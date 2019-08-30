Стратегия России против Украины: эксперты клуба «Валдай» проговорились о планах Кремля

Эксперты клуба «Валдай», который регулярно посещает президент России Владимир Путин, обсудили стратегию войн будущего, которая очень похожа на нынешнюю гибридную войну против Украины. Фрагменты их преступных идей показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк.

В частности, оккупанты предложили сочетать кибернетическое воздействие на противника с разложением его морального духа соперничества. Примечательно, что в качестве положительного примера они привели действия Русской православной церкви за рубежом.

В списке ключевых заданий в «Валдае» также очертили лишение противника возможности сопротивляться и давление на него в сфере нематериальных услуг, на рынке капиталов, а также контроль над критически значимыми областями промышленности.

«Те государства, которые не смогут контролировать собственное информационное пространство, будут проигрывать», – добавил один из спикеров «Валдая».

Залогом успеха победы в гибридной войне россияне назвали наличие идеологии и умелую работу по разрушению общества. По их словам, все будет решать война в пространстве восприятий. Ведь люди не будут понимать, что они защищают, кто они, куда идут и зачем им воевать.

«Серьезной войне будет предшествовать длительная серьезная подготовка. Что нужно сделать? Сначала нужно сделать так, чтобы общество не готово было сопротивляться, чтобы элитам было неинтересно сопротивляться, чтобы граждане не понимали, кто за что воюет, а армия тоже не понимала, что она делает», – говорят эксперты страны-агрессора.

По их мнению, в таких условиях России не составит особого труда заполучить контроль над стратегически важными сферами проигравших стран, и Третья мировая война продлится считанные секунды. При этом ее последствия убьют половину жителей Западной Европы всего за полгода.

Подытоживая, члены «Валдая» отметили, что уверены в необходимости создания народа-воина – консолидированной общности, которая будет готова взять на себя историческую миссию покорения всего мира и перевода гибридной войны в горячую. В качестве примером они поставили опыт Наполеона и Гитлера.

В свою очередь Цимбалюк предупредил, что все вышеперечисленное страна-агрессор уже сейчас активно пытается опробовать на Украине, которую ей не удалось покорить боевыми действиями.

«Что-то мне подсказывает, что сейчас на украино-российском тренде будет тоже смена методов. Одно время нас пробовали военными методами покорить, сейчас будет информационная работа. И, очевидно, медиагруппе, которая принадлежит Медведчуку или по сути Путину, предстоит решить важную задачу – объяснить, что это украинцы виноваты, что русские ни при чем, это у вас там «госпереворот». Короче, «не все так однозначно». И понятно, что такие темы, как «Новороссия», «вся Украина – наш» – это уйдет немножечко под сукно. Но это не значит, что они от этих планов отказались. Главное – разбалансировать общество», – предостерегает журналист.