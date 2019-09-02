Обострение на Донбассе. Соотношение потерь между ВСУ и оккупантами

Последние дни лета прошли на Донбассе под гул артиллерии. Хотя практически всем было очевидно еще пару недель назад, что перемирие уже не соблюдается ни одной из сторон, однако именно сейчас произошло достаточно серьезное обострение.

Так, 31 августа число обстрелов со стороны оккупационных корпусов, зафиксированное нашими пресс-офицерами штаба ООС, достигло максимума последних дней и сравнялось с самой горячей порой этого года – февралем. Отметим, что официально говорят о том, что за сутки противник целых 20 раз обстрелял наши позиции, причем это только учитывались случаи применения запрещенных Минском калибром – 120-мм минометы и 122-мм самоходные артиллерийские установки и орудия, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Точное количество обстрелов из тяжелого пехотного вооружения, вооружения БМП и стрелковки, наверное, не скажет никто. Хотя те же наблюдатели стараются фиксировать и их, хотя не на всех участках фронта и не каждый день.

Показательно и то, что прежде всего под удар противника попали наши позиции в районе Мариуполя – это Водяное, Павлополь, Лебединское, а также условное горловское направление – Зайцево, Травневое, Шумы и Новолуганское. Вообще, именно под Горловкой развернулись наиболее ожесточенные бои последнего времени, и ситуация, по крайней мере на северных окраинах города, до сих пор непонятна. От местных жителей были сообщения, что наша группировка взяла под контроль часть серой зоны в районе Доломитного.

Однако, во-первых, нет никакой реакции от официальной пресс-службы штаба проведения ООС, во-вторых, даже беглый взгляд на карту свидетельствует, что двигаться нашим войскам там особо некуда – все позиции там в низине, совершенно не приспособленные для обороны. А занимать заведомо невыгодные позиции и получать потери от артиллерийского огня и снайперов никто в здравом уме не будет.

В то же время отрицать, что что-то происходит под Горловкой глупо. Об этом свидетельствует, например, случай в ночь на 29 августа, когда бойцы сводной группы полка НГУ «Азов» нанесли врагу серьезный удар в зоне своей ответственности на Светлодарской дуге. Во время смены личного состава противника на посту бойцами «Азова» была замечена группа боевиков, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции.

Группой разведки полка «Азов», которая несла дежурство на наблюдательном посту, было решено открыть огонь по оккупантам. В результате кратковременного боя, четверо боевиков были уничтожены, один оккупант – тяжело ранен и взят «азовцами» в плен вместе с имеющимся у него оружием и другими вещами. Раненому пленному была оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу.

Понятно, что СМИ, близкие к оккупационным властям, поспешили представить и свою версию, по которой «азовцы» «подло напали» на опорный пункт «народной милиции «ДНР». При этом называются совсем другие цифры собственных потерь, что является нормальным в условиях информационного противостояния. Итак, по версии пропагандистов «ДНР», «один военнослужащий «ДНР» погиб, один получил тяжелые ранения. Кроме того, трое бойцов пропали без вести».

При этом приводились подробности, которые стоит отнести к безудержному творчеству: «Важно отметить, что после осмотра тела нашего защитника, погибшего в ходе боя, обнаружено отсутствие одного уха. По характеру раны специалистами сделано заключение, что его отрезали с уже мертвого тела. Мы не исключаем, что это дело рук диверсионной группы, которая таким образом оставила себе трофей». Если бы это имело место в реальности, то не ошибусь, если скажу, что этот труп уже в режиме нон-стоп показывали подконтрольные боевикам телеканалы на оккупированном Донбассе, не упустили бы возможность показать «зверства украинской хунты» и их российские коллеги. А так ничего этого просто нет.

Впоследствии появилась информация, что раненый в этом эпизоде умер, а также что найдено тело одного «пропавшего без вести» (по версии пропагандистов – убит в плену).

В тот же день СМИ «ДНР» были вынуждены признать и собственные потери на еще одном направлении. В районе Старой Ласпы – Григоровки в результате ответного артиллерийского удара были уничтожены «трое бойцов народной милиции «ДНР» и пятеро ранены». То есть фактически только за один день боевики сами признали потерю восьми человек.

И тут хотелось бы обратить внимание на очень интересную особенность работы нашей пресс-службы штаба проведения ООС в последнее время. Итак, если мы внимательно проанализируем ее сообщения, то мы можем узнать, что за август оккупационные части потеряли четыре человека убитыми и одного раненого. И то только потому именно эти потери попали в сводки, что они были засвечены «азовцами».

Таким образом, у постороннего наблюдателя (читай – просто обывателя, который интересуется событиями на фронте) может сложиться впечатление, что это единственные потери боевиков за месяц. И это притом что наши потери пресс-служба освещает регулярно и за август они составили 16 военнослужащих, в том числе: восемь – боевые потери; восемь – небоевые (болезнь, неосторожное обращение с оружием, самоубийства, подозрения в убийстве).

То есть официально, по нашим источникам, соотношение потерь за август выглядит как 16:4 не в нашу пользу. Что, мягко говоря, совсем не соответствует действительности. Но хорошо, что есть еще и неофициальные источники – волонтеры, которые собирают и анализируют информацию с оккупированных территорий. Итак, по их данным (пофамильным причем), известно о 19 погибших за август боевиках (как по боевым, так и небоевым причинам), причем пятеро из них – россияне, которые приехали (или их прислали) воевать против Украины.

С чем связано такое отношение пресс-службы, совершенно непонятно. Вполне может быть просто отношение к важной составляющей «спустя рукава», а может быть и целенаправленное искажение информации в угоду новому курсу президентской команды – «мы идем к миру, и последние инициативы Зеленского помогают этому». Однако, учитывая недавние «интересные» подсчеты количества обстрелов со стороны боевиков в сторону их уменьшения, это все наводит на невеселые мысли.

И если уже говорить о инициативах новой команды по поводу войны на Донбассе, то стоит признать, что они не «выстрелили» и в принципе не могли из-за того, что россияне не собираются выполнять никакие договоренности. То же распиаренное разведение сторон в районе моста у Станицы Луганской фактически провалилось.

На телекамеры и мы, и боевики разбираем какие-то покрышки, засыпанные песком, но только для того, чтобы на следующий день вернуть все на место. Так как никакой синхронности нет, как и отвода живой силы и вооружений со стороны боевиков. Они все так же продолжают демонстративно находиться в «демилитаризованной зоне», при этом вполне сотрудничая с миссией ОБСЕ и прикрываясь фейковым статусом СЦЦК.