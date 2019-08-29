Конкуренция кураторов ОРДЛО. За что Сурков ненавидит Медведчука?

Медведчук ориентируется на двух кураторов ОРДЛО – Козака и Бабича, а Сурков для него пустое место.

Под шумок во многом опереточной активности по линии разведения войск и подготовки обмена некоторым количеством пленных (хотелось бы надеяться, что он не превратится в трагифарс, как уже не раз в прошлом), в ОРДЛО продолжаются процессы ползучей интеграции оккупированных территорий в состав РФ, по югоосетинскому и абхазскому сценарию, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловой Столице».

Более того, на фоне новых санкций и стагнации в России, обостряется борьба между разными придворными кремлевскими группировками, контролирующими как банды оккупантов и рутину мародерства, так и прибыли местного происхождения, а также средства бюджета РФ. Прежде всего, эти явления наблюдаются в специфической «банковской системе «ДНР».

Проблематичной она, конечно, была практически с самого начала. Уже четыре года в ней ходит российский рубль (денежная масса была, естественно, завезена из РФ). Все официальные расчеты, отчеты и бюджетные показатели даются в рублях. Курс обмена валют устанавливается ежедневными распоряжениями «Центробанка «ДНР».

Наличный курс во всех обменных пунктах держится один и тот же, в течение дня не меняется, никаких документов предъявлять не требуется. В супермаркетах и терминалах принимают только рубли. В мелких лавках бывают варианты. Украинские банки весной и летом 2014 г. один за другим уходили из зоны боевых действий.

При этом жители «республик» не потеряли свои сбережения в украинских банках, они и сейчас могут приезжать на освобожденную территорию, перевести свой депозит в удобное для себя отделение банка и пользоваться банковскими услугами на прежних условиях. Но на оккупированной территории они беззащитны, а в оккупационных администрациях годами царит сплошное воровство, аналогичное воровству российскому, ныне окончательно приобретающее политизированный характер.

Согласно недавнему сообщению «InformNapalm», «интеграция банковской системы вышла на решающую стадию, об этом свидетельствуют как инсайдеры с оккупированных территорий, так и данные анализа в ходе разведки по открытым источникам». Отмечается, что так называемый «Центральный республиканский банк «ДНР» объявил о переходе на некий новый план расчетов, а с 19 августа начался перевод на новые расчеты и физических лиц.

Помимо этого, пользователи Twitter 20 августа по хэштегу «#Донецк» начали сообщать о любопытной sms-рассылке, которая информировала об изменении номеров счетов. При этом на сайте самой террористической организации «ДНР» от 15 августа появилось сообщение, что «ЦРБ «ДНР» внедряет новый программный комплекс с сентября 2019 года, в рамках которого будет осуществлен переход на новый план счетов, а также состоится запуск новой системы «Клиент-банк».

Оказалось, что «в рамках этого процесса параллельно ведется работа по переводу Донецкой народной республики и Центрального республиканского банка, в частности, на новые стандарты бухгалтерского учета, новые планы счетов, синхронизированные с законодательством Российской Федерации, и новую систему казначейского учета».

Несомненно, вся эта деятельность, вкупе с выдачей паспортов (по российским данным более 25 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, хотя и несколько специфические, и еще 60 тысяч «украинцев» без уточнения места проживания подали такие заявки) требует оперативной реакции дипломатов и призыву к ужесточению санкций.

Но в данном случае более примечательна другая сторона дела – а именно схватка между условно разными «башнями» Кремля, старыми и новыми кураторами, старающимися вытеснить друг друга из вкусного бизнеса по контролю над финансовым пылесосом «черной дыры», в которую превращена оккупированная часть Донбасса. Стоит взглянуть и на публичную пену, которая всплывает над этим омутом, в котором рвут друг другу бока российские и пророссийские крокодилы.

Так, довольно откровенно 21 августа в неожиданно агрессивном интервью прокремлевскому изданию «Actualcomment» высказался ближайший помощник Владислава Суркова Алексей Чеснаков, на протяжении почти 8 лет его заместитель в управлении внутренней политики АП РФ, крупный функционер правящей партии. Мол, никто не хочет, или не собирается восстанавливать Донбасс за свой счет, но речь шла не только об этом, на конфигурацию связей вокруг ОРДЛО г-н Чеснаков вдруг высказался резко и нервно.

Так, по его словам, недавно побывавший в Киеве в качестве нового эмиссара, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов – городит «ерунду». Поскольку заявляет, что Сурков больше не занимается Украиной, а все вопросы урегулирования теперь решаются не в нормандском формате, а напрямую между Украиной и Россией через переговоры Андрея Ермака и российского вице-премьера Дмитрия Козака.

Но…только потому, что не любит Суркова. Венедиктов, утверждает Чеснаков, в очередной раз выдает желаемое за действительное. Ведь совсем недавно, весной, он так же громогласно заявил, что Сурков написал заявление об отставке и что на его место идет Бабич. Бабич, правда, пошел совсем в другое место (Минэкономразвития), а Сурков «по-прежнему работает».

Сурков, мол, отвечает за политические, идеологические, информационные аспекты, координирует в целом минский процесс, представляет Россию в нормандском формате, поддерживает связь с «ДНР» и «ЛНР». О Сергее Курченко г-н Чеснаков симптоматично не упоминает.

Что касается грушника Дмитрия Козака, то он, указывает Чеснаков, ведет ситуацию с экономической точки зрения. Их роли распределены Путиным, а их текущую работу направляет руководитель АП РФ Антон Вайно, так что нет какого-то отдельного формата Ермак-Козак, причем переговоры с Ермаком ведет и Сурков, есть и канал Вайно-Богдан. И только уже его производными являются каналы Сурков-Козак-Пристайко-Ермак.

И еще МИДы двух стран взаимодействуют. Кстати, подчеркивает Чеснаков, всегда – отношения с Украиной и администрацией украинского президента курировал глава администрации президента России (то есть до августа 2016 года это был Сергей Иванов ). Как видим, у Алексея Чеснакова и его босса Владислава Суркова – куда-то вдруг растворился Виктор Медведчук, а Михаил Бабич превратился в лицо чуть ли не третьестепенное. И похоже, что произошло это из-за ревизии Бабичем программ финансирования влияния РФ в СНГ, в том числе и на оккупированных территориях Украины.

О Дмитрии Козаке наперсник Суркова высказывается очень корректно, поскольку тот стоит в иерархии повыше Владислава Юрьевича. Ну, а Юрий Ушаков, главный внешнеполитический советник Путина на протяжении уже семи лет, а до того посол РФ в США в течение десяти (!) лет, это вообще фигура умолчания. Хотя, как утверждают знающие люди, Ушаков общается едва ли не напрямую с президентом Зеленским…

Поэтому, то, о чем умолчал ближайший соратник Суркова (а их осталось не так много – в особенности после того, как Владислав Юрьевич перестал быть заместителем главы АП и возглавлять управление внутренней политики) может быть важнее сказанного. Например, о рисках, которые таит для Суркова ситуация в Абхазии.

Или о том, что вывод в утиль пусть и не вполне адекватного, но идейного Сергея Глазьева опять выдвигает именно Суркова на линию огня – и прежде всего, как представителя еще ельцинской «Семьи». Последнее время ставшей проявлять бурную активность из-за риска попадания под санкции в силу деятельности неугомонных Андрея Илларионова и Гарри Каспарова.

Так куда же подевались из «минского процесса» (звучащего сегодня столь же неприлично, сколь и «ближневосточный диалог») Медведчук и Курченко?

Или внезапно брошенный на должность первого заместителя донецкого гауляйтера Пушилина из московского до некоторой степени курченковского «Внешторгсервиса» в Донецк, бывший иркутский вице-губернатор и военный моряк Владимир Пашков?

В рамках новых побед урегулирования нельзя не вспомнить и о бизнесмене Руслане Ростовцеве, контролирующем теперь не только уголь в Ростовской области, но и на оккупированных территориях. Все еще не внесенный в санкционный список США и ЕС, Ростовцев – крупная фигура в международном теневом бизнесе, засветившийся и в молдавской афере века, и других делишках, которые должны были бы поставить крест на его безоблачной контрабанде краденного украинского угля в Европу подвидом российского. Но, может быть, одна из преступных кремлевских группировок готовит его в новые наместники – выезжать-то на Запад, может уже скоро и не потребуется?

Между тем, особый интерес в рамках переделов на оккупированной части Донбасса в рамках мирного процесса в российских верхах вызывает деятельность ВТБ, который недавно приобрел себе в РФ российский аналог Cambridge Analytica и отбирает у Германа Грефа обслуживание силовых структур.

По-видимому, Андрею Костину все чаще приходится посещать патриотические вечеринки в костюме Сталина и он больше не опасается новых санкций, из-за которых так непросто оказалось продать украинскую дочку этого российского госбанка. Но инстинкт разведчика под дипломатическим прикрытием, которым Костин проработал немалую часть своей профессиональной жизни, все-таки должен быть у него более обострен. Да и всю эту свою клиентелу с сомнительным бэкграундом «старой конторе» рано или поздно придется вытягивать.

Потому что, как мы видим, совсем не шутит тот же Борис Джонсон – а украденные на оккупированных территориях, а также недошедшие туда из Москвы деньги, они же куда-то деваются? И утекают эти сотни миллионов долларов явно не в Китай, там западного гуманизма нет.

В конце концов, одна из крокодильих стай должна победить, и ухватки троицы Козак-Медведчук-Бабич намекают на то, что «птенцам гнезда Суркова» в этом последнем действии перед занавесом больше никто и никаких гарантий не дает. Как бы, так сказать, не повернулся пресловутый «минский процесс».