «главы Минфина» не только контролирует все «республиканские» финансы и бюджет, в его подчинении – «Госкомитет налогов и сборов «ЛНР», «Государственный таможенный комитет «ЛНР» и «Государственное казначейство «ЛНР». Под Мануйловым также – «Госбанк «ЛНР», который вырос из некоего «Расчетно-кассового центра республики», который формировал доходную часть бюджета и выплату зарплаты бюджетникам, а теперь получает и распределяет все социальные и пенсионные выплаты на территории оккупированной Луганщины, идущие из России через южноосетинский «Международный расчетный банк».

Аналогичная схема налажена Козаком и для оккупированной Донетчины через «Минфин «ДНР», отрезанный, правда, от местного «налогообложения», которое в свое время было важнейшей кормушкой Захарченко и его ближайшего подельника, экс-«министра доходов и сборов «ДНР» Александра Тимофеева («Ташкента»). Сурковец Пушилин также не пустил в этот «огород» людей российского вице-премьера, хотя в «начальники КРУ администрации главы «ДНР» Козак сосватал гражданку России Яну Чаусову.

И она тут же возглавила «комиссию по проведению проверок соблюдения бюджетного и налогового законодательства, а также законности владения, пользования и распоряжения государственным имуществом при осуществлении хозяйственной деятельности организациями всех форм собственности и организационно-правовых форм». То есть Чаусова фактически провела тотальную ревизию всех финансовых махинаций близкого к Суркову тандема Захарченко-Тимофеев, после чего стала «министром финансов «ДНР».

А бывшая рабочая лошадка Козака в этом «Минфине» Татьяна Перверзева вообще дослужилась до «вице-премьерской» позиции. Она, в прошлом – учредитель и директор аудиторской фирмы «Апогей», будучи «замминистра финансов «ДНР», создала хотя бы какие-то нормы в процессе «республиканского» бюджетирования и проведения расчетно-кассовых операций. Еще одной заслугой этой козаковской протеже является введение нечто похожего на единую систему бюджетной классификации по определенным нормативам и стандартам, близким к российским.

Ну и, само собой, полное вытеснение из всех сфер в ОРДО украинской гривни российским рублем. А теперь уже и переход в августе этого года на некий новый план расчетов, подразумевающий финишную стадию интеграцию с Россией всего прообраза «банковской системы «ДНР». Как это, кстати, параллельно происходит и с «банковской системой «ЛНР».

Ближайшими помощниками Козака в Москве по части оккупированных районов Донбасса вот уже несколько лет как являются замминистра экономики РФ, выходец из угольной отрасти Ростовской области Сергей Назаров (он же возглавляет правительственную Межведомственную комиссию России по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей), первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин и некоторые другие российские чиновники рангом пониже.

А с июня 2019-го в команде Козака – официальное пополнение: еще одним замминистра экономики России стал бывший российский посол в Беларуси и несостоявшийся в Украине, экс-ГРУшник Михаил Бабич. Его всю минувшую весну сватали на замену Суркову в качестве кремлевского куратора ОРДЛО, но в итоге Бабич будет заниматься, как сказал рупор Кремля Дмитрий Песков, «интеграционной тематикой, на благо ускорения самых различных интеграционных процессов».

Всеохватывающая вертикаль ФСБ

Пока подчиненные Суркова и Козака выясняют между собой отношения, витая в «высоких материях», их ФСБ-конкуренты действовали на Донбассе более приземленно, отжимая там буквально все, что еще дышит и шевелится. Системное лубянское наступление на позиции как политического, так и экономического кураторов ОРДЛО стартовало так называемой «национализацией» весной 2017-го заводов и шахт, которые в основном принадлежат Ахметову и Нусенкису, с введением на них «внешнего управления» ранее никому неизвестным ЗАО «Внешторгсервис». То есть вся действующая промышленность оккупированного Донбасса буквально несколькими росчерками пера в одночасье оказалась под одним общим колпаком.

Сама фирма «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной на территории Грузии «республике» Южная Осетия, там же работает и «Международный расчетный банк» через который, напомним, Козак осуществляет наполнение бюджетов «ДНР» и «ЛНР» непосредственно Россией во избежание ее правительством дополнительных санкций со стороны Запада. Однако этот южноосетинский банк является учредителем «Фонда поддержки международных проектов», президентом которого также был записан гендиректор «Внешторгсервиса» и гражданин РФ Владимир Пашков, который на публику был объявлен подручным беглого в Россию украинского младоолигарха Сергея Курченко.

Впрочем, на самом деле этот бывший вице-губернатор Иркутской области ориентируется на группу старых чекистов в окружении Путина. А именно: на президента государственной компании «Роснефть», 58-летнего Игоря Сечина (после переезда Пашкова в Москву и завладения им 40% акций IT-компании Expertek, эта фирма стала выигрывать конкурсы на контракты с филиалами госкорпорации «Роснефть» по всей России), на гендиректора государственной корпорации «Ростех», 67-летнего генерал-полковника ФСБ Сергея Чемезова (иркутский земляк Пашкова, который и выписал ему путевку в иркутское правительство) и на соседа Чемезова по закрытому дачному поселению в подмосковном Акулинино, также генерал-полковника ФСБ, 65-летнего Сергея Беседу, курирующего на Лубянке, между прочим, те же ОРДЛО.

В принципе, эту тройку товарищей как раз и можно считать реальными акционерами «Внешторгсервиса», а Курченко, как и при Януковичах, играет тут привычную для себя роль зиц-председателя. Функции в лучшем случае младших партнеров имеют на самом деле и другие российские бизнесмены, которые засветились в торговле углем из оккупированного Донбасса. Например, промышляющий данной угольной контрабандой ростовский трейдер Руслан Ростовцев.

Ну а «крыша» у данного «кооператива» генералов ФСБ по-настоящему многоуровневая и недостижимая для всяческих недругов. Во-первых, это сама Лубянка с ее всеохватывающим влиянием в современной России. Во-вторых, это выходцы из ФСБ, которых огромное множество среди российских топ-чиновников, начиная от секретаря Совбеза России Николая Патрушева и заканчивая новым любимцем хозяина Кремля, нынешним начальником Контрольного управления президента РФ Дмитрием Шальковым. Наконец, в-третьих, и сам Путин – также из чекистов, которые, как говорится, бывшими не бывают.

Возвращаясь с кремлевских высот на донбасские широты, стоит напомнить, что с апреля этого года уже также немолодой Пашков (ему 58 лет и он, возможно, даже получил миноритарную долю в вышеописанном чекистском ОРДЛО-бизнесе) стал непосредственно участвовать в публичном управлении процессами как «вице-премьер «ДНР».

Собственно, еще в октябре 2018 г. в неожиданно возродившееся кресло «премьера «ДНР» (Захарченко до своего фатального посещения донецкого ресторана «Сепар» 31 августа 2018-го являлся таким себе местным фюрером, одновременно верховодя как «администрацией главы «ДНР», так и «Совмином», то есть был и «президентом», и «премьером» в одном лице) уселся такой себе Александр Ананченко, являвшийся до этого официальным советником Пашкова как гендиректора «Внешторгсервиса». И спустя всего полгода был создан в Донецке «правительственный» ФСБ-тандем из бывших начальника и подчиненного, формально поменявшихся местами.

Другими словами, в ОРДО Сурков и Лубянка весной 2019 г. окончательно достигли компромисса: дуэт Ананченко-Пашков де-факто стал управлять всем «народным хозяйством «ДНР», а ее формальный главарь – лишь торговать своим бородатым лицом на пропагандистских каналах.

В соседних же ОРЛО, как известно, уже почти два года главенствует лубянский смотрящий Пасечник, который параллельно еще и светится с местных «голубых экранов». А реальную конкуренцию ему (или замену в случае его смерти, а Пасечник, говорят, смертельно болен раком) пока может составить не столько гуттаперчевый «премьер» Козлов, сколько еще один ставленник ФСБ, «глава МВД «ЛНР» Игорь Корнет, лично осуществивший в ноябре 2017-го, кстати говоря, весь тот приснопамятный антиплотницкий переворот.