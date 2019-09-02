Сброшенная маска российской «оппозиционерки». Курносова в услужении Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом упростил получение гражданства российскими беженцами, скрывающимися от преследования со стороны кремлевских властей. Это решение вызвало ряд опасений, что российские спецслужбы теперь будут внедрять через такую схему своих агентов в Украине. И вот случилось то, что называется «повод в руку», поговорить на тему о предоставлении украинского гражданства по упрощенной схеме так называемым «беглым российским оппозиционерам», пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, до недавно, «российская беженка», прятавшаяся в Украине от тоталитарного кремлевского режима, Ольга Курносова, на своей страничке разродилась постом касательно «провала» переговорного процесса по обмену пленными. Что интересно, ее пост, в котором она рассказывает о «бешенстве» Владимира Зеленского в связи с вмешательством Виктора Медведчука в переговорный процесс и о схемах Петра Порошенко и кума Владимира Путина», – пишет военно-политический обозреватель.

Собственно, весьма свойственный для Курносовой набор нарративов, еще с тех времен когда она целенаправленно критиковала Вячеслава Суркова, обвиняя того в срыве минских процессов. Но, вот ведь дела, ее новый пост представляет собой не полет мысли «на тему», а банальную копипасту с Telegram-канала «Легитимный», который курируется ФСБ.

«То есть, по сути, Курносова стала ретранслятором ФСБшных нарративов, которые подхватили, увы, и некоторые украинские СМИ, продолжающие принимать эту особу за российскую оппозиционерку», – отмечает Коваленко.

Между тем, Ольга Курносова это как раз один из тех ярких примеров, когда российские силовые структуры распространяют свое влияние и агентурную сеть, через «оппозиционных беженцев», аффилированных оными же структурами.

«Например, критикуя Суркова, Курносова лишь вторила аналогичной критике Александра Дугина. Да и что в этом может быть удивительного, ведь она в 2003 году была ни много ни мало, а членом политсовета Санкт-Петербургского отделения партии «Евразия», главой которого был сам «сеятель русского мира» Дугин», – подчеркивает Коваленко.

Кстати, если кто позабыл, то скрывающаяся в Украине от тоталитарного кремлевского режима Курносова, в мае 2019-го беспрепятственно съездила в Россию на свадьбу к сыну, а так же закусывала «горькую» пирожками на похоронах одного из наиболее отъявленных и беспринципных украинофобов, пропагандиста Сергея Доренко.

«И вот, не проходит и полгода, а Ольга полным ходом копипастит ФСБшные набросы призванные лишь укрепить в информационном пространстве нарратив о том, что без Медведчука вода в любых переговорных процессах не варится. То, что и является одной из основных причин срыва передачи пленных», – отмечает Коваленко.

«Вот такие они, российские оппозиционные беженцы… Увы, но среди украинских медиа к ним все еще есть доверие и это крайне опасно», – резюмирует он.