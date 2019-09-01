Европа боится российских «Чернобылей». А «Росатом» обвиняет США в своей деградации

Против российских АЭС в Европе формируется коалиция. В Европе всерьез озаботились проблемой некачественного строительства российских АЭС. А Россия обвинила в проблемах своей деградирующей атомной отрасли США.

С 22 по 23 августа под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса прошла «Энергетическая конференция», на которую так же приглашен уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский и ряд других высокопоставленных представителей энергетического сектора ЕС, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

А все это мероприятие будет посвящено в основном одной теме – потенциально опасной Беларуской АЭС, которая строится российским «Росатомом» с нарушением всех существующих норм и требований, как технологических процессов, так и безопасности.

«А вот это уже, что называется, поворот! Нельзя конечно сказать, что неожиданный, но события и вправду развиваются весьма стремительно», – пишет военно-политический обозреватель.

Ожидаемым итогом конференции должно было стать объявление о создании коалиции выступающей против строящейся российскими «специалистами» в белорусском Островце АЭС.

«Стоит отметить, что я неоднократно обращал в своих материалах внимание на том, что Россия давно потеряла навыки строительства АЭС и её технологические процессы в равной степени как деградировали, так и стали подвержены коррупционной составляющей, значительно ухудшающей качество проводимых работ», – подчеркивает Коваленко.

Фактов же того, что БелАЭС потенциально опасный объект, в открытом доступе в настоящее время более чем достаточно. Здесь и поставка на АЭС реактора с видимыми вмятинами и повреждениями корпуса, и ЧП в щитовой, в ходе которого выгорела целая комната, и трескающийся фундамент строящейся станции и т.д.

«А потому, обеспокоенность соседствующих с Беларусью стран вполне понятна и логична. И радует, что против объекта, который может стать «Чернобылем 2.0» объединяются в коалицию. Но, все же, на этом фоне лично у меня возникает как минимум два вопроса», – отмечает Коваленко.

Первый – станет ли Украина частью этой коалиции и внесет ли свой вклад в общую безопасность? Второй же посвящен тому, что, да, с БелАЭС все понятно и очевидно, но так же само все понятно и очевидно с Курской АЭС-2 и с турецкой «Аккую» которые россияне так же строят с полным набором нарушений. Как быть с ними, ведь, что Курская АЭС-2, что «Аккую», если на них произойдет авария, то нас так же само накроет смертоносной безалаберностью российского мирного атома.

«Не так давно я в своей статье «Против российских АЭС в Европе формируется коалиция» отметил, что мировое сообщество не оставило без внимания те проблемы которые стали возникать у России на плацдарме её атомной энергетики и уже начала формироваться коалиция против распространения «мирного атома» под логотипом «Made in Russia». И в первую очередь внимание этой коалиции будет сосредоточено на Беларуской АЭС, запуск которой как тиканье часового механизма «машины судного дня», – подчеркнул Коваленко.

Между тем, Россия уже принялась на информационном фронте реагировать на подобные инициативы Запада, причем, в свойственной ей манере – обвиняя всех и вся, кроме себя.

«Так, узкоспециализированный тематический информационный портал «Arctic Info», курируемый «Росатомом», опубликовал чуть ли не манифест, в котором последние публикации в СМИ, посвященные проблемам атомной энергетики РФ назвал подлыми происками США, теряющих рынок для своей продукции, от того и нападающих на информационном фронте на не имеющий аналогов в мире российский «мирный атом», – отмечает Коваленко.

Что же, возможно так и есть и США и вправду пытаются информационно подавить «Росатом», в чем им, в том числе и я, способствуем. Агенты Госдепа, знаете ли. Но вот ведь вопрос…

«Выходит, что рабочие с Курской АЭС-2 которые в ходе забастовки из-за невыплат зарплаты за несколько месяцев журналистам наговорили столько (о нарушении норм строительства, отсутствии сертифицированных инструментов и оборудования, нарушении техники безопасности и технологических процессов), что живущим вблизи Курской АЭС-2 уже пора паковать чемоданы – тоже агенты Госдепа?», – подчеркивает Коваленко

Или возможно на строящейся турецкой АЭС «Аккую» заливаемый фундамент постоянно трескался потому, что его агенты Госдепа каждую ночь молоточками крошили? И так трижды.

«Аналогично и Беларуская АЭС в Островце, которая так же строится с нарушением всех мыслимых и немыслимых строительных норм, с неизменно трескающимся фундаментом и ЧП, в частности, в ходе одного из таковых полностью выгорела щитовая. Видимо агенты Госдепа подпалили», – отмечает Коваленко.

Но когда на АЭС был доставлен российский реактор, корпус которого был в вмятинах и повреждениях и этот реактор был установлен, вопрос о надежности данной АЭС и вовсе отпал. Причём доставку поврежденного реактора не удалось скрыть как трещины фундамента или пожар в щитовой и его сфотографировали во всей красе. Но это, видимо, фотошоп агентов Госдепа.

«Но, что далеко ходить, в Беларусь да Турцию, взять хотя бы Белоярскую АЭС в Свердловской области РФ. За нынешнее лето 4-й энергоблок этой АЭС уже дважды отключался. Официально заявляется, что это системная ошибка и отключение ложное. Конечно, любое ЧП в России рассматривается как «ложная тревога», но даже если это и так, то регулярные «ложные тревоги» уже говорят о ненадежности системы защиты на АЭС. Хотя, это же агенты Госдепа создают «ложные тревоги» на АЭС даже среди российских специалистов считающейся потенциально следующей Чернобыльской из-за количества ЧП и сбоев», – подчеркнул Коваленко.

Ну и как обойти стороной катастрофу на уникальной АПЛ АС-12 «Лошарик», пускай не связанную непосредственно с реактором, но давшим сбой оборудованием субмарины и некачественными аккумуляторными батареями, которые спровоцировали взрыв, в то время как по ТТХ должны были выдержать экстремальные температуры пожара. Опять агенты Госдепа постарались?

«Да и про Северодвинск не забыть бы, где взрыв неизвестного объекта вблизи Ненокса стал причиной радиационного заражения всего региона и даже за его пределами. Но если тот инцидент покрыт завесой тайны, то факт регулярных сдвигов «вправо» сроков передачи в строй атомных ледоколов проекта 22220 говорит о грубейшем нарушении технологических процессов при строительстве данных кораблей. А это в свою очередь не внушает доверие данным ледоколам как надежным и безопасным», – отметил Коваленко.

В общем, не деградация производственных и технологических процессов, отсталость научно-технического потенциала, а именно США виноваты в том, что Россия становится самой опасной в мире страной, импортирующей уже давно не «мирный атом».